هذه توقعات حالة الطقس يومي عيد الفطر

من المتوقع أن تعرف حالة الطقس خلال يومي الجمعة والسبت، المصادفان لعيد الفطر المبارك، أجواء غير مستقرة تتخللها أمطار رعدية عبر بعض الولايات الداخلية، إلى جانب هبوب رياح قوية، مع تسجيل درجات حرارة معتدلة إلى باردة.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية تسعرف كل من ولايات: تيسمسيلت، تيارت، المدية، الجلفة، المسيلة، أولاد جلال، باتنة، بسكرة، خنشلة، تبسة والوادي تساقط أمطار رعدية، حيث ستكون النشرية سارية بداية من ليلة الجمعة إلى غاية يوم السبت.

من جهة أخرى، فإن الولايات المعنية بهبوب الرياح هي: وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، أدرار وبرج باجي مختار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقع تسجيلها فستتراوح ما بين 17 و23 درجة على الولايات الساحلية، وما بين 16 و25 درجة على المناطق الداخلية، أما فيما يخص الولايات الجنوبية فستتراوح ما بين 19 و33 درجة.

أما بالنسبة لتوقعات يوم السبت، فمن المنتظر أن تعرف العديد من المناطق أجواء غير مستقرة وباردة، مع تساقط أمطار على المناطق الغربية والوسطى وكذا الشرقية، بينما تكون الأجواء مشمسة جنوبا.

وتعقد لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف مساء اليوم الخميس، ندوة خاصة لتحرّي رؤية هلال شهر شوال، حسب ما أكده بيان للوزارة.

ورجّحت جمعية الشعرى الجزائرية لعلم الفلك، أن يكون الأول من شوال هو الجمعة  المصادف لـ 20 مارس، بالاحتكام إلى إمكانية رؤية الهلال بمعظم مناطق العالم الإسلامي.

مقالات ذات صلة
