هذه جوازات السفر الـ10 الأقوى عالميا في 2023

للعام الخامس على التوالي، يحافظ جواز السفر الياباني على صدارة ترتيب أقوى جوازات السفر في العالم، حسب آخر تحديث لتصنيف مكاتب “هانلي” المتخصصة.

ويمكن لليابانيين دخول 193 بلدا من دون تأشيرة مسبقة، حسب الدراسة التي أجرتها المكاتب المتخصّصة في شؤون الهجرة، بناء على معطيات الاتحاد الدولي للنقل الجوّي.

وسيطرت الدول الآسيوية على المراتب الـ3 الأولى في الترتيب. حيث حلّت كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية في المرتبتين الثانية والثالثة بـ192 وجهة مفتوحة.

وفي المركزين الرابع والخامس، يأتي جوازا ألمانيا وإسبانيا بـ190 وجهة مفتوحة. ثم جوازا فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ في المراكز التالية بفارق وجهة واحدة.

جوازات السفر الـ10 الأقوى في العالم: