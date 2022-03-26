هذه حقيقة الهجوم على قصر اليمامة السعودي من قبل الحوثيين   

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدّعي ناشروه أنّه يظهر حريقاً في “قصر اليمامة” مقرّ الديوان الملكي في الرياض إثر الهجوم الذي شنّه المتمرّدون الحوثيون على السعوديّة خلال الأيام الماضية.

وأوضح فريق تقصي الحقائق لوكالة “فرانس برس” أنّ الفيديو في الحقيقة يظهر حريقاً في مبنى إمارة منطقة جازان عام 2016، والهجمات الأخيرة لم تستهدف “قصر اليمامة” بل منشآت تابعة لشركة آرامكو.

ويُظهر الفيديو دخاناً كثيفاً يتصاعد من مقرٍّ ضخمٍ محاطٍ بسور.

وقد جاء في النصّ المرافق له “عاجل: الطائرات اليمنيّة المسيّرة تدمّر قصر اليمامة (مقرّ الديوان الملكي السعودي في الرياض)”.

وحصد المقطع آلاف المشاهدات منذ بدء انتشاره في 21 مارس غداة هجومٍ شنّه المتمرّدون الحوثيون، استهدف منشآت لشركة أرامكو السعوديّة من بينها محطة للغاز ومرافق بنية تحتية أخرى في جنوب المملكة.

إلا أنّ المتمرّدين الحوثيين لم يعلنوا استهداف قصر اليمامة، والسلطات السعوديّة لم تعلن هي الأخرى عن وقوع أضرارٍ في مقرّ الديوان الملكيّ أو أي من المقرّات الحكوميّة.

وأكد الفريق أنه بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إلى نسخة أطول من الفيديو منشورة خلال شهر أفريل من سنة 2016.

وقد جاء في التعليقات المرافقة أنّ الحريق شبّ في شاحنة نقل دخل مبنى إمارة منطقة جازان “جنوب غرب السعوديّة”.

وأرشد البحث باستخدام كلمات مفتاح مثل “حريق شاحنة إمارة جازان” إلى مقالات في مواقع إخباريّة وصحف سعوديّة تشير إلى نجاح فرق الدفاع المدني في إخماد هذا الحريق الذي شبّ في شاحنة تابعة لمؤسسة خيريّة بتاريخ التاسع من أفريل سنة 2016.