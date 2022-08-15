هذه حقيقة قرار فصل الإناث عن الذكور في جامعات مصر

ظهر على صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشور يدّعي أن السلطات التعليميّة في مصر قرّرت فصل الذكور عن الإناث في الدراسة الجامعية، بعد جريمتي القتل اللتين ارتكب كلاً منهما طالب جامعيّ بحقّ زميلته،

وجاء في هذه المنشورات التي تداولها الآلاف على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر “رسمياً منع الاختلاط في الجامعات المصرية مع بداية السنة الدراسية”.

وأضافت المنشورات أن ثلاثة أيام من الأسبوع ستكون مخصّصة للإناث وثلاثة أيام أخرى للذكور.

وأظهر فريق تقصي الحقائق لوكالة فرانس برس أن هذا الادّعاء غير صحيح. فقد نفت وزارة التعليم العالي أن تكون اتّخذت قراراً من هذا النوع.

وقال مصدر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات “لا توجد قرارات من هذا الشأن، وما يتمّ تداوله من أحاديث عن هذا الموضوع غير حقيقيّ”، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محليّة.

بحسب ما وقع عليه صحافيو تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فراس برس، سبق أن ظهر هذا الخبر المضلّل نفسه قبل على مواقع التواصل في مصر قبل سنوات، وأمكن العثور على منشورات مشابهة قبل أربع سنوات تماماً، ونُسب الخبر آنذاك لقناة DMC المصريّة.

لكن القناة نفت آنذاك أن تكون نقلت أي خبر من هذا القبيل.

وكذلك نفت وزارة التعليم العالي وقتها صحّة ما تردّد، وقالت “كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن محض شائعات لا أساس لها من الصحة”.