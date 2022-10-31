طليق شيرين عبد الوهاب يهدد بفضحها بعد تصريحاتها الأخيرة ضده!

أصدر محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بيانا عاجلا بعد تداول مواقع وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي نبأ وفاتها.

وقال محامي الفنانة، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إنه يهيب بالجميع عدم تداول مثل هذه الأكاذيب، وتحري الدقة في ما يتم تداوله من أخبار وشائعات.

وأضاف بأن مكتبه سوف يقوم بتتبع مصدر تلك الأخبار، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يطلق هذه الشائعات المغرضة بشأن الفنانة شيرين عبد الوهاب، دون مستند أو دليل وغير مراعٍ حرمة الحياة الخاصة للفنانة.

وانتشر خلال الأيام القليلة الماضية هاشتاغ “شيرين إلى رحمة الله” عبر تويتر على نطاق واسع، وحدثت ضجة عبر مختلف الشبكات بشأن حقيقة وفاة الفنانة.

صدمة وسط جمهورها.. شيرين تلغي كل متابعيها على فيسبوك وتترك طليقها!

ومنذ حوالي أسبوع أعرب ناشطون من محبي شيرين عن صدمتهم من إلغاء صفحتها الرسمية، متابعة جميع الحسابات والإكتفاء بحسام حبيب.

وبالعودة للصفحة الرسمية للفنانة يظهر في خانة المتابعات اسم طليقها فعلا فقط.

وقالت صحف مصرية إن الفنانة اكتفت بحسام حبيب، أما البعض فألقوا باللوم على الناس التي ساندتها وبكت عليها.

وقال نشطاء إن الفنانة قامت بهذه الخطوة منذ مدة وليس خلال أزمتها الأخيرة، فيما تساءل آخرون عن الشخص الذي يدير الصفحة.

أنباء عن دخول شيرين في غيبوبة وإعلامية لبنانية تهدد بفضح طليقها

وتداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الأحد 23 سبتمبر، أنباء عن دخول شيرين في غيبوبة، فيما هددت إعلامية لبنانية بفضح طليقها حسام حبيب باعتباره المسؤول عن الحالة التي وصلت إليها.

وتساءل نشطاء عن حقيقة دخول شيرين في غيبوبة لتغرد صديقتها المقربة، الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، مؤكدة صحة الأنباء المتواترة.

وقالت الأحمدية في تدوينة عبر حسابها على تويتر: “لدي معلومات وتسجيلات تكذب طليق الست شيرين عبد الوهاب وتبرز حقائق”.

وأضافت: “أتوسل من في نفسه ذرة خير أن لا يصدق الدجال الذي كاد يقتل شيرين بكافة أنواع التعنيف والتوريط لولا تدخل شقيقها”.

وتابعت: “أسأل: لو أدليت بقليل مما أعرف هل يكون ذلك أخلاقيا والست في شبه غيبوبة؟”.

جديد قضية شيرين عبد الوهاب.. أوصت بكل ممتلكاتها لابنتيها وطليقها يؤكد إدمانها

كشف المستشار القانوني حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها أوصت بنقل كل ممتلكاتها لابنتيها، فيما أكد طليقها حسام حبيب إدمانها على المخدرات.

وقال المحامي في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، إن الفنانة، كتبت وصيتها منذ عدة سنوات وأودعتها عنده، لافتا إلى انها عزيزة على قلب كل من يعرفها، وقد تجلّى ذلك برصيد الحب الهائل الذي شهدته أزمتها الأخيرة من قبل جمهورها.

وأكد أنه يعتز بثقة الفنانة، التي دفعتها إلى إيداع هذه الوثيقة الهامة عنده.

أتى هذا الإعلان بعد ساعات فقط من تأكيد حسام حبيب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية على “أم بي سي”، مساء السبت، أن شيرين تتعاطى المخدرات، زاعماً أنه خيرها بينه وبين الإدمان.

كما نفى كل الإشاعات التي سيقت ضده حول استغلال طليقته أوتعنيفها وضربها، مشددا على أنه لم يحصل منها على المال طيلة فترة زواجهما.

وأفاد أيضا بأن الفنانة استنجدت به للتخلص ممن حولها، مؤكداً أن هناك من كان يستغلها.

ماجدة الرومي تدعم شيرين عبد الوهاب بـ “كلمات ليست كالكلمات”

وجهت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي رسالة مفتوحة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من أجل دعمها في محنتها الأخيرة التي شغلت الرأي العام العربي.

وتداول نشطاء تدوينة الفنانة التي قالوا بأنها فوق مستوى التوقعات وبأنها تحوي كلمات ليست كالكلمات، معتبرين ماجدة صوت الطفولة والبراءة والحق والعدل والمساواة، وصوت المحبة العابر للقارات.

وقالت ماجدة الرومي في رسالتها التي نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: ” مَن مِنّا لم تجلده الحياة يوماً ،مَن مِنّا لم يُدمِي قدميه على دروبها، من مِنّا لم يَتُه ولو لمرّاتٍ في أزقّتها يوم تصوّرنا الأزقّة قناديل ظنناها نايات تراقص الفراشات …. ومن مِنا لم يتصوّر ذاته ذات يوم “تخيّله” حلواً”.

وأضافت: “الفراشة التي لا تُحرق والتي لا تُغرق ومَن كان مِنّا أتقن، على مدى سنين أعمارنا كيف يقف ولو لمرّة على حدّ السيف بين النار والنور؟! أياً تكن مواضيع حياتنا، ألم نتعب؟ ألم نتحامل على أجنحتنا المحترقة؟ أما داويناها بأسفنا وبصلاتنا وإرادتنا وقرارنا المنتفض على الذات الطالع من ركامها كأسراب الحمام الابيض؟”.

وتابعت: “فإسمعيني إسمعيني !!! إسمعي شيرين إسمعيني !!! إسمعي صوتي القادم اليكِ من بيروت التى نحارب على أبوابها كالأبطال بأنصاف أجنحتنا…”قومي” إنت إبنة المسارح لا إبنة العتمة ولا الانكسار ولا الغُربان، “أنت مَن أنتِ”….”قومي ” فالصوت صوتك والصوت من هدايا ربّك لكِ… ” قومي” ومصر الغالية مِصركِ وهي لكِ وفي حناياها حضن أمٍ يحلم أن يطبطب عليك … ” قومي” نحن نؤمن بكِ وبإرادتك ونحبّك ونحن معكِ ولكِ ونحن من عطايا ربّك لفنّك فإنزعي عنك ثوب الاسى وإفرحي وإكتفي بِنعَم ربنا عليك. وإفتحي للشمس أبوابك وللسنونوات دارك وكمانَكّ”.

وأردفت: “وماذا بعد؟!! لو حدث أن سمعت اليوم اليوم اليوم نعيق بومٍ يجدّف او يلعن او يطالُك بكلمة ….إرزليه أرزليه بقوة ربّك وصلاة أمك وأهلك وعشاقك ودموع أولادك.. وقولي لبوم الخرائب:

“انا إبنة النور، سأقوم بقوة من دعاني الى الحياة ورفعني وعزّني، وقال لي ذات يوم مجيدٍ مِن عمري

“كوني” فكنتُ: “شيرين عبد الوهاب”..”

مستشفى شهير يفجّر مفاجأة بشأن احتجاز شيرين عبد الوهاب

وفجر مستشفى مصري شهير مفاجأة بشأن احتجاز الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي أخذت قضيتها مع طليقها الفنان حسام حبيب أبعادا خطيرة.

وبعد تأكيد عائلتها أنها أودعت في مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية والإدمان للعلاج من تعاطي المخدّرات، وورود شهادتي طبيبين من المستشفى نفسه في محضر النيابة، نفت الأمانة العامة لمستشفيات الصحة النفسية في البلاد الأمر تماماً.

وأكدت أن المطربة لم تحتجز بمعرفة أهلها في المستشفى المذكور، وأنها لا تملك معلومة دقيقة عن مكان وجودها أو حتى عن حالتها الصحية.

كما أضافت في بيان الثلاثاء 18 أكتوبر، أن المستشفيات والمراكز التابعة لها، والمنتشرة في 16 محافظة من محافظات الجمهورية تحترم وتعمل وفق قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 وتعديلاته لسنة 2021، التي تنص على أنه لا يجوز حجز مريض الإدمان رغم إرادته.

كذلك رفضت بشدة الزج باسمها أو أي من مستشفياتها في تلك الواقعة، مهيبة بوسائل الإعلام كافة تحري الدقة وعدم نشر معلومات غير صحيحة.

قضية شيرين عبد الوهاب.. محامي العائلة يكشف تفاصيل جديدة وطليقها يعلّق

كشف حسام لطفي، محامي أسرة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، تفاصيل جديدة بشأن أزمتها الأخيرة، فيما رد طليقها عن الاتهامات الموجهة إليه.

وقال لطفي في تصريحات صحفية لموقع الحرة إن “شيرين كانت تعاني من انهيار عصبي، وأيضا من اكتئاب حمل منذ عدة سنوات بعد ولادة ابنتها الثانية، وهو ما كان يؤدي لإصابتها بانهيار عصبي واستقر الأمر على أن تبقى في المستشفى عدة أيام تحت الملاحظة حتى تحظى بالرعاية الطبية وتستعيد نفسها، على أن تغادر المستشفى الأسبوع القادم بعد تحسن الأوضاع وهدوء الأزمة”.

ولفت إلى المحامي، الذي يمثل أسرة شيرين عبدالوهاب منذ أكثر من 20 عاما، ويتابع كافة الأمور القانونية المتعلقة بها وبأسرتها، إلى إنهاء الخلافات القانونية بينها وبين زوجها السابق، حسام حبيب، خلال الأيام الماضية.

وحول ما أثير عن أن الأزمة ترجع لمحاولة السيطرة على الفنانة وأموالها وممتلكاتها من شقيقها أو طليقها، أكد أن “شيرين لديها محاسب مالي تثق فيه تماما ويحرص دائما على مصالحها بعيدا عن سيطرة أي شخص، كما أنني أتولى الأمور القانونية لها وللأسرة وهذه الادعاءات بعيدة عن الواقع”.

وقال: “هناك أغنيتان جديدتان سيتم طرحهما قريبا لشيرين عبدالوهاب بعد إنهاء خلاف مع إحدى شركات الإنتاج بالتصالح حتى تستقر أمورها الفنية والإنتاجية”.

واختتم بأنه “يتمنى أن تتسم متابعات أزمة شيرين عبدالوهاب بالهدوء، لأن لديها ابنتين تستحقان من الجميع أن يفكر فيهما ويحافظوا على مشاعرهما”.

في ذات السياق وبعد توالي التصريحات حول حالتها الصحية والنفسية السيئة، وتعاطيها المخدرات مع طليقها، انتشر تسجيل صوتي نسب إلى حسام حبيب، يعتبر فيه أن علاقته بها كانت أكبر أخطاء حياته.

كما شدد على الصدمة الكبيرة التي تعرّض لها نتيجة علاقته بشيرين، مؤكداً أنه سيمسح اسمها من ذاكرته.

وفي التسجيل الذي تداولته مواقع إعلامية ومنها مجلة “الجرس” الفنية، أكد حبيب أنه لا يرغب برؤية شيرين أو سماع أي شيء عنها، كما طالبها بنسيان وجوده في حياتها تماماً.

وقال باللهجة المصرية: “شيرين دي أكبر غلطة غلطتها في حياتي وأنا اتصدمت فيها صدمة عمري، لا عايز شوفها تاني ولا أسمع باسمها.. تنسى إنها عرفت حد اسمو حسام في حياتها.. من اللحظة دي أنا ما عرفش حد بالاسم دا.

“عادت لطليقها وتتعاطى معه المخدرات”.. النيابة تحقق في أزمة شيرين عبد الوهاب

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بأنباء احتجاز المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب في مصحة للعلاج من الإدمان، بعدما اتهمتها عائلتها بالعودة لطليقها وتعاطي المخدرات رفقته.

أولى خيوط القصة المؤثرة بدأت بالحديث عن تعرضها لإصابة في الرباط الصليبي واحتياجها إلى إجراء جراحة عاجلة، تحولت إلى اتهامات لشقيقها بضربها واحتجازها داخل مستشفى.

وقال شقيق الفنانة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب أن المسألة “معقدة” وأن شقيقته تتعامل “مع عصابة” مكونة من طليقها حسام حبيب وكذلك المنتجة سارة الطباخ، وهو ما جعله يصرح قائلاً: “أختي بتضيع.. أختي بتنهار”.

ونفى عبد الوهاب أن يكون قد ضربها أو اعتدى عليها وفق ما قيل ونشر.

وأوضح أن “الأمور عادت لطبيعتها” بين شيرين وبين طليقها حسام حبيب بعد أن أعاد إليها سيارة، ولكنه لم يتنازل عن القضايا ضدها، فيما تنازلت هي عن كل شيء ضده.

وكشف عن مفاجأة صادمة، حينما ادعى أن شقيقته تتعاطى المخدرات بصحبة حسام حبيب، وأنها قامت باستئجار شقة في منطقة التجمع حديثاً “من أجل تعاطي المخدرات بصحبة حسام حبيب”، حسب زعمه.

وفيما يخص دخولها إلى المستشفى، أكد محمد عبد الوهاب أنه أدخلها إلى المستشفى بشكل إلزامي حيث إنها “غير مؤهلة ولا بد من علاجها”.

وأضاف أن مدير المستشفى متواجد في النيابة العامة ومعه كافة الأوراق والتحاليل التي تثبت هذا الأمر.

وأشار إلى أنه لم يقم باصطحابها إلى المستشفى، وإنما حضرت لجنة مختصة من أجل اقتيادها إلى المستشفى.

بعد كلام محمد، دخلت والدته على خط الأزمة حيث تحدثت في مداخلة تلفزيونية مع نفس البرنامج واستنجدت بالجميع من أجل “إنقاذ” ابنتها من حسام حبيب وسارة الطباخ.

وأكدت على أن ابنتها، وبعد حفلها الأخير، توجهت إلى المنزل بصحبة حسام حبيب “وتناولت معه المخدرات في الاستوديو”، وبعدها ذهبت للشجار مع والدتها وشقيقتها وطردتهما من منزلها، لأنها لم تكن في وعيها، حسب حديث الأم.

وكشفت أن علاقتها بابنتها كانت جيدة للغاية، ولكن بعد عودة حسام حبيب من جديد لحياتها، كان يأمرها بطرد والدتها حتى ينفرد بها وحدها، وهو ما دفع الأم للبكاء قائلةً: “احموها من الواد ده.. عشان الواد ده شر”.

وأوضحت أن شيرين طردت بناتها أيضاً، حيث إنها لم تكن في وعيها بسبب المخدرات، مشيرةً إلى أن حسام حبيب “عاد إليها من جديد بخطة جديدة”.

وانهارت الأم خلال المداخلة ليستكملها شقيقها ويؤكد أنه سيستمر في محاولة إنقاذ شيرين “حتى اليوم الأخير” من عمره، ولن يترك شقيقته حتى يؤكد الطب أنها أصبحت قادرة على تحمل مسؤولية نفسها.

وقالت النيابة في بيان لها إنها تلقـت “من وكيل الفنانة شيرين عبد الوهـاب بلاغا بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنهـا واصطحابهـا لإحـدى مستشفيات الصحة النفسية لإدخالها بها عنوة، على إثر خلافات بينهما، وقدم صـورة ضوئيـة تحمل رقم الملف الطبـي باسم موكلته والمنسوب صدوره إلى المستشفى المذكورة”.

وأضافت أنه “وفي ضوء هذا البلاغ سألت النيابة العامة مدير عام المستشفى والمدير الفني الطبي بها، واللذان تناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ، وعلى ذلك فإن النيابة العامة تسعى باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها”.

شيرين عبد الوهاب تتهم طليقها بالاستيلاء على سيارتها

اتهمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب طليقها الفنان حسام حبيب بالاستيلاء على سيارتها التي تفوق قيمتها 172 ألف دولار.

ومثلت الفنانة أمام جهات التحقيق، الاثنين 5 سبتمبر، للإدلاء بأقوالها في القضية حيث اتهمت حبيب بالنصب عليها من خلال بيع سيارتها دون معرفتها أو أخذ الإذن منها.

وقالت إنها تعرضت للسب والقذف منه ومن والده الذي تعرض لها لفظيا أكثر من مرة سواء في مداخلات هاتفية أو عبر حسابه على فيسبوك، موضحة أنها تعبت من الأزمات، وتريد أن تعود لجمهورها بعيدا عن أي مشاكل.

وقررت جهات التحقيق استدعاء بائع السيارة الذي اشترتها عبد الوهاب منه، والشخص الآخر الذي اشترى السيارة ذاتها من حسام حبيب ووالده، وذلك لسماع أقوالهما حول ملكية السيارة.

وقال ياسر قنطوش محامي الفنانة في البلاغ، إن “الشاكية والمشكو في حقه كانت تربطهما علاقة زواج شرعي، وأثناء ذلك طلبت منه شراء سيارة فارهة، ووكلت المشكو في حقه بوصفه زوجها في اتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات الشراء، واتفقت مع المعرض على سعر شراء السيارة وهو مبلغ 3،250،000 جنيه (172 ألف دولار) وتم الاتفاق مع المعرض على قيام الشاكية بتحويل ذلك المبلغ من حسابها الشخصي إلى حساب المعرض”.

وأضاف قنطوش: “فوجئت الشاكية بتحويل المبلغ بالكامل لحساب المعرض، وقيام المشكو في حقه باستلام أوراق السيارة وإنهاء جميع أوراقها باسمه، وتم استخراج رخصة السيارة باسمه، وقام بنقل ملكيتها باسمه، وعندما علمت الشاكية بتلك الواقعة دون إذنها أو موافقتها بذلك أقنعها بأنهما شخص واحد بسبب علاقة الزواج القائمة بينهما آنذاك، ووافقت على سداد ثمن السيارة“.

وأوضحت أنه ”عندما نشبت الخلافات الزوجية بينهما مؤخرًا واستحال استمرار الأسرة بينهما واتفقا على الطلاق، وتم إيقاع الطلاق بالفعل، طلبت منه نقل الملكية أو سداد ثمنها، إلا أنه رفض وماطل ولم يقم بسداد قيمة السيارة أو نقل ملكيتها لها كما اتفقا مسبقًا“.

إعلامية كويتية تحذّر أبناء بلدها من الزواج من شيرين عبد الوهاب.. والسبب!

حذّرت إعلامية كويتية أبناء بلدها من الزواج من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حتى يبعدوا أنفسهم عن الأزمات التي تعيشها بسبب انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

وكتبت الإعلامية المثيرة للجدل، مي العيدان عبر حسابها على إنستغرام شهر جويلة 2022: ”نداء للكويتيين لا تعرضوا الزواج على شيرين“.

وأضافت: ”باجر تقول عنكم ضربني وىسحلني وصرفت عليه وحبته عقربة مش لاقية مكان تنام فيه وخلاني شبه حسن أبو السعود مالناش بوجع الدماغ“.

جاء ذلك تعليقا على مقطع فيديو نشرته العيدان، من مقابلة قديمة للفنانة المصرية قالت خلالها: ”كالعادة، كل مرة أغني في الكويت بيعرضوا عليا الزواج ولا حد بيتجوزني“.

وتفاعل نشطاء بشكل واسع مع تعليق العيدان الساخر، ودافع الكثيرون عن شيرين، مؤكدين بأنها كانت متزوجة من قبل ولم تنطق بحرف يسيء إلى والد ابنتيها، لافتين إلى أن سوء معاملة حسام لها أجبرها على نشر هذه التصريحات.

طليق شيرين عبد الوهاب يهدد بفضحها بعد تصريحاتها الأخيرة ضده!

هدّد الفنان المصري، حسام حبيب بفضح طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد تصريحاتها الأخيرة ضده واتهامها له بأذيتها جسديا ونفسيا.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد سارع حسام حبيب بالرد على شيرين من خلال تسجيل صوتي، لبرنامج ” et بالعربي”، مؤكدا من خلاله أن ما قالته لا أساس له من الصحة.

وأوضح حبيب أنه اضطر للسكوت طوال الفترة الماضية حفاظاً على سمعتها، ولكن سوف يتحدث خلال الفترة القادمة، ويكشف المزيد من الحقائق، خاصة وأن الحديث عن اتهامه أصبح زائدا.

وتابع: “خلاص هاضطر اتكلم عشان الكلام بقى زيادة”.

ونوّه إلى أنه يقوم حالياً بتحضير مستندات تدعم، وتؤكد صحة أقاويله التي سوف يكشفها خلال الأيام القادمة حول أزمته مع شيرين، قائلاً: “هتكلم بحقائق مش كلام مرسل عشان مش بحب افتري على حد”.

وشدد أن رده خلال وسائل الإعلام سيكون بحقائق ومستندات، مضيفاً ” أنا مش مستعجل بجهز كل حاجة قانوناً وبالمستندات”.

شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل صادمة عن طليقها وتعتذر من جمهورها

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تفاصيل صادمة عن طليقها الفنان حسام حبيب، واعتذرت من جمهورها عن كذبها في الفترة الماضية.

وقالت شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”: إنها تعتذر من جمهورها بسبب كذبها وتجميلها صورة حسام حبيب أثناء فترة زواجها”.

وأضافت أن علاقتها به كانت سيئة للغاية، وأثرت على حالتها النفسية طيلة السنوات الماضية، كونه يعاني من حب الامتلاك، ويريدها أن تظل أمامه طيلة الوقت.

وعن طلاقها قالت: “كان الطلاق بائناً، وكنت بحبه وفكراه إبني مش زوجي وبس اهتميت بيه وعملت ستوديو عشان الأغاني بتاعتي وبتاعته تصنع فيه، واشتريت ليه أغاني كتير عشان متروحش منه، ألاقي بعد كدة إنسان بيتهمني أني تخنت وبقيت شبه أمي وأنه عايز واحدة حلوة ونحيفة حتى يتباهى بها أمام الناس”.

وتابعت: “كان في خناقات ضرب وسحل على الأرض وشتيمة عمر ما إنسانة تقبلها على نفسها، ولما اتنيلت على عيني أطلقت رجعت أديت فرصة وشروط، أن يكون في بيت غير بيتي ونشتغل سوا، وأنا عندي بيت كبير وحسام كان بيجي يزورنا قبل الجواز، وكان يتردد على البيت لأن كان عندنا شغل، لحد ما الوعود بدأت تتلاشى وقلة الأدب ترجع تاني”.

وقالت شيرين إن دكتورها النفسي محمود مرسي نصح حسام حبيب بالابتعاد عنها في لحظات الانهيار العصبي، وأوضحت: “قاله لما تتعصب قوي سبها تدخل غرفة أو اتركها لحالها، لكن هو كان بيفضل قاعد أمامي يحرق في دمي وأعصابي، لحد ما أمسك المكنة وأحلق شعري”.

وتابعت: “كنت فوق والحمد لله ما زلت، وهو كان تحت وهو كان عايز ينزلني تحت، وده تحليلي للي حصل، وأنا آسفة للي عملته في شيرين عبدالوهاب وجمهوري، أنا كنت طالعة أقول للجمهور كلام تاني”.

وعادت شيرين اعتذارها مرة أخرى للجمهور ولأبنائها، وأوضحت “حسام إنسان فاضي تماماً واستطاع أن يجعلني أكره بناتي، وحسام حبيب هو اللي حلق شعري وليس أنا، وكنا في ذلك الوقت في أحد الفنادق”.

وعبرت الفنانة عن حزنها بسبب زواجها من حبيب، ووصفت الفترة التي قضتها معه بأنها كانت سوداء، موضحة أنها عانت من أزمات متلاحقة بسبب المشاكل المتكررة بينهما، فهو حسبها إنسان متقلب المزاج جداً، حيث قالت: “هو شايف أن كل الناس بيتكلموا عليه متآمرين عليه، أمي وأختي والشغالة، الحقيقة أنه لازم يتعالج نفسياً، وأنصحه يتعالج”.

وأردفت: “كنت محبوسة 24 ساعة في أوضة نومي مش بعمل حاجة، قاعدة بس، وأنا غلطت في حق نفسي، غلطت في حق شيرين عبدالوهاب، ومش عيب أن الست تحاول تحافظ على بيتها، وأنا كنت فاكرة أني بحافظ على بيتي لكن اكتشفت أني كنت في عشة فئران أو مصيدة، أنا كنت زي الفار اللي بيدخل المصيدة ياكل حتة جبنة”.

واستطردت: “أنا قاعد في الساحل بصيت لقيت جالي، سرقة عربية مرسيدس بتاعتي، أول حاجة كل الناس عارفة أني كنت بحاول بجمل صورته، والناس ليست هبلة، والناس عارفة كل حاجة والناس كانت عارفة أني كنت بجمّل صورته، وأنا كنت قاعد مع راجل تقريباً مش بيشتغل”.

بالفيديو.. شيرين عبد الوهاب تظهر ببطن منتفخ ونشطاء يتساءلون إن كانت حاملا؟

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وهي ببطن منتفخ، وتساءلوا إن كانت حاملا.

وظهرت شيرين أثناء إحيائها أحد الأفراح بقصر البارون بالقاهرة، الخميس 17 مارس 2022، وهي تغني إحدى أغانيها، وترتدي فستانا أسود ضيقا من الأعلى وواسعا من الأسفل ويرقص بجوارها العريس.

وقالت تقارير إخبارية إن المفاجأة كانت حركة قام بها العريس بوضع يده على بطنها ليشير للمصور بالتقاط صورة له -وهي حركة عادة تحدث لإظهار حمل المرأة – ما فجر الكثير من الجدل.

وتساءل رواد ونشطاء مواقع التواصل عن سبب هذا التصرف وعدم غضب شيرين منه؟ وهل هي فعلا حامل أم الفستان ضيق أم برزت بطنها فقط؟

في ذات السياق، لفت البعض إلى أن الفنانة مرت بأزمة نفسية حادة لربما كانت السبب في اكتسابها وزنا زائد.

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة العودة لزوجها بعد شهرين من الطلاق

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حقيقة العودة لزوجها بعد شهرين من الطلاق والتي تصدرت كبرى المواقع الإخبارية المصرية والعربية.

وأصدرت الفنانة بيانا عبر حسابها على تويتر، يوم 9 فيفري 2022، نفت من خلاله الأنباء المتداولة حول عودتها لزوجها السابق الفنان “حسام حبيب”.

وأشارت شيرين في بيانها إلى أنها هي المصدر الوحيد لأية أخبار تخصها أو تخص حياتها الزوجية وهي من تقوم بالإعلان عنها، مؤكدة بأن اهتمامها في الوقت الحالي إسعاد جمهورها بأغانيها.

وجاء في البيان: “تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية وأنها تحمّل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة”.

وأضاف: “هي وحدها من تملك الاعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية .. وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني”.

من جانبه سخر حسين كامل، والد المطرب حسام حبيب، من الشائعات التي ترددت صباح الأربعاء، حول عودة ابنه والفنانة شيرين عبد الوهاب مجددا بعد انفصالهما.

وكتب والد حبيب، عبر حسابه على فيسبوك”: “بجد رجعوا؟ محدش قالي”.

وكان منظم الحفلات يوسف دندش، الذي نظم حفلها الغنائي الأخير بدولة الإمارات، قد أكد لجريدة الوطن المصرية، أن شيرين قد عادت لحسام حبيب، كاشفا بأنه علم بذلك حينما أجرى اتصالا بها مؤخرا ورد حسام عليه.

ووجَّه دندش مباركته وتحيته لهما على تصالحهما، ووصفهما بالصديقين العزيزين، نافيا الأخبار المتداولة حول عمله مديرا لأعمالها.

بعد تصريحها بأنها تحدّث العفاريت وتدلّعم.. أزهري يحذّر شيرين عبد الوهاب!

حذّر عالم أزهري، الفنانة شيرين عبد الوهاب، في شهر ديسمبر 2021، من تسلّط العفاريت عليها بعدما صرحت في آخر مقابلة تلفزيونية لها بأنها تحدثهم في بيتها وتدلعهم.

وأثارت شيرين جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاتها، الجمعة، في برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس.

وقالت الفنانة إنّ لديها عفاريت في منزلها وتتحدث معهم وتناديهم “حبايبي”، ما جعل نشطاء يتساءلون هل حقا يمكن للجن أن يتحدث مع الإنسان؟

وبحسب تصريحات الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، لجريدة الوطن المصرية فإن الجن موجود في كل مكان، والبعد عن ذكر الله يجعل الشيطان يتواجد مع الإنسان.

وكشف أن العفاريت قد تجعل الشخص يتحدث مع نفسه وكأنه يتحدث معهم، وذلك من خلال الوسوسة، فالقرآن يقول «فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ»، وبالتالي أكد على ضرورة معالجة الإنسان لنفسه.

وأضاف أن الشخص الذي يقول إنه تحدث مع العفاريت والجن مثل ما تحدثت به شيرين عبد الوهاب، تحقق معه عدة عوامل جعلته يقول ذلك، التي من ضمنها البعد عن ذكر الله والصلاة، كما أن هناك عوامل أخرى مثل التحدث في دورات المياه أو الجلوس فيها كثيرًا.

يذكر أن الشيخ سبق وأن وجه رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب عندما حلقت شعرها بأن تتوب إلى الله وتذهب إلى بيته لتعتمر، وتكثر من ذكر الله وتعود له، وتحافظ على الصلاة والعبادة حتى تتخلص من الوساوس التي تتحدث عنها، وإن لم تفعل ذلك فالعفاريت ستجتمع في بيتها وستزيد و«هيعزموا بعض»، على حد قوله.

شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بحلق شعرها وأطراف تتهم طليقها!

وأثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها وقد حلقت شعر رأسها بالكامل في حفلها الذي أقيم في أبو ظبي بالإمارات يوم 10 ديسمبر 2021.

وقالت “شيـرين” لجمهورها خلال الحفلة: “أنا مبسوطة إني معاكم ويارب تقبلوني بشكلي الجديد، بس انتوا عارفين أنا كده فوقت”.

كما تحدت الفنانة شيريـن عبد الوهاب على المسرح الفنانة السورية أصالة نصري، وأشارت على رأسها وقالت: “أتحدى أصالة مش هتقدر تعمل كدة”.

ووفقا لما نشره موقع صدى البلد، قال المصدر أن سبب ظهور الفنانة حليقة الشعر هو تعرضها للضرب من قِبل الفنان حسام حبيب، وقد حلق لها شعرها تماما، وذلك قبل إعلان انفصالها عنه رسميا.

وقال المصدر أن الفنانة شيريـن أصرّت على عدم نشر الخبر للجمهور، وقد استعانت بباروكة في آخر ظهور لها منذ أيام أثناء تجهيز إحدى أغنيات ألبومها الجديد، ولكن مؤخرا قررت “شيرين” مواجهة جمهورها وظهرت بشكلها التي ظهرت به خلال الحفلة.

وعلّقت عبد الوهاب، السبت 11 ديسمبر 2021، على المظهر الجديد الذي فاجأت به جمهورها وردت على اتهام طليقها بتغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، الذي يتابعه أكثر من 7 ملايين شخص.

وقالت الفنانة: “ليه ميكونش لوك جديد؟ ليه ميكونش تغيير؟ ليه ميكونش أنا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟”.

وأضافت: “ليه فرضتوا السيئ والأسوأ وظلمتوا شخص بريء وظلمتوني”، وأضافت: “أنا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين”.

وعبر نشطاء عن تضامنهم مع الفنانة وقالوا بأنه لا بد من دعمها لأنها تعاني نفسيا بعد طلاقها، فيما تنمر آخرون عليها وهاجموا شكلها الجديد.

شيرين عبد الوهاب تطوي صفحة حسام حبيب وتعلن العودة لجمهورها

وسط الأخبار المتداولة حول انفصال شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب، خرجت الفنانة المصرية عن صمتها لتصدر بيانا رسميا، كشفت من خلاله أنها طوت صفحة زوجها نهائيا وأعلنت عودتها لجمهورها.

وأكدت شيرين خبر طلاقها من حبيب، الجمعة 3 ديسمبر 2021، في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، من دون أن تكشف أسباب الانفصال.

وقالت الفنانة: “في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية”.

وأضاف المنشور الذي شاركته على صفحتها: “تهيب النجمة شيرين عبد الوهاب الصحافة وجميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحري الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب”.

وأوضحت أن هذا البيان يأتي لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتي أيضا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما.

وقالت بأنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، مؤكدة أنها تنوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة القادمة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها.

هل تكره ابنة شيرين عبد الوهاب زوجها حسام حبيب؟

وجهت هنا، ابنة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة غامضة لشخص يبدأ اسمه بحرف الـ”H” في فيديو جديد لها وهي تستمع لأغنية أجنبية تحمل عنوان “I hate you .. أنا بكرهك”.

وبحسب ما أفادت مواقع إخبارية فإن هذه الرسالة موجهة لزوج والدتها الفنان حسام حبيب، الذي أفادت معلومات صحفية قبل أيام بأنهما تطلقا.

هذه حقيقة طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددا من وسائل الإعلام المصرية والعربية، أنباء عن طلاق الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب.

وأشعلت فتيل الجدل عبر مختلف المنصات، الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، التي أعلنت طلاق الفنانة عبر حسابها على تويتر بالقول: “كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة.. الطلاق وقع اليوم”.

وأعادت الأحمدية نشر خبر عن الطلاق بقولها: “شيرين طلقت حسام حبيب”، بينما التزمت الفنانة الصمت ولم تعلق على الخبر.

ومنذ فترة تضاربت في الوسط الفني الكثير من الأخبار حول انفصال الثنائي المصري، خصوصاً أن مشاكلهما انتقلت للعلن، بعد تسريب مكالمة لوالد حسام حبيب يتكلم فيها عن ابنه وزوجته.

ومنذ ذلك الحين لم تشهد علاقة الثنائي أي استقرار أو هدوء، إذ تحدث والد حسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب بشكل سيئ، وكيف يستفيد نجله من علاقة زواجه بها.

وتحدَّث والد حسام حبيب في المكالمة المسربة عن محاولات حمل شيرين من حسام، التي باءت جميعها بالفشل، وتحديداً تلك الجزئية هي التي أحدثت شرخاً في علاقة الثنائي نظراً لحساسية الأمر.