هذه دول الاتحاد الأوروبي الأكثر إصدارا لتأشيرة “شنغن” متعدّدة الدخول

رغم ارتفاع معدلات الرفض لتأشيرات “شنغن” متعدّدة الدخول، بسبب القيود المفروضة عليها خاصة في سنة 2022. إلا أن هناك بعض الدول الأوروبية تمنح أكثر عدد من التأشيرات من هذا النوع.

ووفقا لموقع “شينغن فيزا إنفو” المتخصص، فإن ألمانيا هي الخيار الأفضل للحصول على تأشيرة “شنغن” متعددة الدخول.

وسجّلت ألمانيا أعلى معدل إصدار لتأشيرة “شنغن” سنة 2022. حيث كانت 90.6 بالمئة من التأشيرات الصادرة من هذا النوع عن القنصليات الألمانية ومراكز التأشيرات حول العالم متعدّدة الدخول.

وتشير بيانات إصدار تأشيرات “شنغن” إلى أنه من 1.043.297 طلب تأشيرة مقبول، أصدرت ألمانيا 817.307 تأشيرة دخول لأراضيها، من بينها 740.356 تأشيرة دخول متعدد.

وتأتي سلوفينيا في المرتبة الثانية بين دولة منطقة “شنغن” حيث منحت أكثر تأشيرات الدخول المتعدد بنسبة 81.6 بالمئة من إجمالي عدد التأشيرات الصادرة خلال نفس العام، وفي المرتبة الثالثة دولة إستونيا بنسبة 81.3 بالمئة.

بالإضافة إلى هذه الدول، فإن الدول الأخرى التي أصدرت عددًا كبيرًا من تأشيرات الدخول المتعددة هي كالتالي:

النمسا بنسبة 74.9 بالمئة،

إيطاليا بنسبة 73.8 بالمئة،

وفنلندا بنسبة 72.3 بالمئة.

ويعتبر معدل إصدار هذا النوع من التأشيرات بالنسبة لدولتي فرنسا وإسبانيا أقل بكثير، حيث يعتبران من البلدان التي تلقت عددا أكبر من طلبات التأشيرة من منطقة “شنغن”.

ويوجد عدة أنواع من تأشيرات “شنغن”، حيث تختلف حسب الغرض من الزيارة ومدة الرحلة وعدد مرات الدخول إلى منطقة “شنغن”، وتعتبر تأشيرة الدخول المتعدد الاكثر طلباً.

وتعتبر تأشيرة “شنغن” متعددة الدخول أكثر مرونة في تنظيم سفر حاملي المستندات، على عكس تأشيرة الدخول الفردي، حيث تسمح لك تأشيرة “شنغن” متعددة الدخول بالدخول والخروج من منطقة “شنغن” عدة مرات خلال فترة صلاحيتها، حسب ذات المصدر.