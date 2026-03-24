هذه رؤية الرئيس تبون لبعث مصانع السيارات المغلقة

تشترط الحكومة، لبعث مصانع السيارات المصادرة في إطار قضايا الفساد، على غرار وحدات كانت مخصصة سابقا لتركيب سيارات “كيا” و”هيونداي” و”فولكس فاغن” و”سوزوكي” وغيرها، تأهيلها لتصبح قادرة على الإنتاج الفعلي وفق المعايير الصناعية الحديثة.

وكانت هذه المصانع مقتصرة على المباني والمعدات فقط دون العلامات التجارية المستغلة، ما يكشف أن صناعة السيارات الوطنية السابقة كانت في الغالب مجرد تركيب بسيط من دون نقل تكنولوجيا أو خلق قيمة مضافة.

وتسعى الدولة الآن إلى عقد شراكات مع علامات عالمية معروفة ترغب بالاستثمار الجدي في الجزائر، مع إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع نسب الإدماج المحلي تدريجيا، وتؤكد وزارة الصناعة أن إعادة التشغيل تهدف إلى خلق مناصب شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة، مع ضمان استدامة النشاط الصناعي وبناء صناعة سيارات وطنية تنافسية توازن بين مصالح المواطن والتنمية الاقتصادية، مع الالتزام بالشروط الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب رد وزير الصناعة يحيى بشير على سؤال كتابي للنائب الطاهر بن علي، اطلعت عليه “الشروق”، فقد أكدت الوزارة على وجود خطة واضحة لبعث المصانع المغلقة للسيارات، مشيرة إلى أن عدة وحدات صناعية تم استرجاعها في إطار مكافحة الفساد، بينها وحدات كانت مخصصة للتركيب فقط، دون العلامات التجارية المستغلة.

وأوضح الوزير أن الدولة تتبنى مقاربة جديدة تقوم على عقد شراكات مع علامات تجارية عالمية راغبة في الاستثمار بالجزائر بشكل جدي، بما يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية لبناء صناعة سيارات وطنية حقيقية تعتمد على التصنيع الفعلي ونقل التكنولوجيا وزيادة استعمال القطع المحلية، مع الابتعاد عن نمط التركيب البسيط الذي كان سائداً سابقاً، وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022.

وأضاف الوزير أن الشركات الدولية المالكة للعلامات التجارية قامت بزيارات تقييمية لهذه الوحدات من الناحية التقنية والتنظيمية، ليتضح أن بعض الوحدات تحتاج إلى إعادة تأهيل وتكييف لتصبح قادرة على الإنتاج وفق المعايير الصناعية الحديثة. وأكدت الوزارة أنها تعمل على استكمال هذه الإجراءات بهدف إدماج الوحدات في مشاريع جديدة بسرعة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي وخلق مناصب شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

كما أشار وزير الصناعة إلى أن بعث هذه الوحدات سيساهم في إنشاء نسيج صناعي محلي عبر إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع نسب الإدماج المحلي تدريجياً، وفق رزنامة واضحة وقابلة للقياس، لضمان تحقيق إدماج اقتصادي فعلي ومستدام وتعزيز القيمة المضافة الوطنية.

وفي ختام الرد، شددت الوزارة على التزامها بمواصلة هذا المسار الإصلاحي، بما يحقق التوازن بين تلبية حاجيات المواطن وبناء صناعة سيارات وطنية حقيقية تنافسية ومستدامة.

هذا ودخلت صناعة السيارات في الجزائر عام 2026 وهي تشهد خططا لإعادة بناء شاملة بعد سنوات من الركود والاعتماد على التركيب البسيط للمركبات المستوردة، وارتفع الإنتاج الوطني بشكل ملحوظ لدى مصنع “ستيلانتيس”.

وتتجه الحكومة نحو استقطاب شركات عالمية لإنشاء شراكات استثمارية قوية، حيث بدأت علامات كبرى مثل “هيونداي” و”أوبل” و”ستيلانتيس” وضع خطط لتوسيع إنتاجها في الجزائر، بما يشمل مراحل تصنيع أعمق من مجرد التركيب، كما تم التركيز على تعزيز نسيج المناولة المحلي عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع نسب الإدماج المحلي تدريجيا، في خطوة تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق استدامة القطاع الصناعي على المدى الطويل.