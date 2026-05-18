هذه رزنامة وإجراءات حركة النقل السنوية الخاصة بالأساتذة

وزارة التربية تشدد على ضرورة استكمال جميع الإجراءات ضمن الآجال المقررة

كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الإثنين، 18 ماي، عن رزنامة الإجراءات المتعلقة بحركة النقل السنوية الخاصة بالأساتذة والمدراء.

وأفادت الوزارة أن العملية ستتضمن ثلاثة مراحل تتمثل في استكمال إجراءات المشاركة، والاطلاع على المناصب الشاغرة والقابلة للشغور واختيار المؤسسات المرغوب التنقل إليها، ثم الاطلاع على النتائج واستلام مقررات التعيين.

بالنسبة للأساتذة فيما يخص المرحلة الأولى، أفادت الوزارة أن العملية حصريا عبر الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية عبر الدخول إلى فضاء الأساتذة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 ماي إلى 8 جوان 2026.

ويتعين على المعنيين استكمال إجراءات المشاركة في حركة النقل السنوية المتمثلة في الاطلاع على إدراج أسمائهم ضمن قائمة المعنيين بالمشاركة؛ وتحيين وتأكيد المعلومات الشخصية والمهنية؛ ورفع الوثائق الثبوتية المطلوبة عبر الفضاء المخصص لذلك؛ إضافة إلى تقديم تصريح إلكتروني بالرغبة في التراجع وعدم المشاركة في حركة النقل السنوية عبر الفضاء الخاص بهم (بالنسبة للأساتذة الذين عبروا عن رغبتهم في المشاركة خلال الفترة السابقة).

الوزارة أفادت انه يتاح للأساتذة العائدين من الوضعيات القانونية إنشاء وتفعيل حساباتهم وإتمام الإجراءات المذكورة أعلاه عبر الرابط نفسه، خلال الفترة الممتدة من 31 ماي إلى 8 جوان 2026.

أما بالنسبة لمديري مؤسسات التربية والتعليم، فتتم العملية حصريا عبر الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، خلال الفترة الممتدة من 18 ماي إلى 14 جوان 2026.

ويتعين على المعنيين الاطلاع على إدراج أسمائهم ضمن قائمة المعنيين بالمشاركة؛ وتحيين وتأكيد المعلومات الشخصية والمهنية؛ ورفع الوثائق الثبوتية المطلوبة عبر الفضاء المخصص لذلك؛ إضافة إلى تقديم تصريح إلكتروني بالرغبة في التراجع وعدم المشاركة في حركة النقل السنوية عبر الفضاء الخاص بهم.

أما فيما يخص المرحلة الثانية المتمثلة في الاطلاع على المناصب الشاغرة والقابلة للشغور واختيار المؤسسات المرغوب التنقل إليها، وبالنسبة للأساتذة، أفادت الوزارة أنها تمتد الفترة من 21 إلى 30 جوان 2026، حيث يتم الاطلاع على قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور؛ واختيار المؤسسات التعليمية المرغوب التنقل إليها؛ والاطلاع على سلم التنقيط الخاص بحركة النقل السنوية.

أما بالنسبة لمديري مؤسسات التربية والتعليم، فتمتد العملية ضمن الفترة من 1 إلى 14 جوان 2026، حيث يتم الاطلاع على قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور؛ اختيار المؤسسات التعليمية المرغوب التنقل إليها؛ والاطلاع على سلم التنقيط الخاص بحركة النقل السنوية.

أما فيما يخص المرحلة الثالثة، والمتمثلة في الاطلاع على النتائج واستلام مقررات التعيين، فتتم هذه العملية بالنسبة للأساتذة في الفترة من 7 إلى 15 جويلية 2026، حيث يمكنهم الاطلاع على النتائج النهائية لحركة النقل السنوية عبر حساباتهم في الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي؛ واستلام مقررات التعيين أو النقل أو التثبيت على مستوى المؤسسة الأصلية.

وبالنسبة لمديري مؤسسات التربية والتعليم، فتتم هذه العملية في الفترة من 6 إلى 12 جويلية 2026، حيث يمكن المعنيين الاطلاع على النتائج النهائية عبر حساب مدير المؤسسة؛ واستلام مقررات التعيين أو النقل أو التثبيت على مستوى مديريات التربية.

وأكدت وزارة التربية الوطنية في بيانها “على ضرورة الالتزام بالرزنامة المحددة واستكمال جميع الإجراءات ضمن الآجال المقررة.”