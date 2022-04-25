هذه شروط التأهيل الجامعي وفق دليل الوزارة

عقب فتح بوابة "بروغرس" يوم 2 ماي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح الدورة الثانية للترشح من أجل الحصول على التأهيل الجامعي عبر المنصة الرقمية “بروغرس” لفائدة الأساتذة الجامعيين في رتبة محاضر صنف “ب”، إذ تم تحديد فترة إيداع طلبات الترشح من 2 إلى 15 ماي المقبل.

وحسب القرار الحامل لرقم 493 يتعين على الأساتذة المحاضرين والأساتذة الباحثين قسم “ب” إيداع ملفاتهم عبر الأرضية الرقمية المخصصة للتأهيل الجامعي عن طريق حساباتهم الإلكترونية المهنية، وهذا بعد الاطلاع على الشروط المنصوص عليها في دليل التأهيل المرفق بالقرار والذي يضم شبكة التقييم الخاصة بكل فئة .

وأبقت الوزارة على إجبارية المقال العلمي في المجلات ذات الصنف ” أ” أو ” ب” بالنسبة لميادين العلوم والتكنولوجيا، وصنف” أ” و” ب” و” ج” بالنسبة لميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية، وشددت على عدم قبول المقالات المنشورة في مجلات مفترسة أو لدى محرر مفترس، أي تلك التي تطلب مقابل مادي للنشر وموجودة ضمن القائمة الخاصة بالمجلات المرفوضة لدى الهيئات العلمية.

وفي ذات السياق، حدد القرار معايير لقبول المقالات المشتركة بين الباحثين، حيث تحتسب رتبة المؤلف في العمل، فيحوز أول مؤلف على 100 من نقاط المقال، فيما يتحصل الثاني على 50 نقطة، أما المؤلف الثالث فيحصل على 25 نقطة فقط، وينبغي للباحث أن يبرر مركزه في حالة المجلات التي تعتمد الترتيب الأبجدي للمؤلفين.

وينبغي على الأساتذة الراغبين في تقديم ملف التأهيل الحصول على مجموع النقاط المطلوبة وفقا لشبكة التقييم المرفقة بالقرار، والتي تأخذ بعين الاعتبار الأعمال البيداغوجية للأستاذ من تدريس المحاضرات والأعمال الموجهة والتطبيقية، فضلا عن الدروس المقدمة عبر الخط في إطار التعليم عن بعد الذي تم اعتماده منذ الأزمة الصحية كوفيد بالإضافة لنمط التعليم الحضوري.

وتعتمد شبكة التقييم على احتساب النشاطات البيداغوجية للأستاذ سواء مطبوعة دروس بيداغوجية أو نشر مؤلفات بيداغوجية أو القيام بالوصاية ومتابعة الطلبة المتربصين في المؤسسة والمشاركة في العلاقة بين الجامعة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى المشاركة في التنشيط البيداغوجي على شكل ندوات وورشات ومختلف المسؤوليات البيداغوجية وتأطير مذكرات الماستر، الليسانس، الماجستير.

وتحتسب أيضا نشاطات البحث الخاصة بالأستاذ من منشورات دولية أو وطنية، بالإضافة لمختلف المداخلات الدولية والوطنية أو براءة الاختراع فضلا عن الإشراف على أطروحة الدكتوراه والمشاركة في فرق التكوين وتنظيم التظاهرات العلمية وغيرها من النشاطات العلمية.

أما بالنسبة لشبكة تقييم الباحثين الدائمين فتخص الإنتاج العلمي بكل أنواعه من منشورات علمية في مجلات دولية محكمة حسب التخصص، ومؤلفات علمية سواء الجماعية أو المنشورات الدولية، فضلا عن التظاهرات العلمية الدولية والوطنية، أو براءة الاختراع والبرمجيات والإنجازات التكنولوجية، بالإضافة للمشاركة في جهود البحث الوطنية من مشاريع البحث الخاصة بالمركز، ومشاريع التعاون الدولي والخبرة والإنجازات الناتجة عن مشاريع البحث والمسؤوليات العلمية أو الإدارية، كما تؤخذ بعين الاعتبار المشاركة في التكوين من خلال البحث، من حيث الإشراف على رسائل الماستر والماجستير أو أطروحات الدكتوراه، ومختلف التظاهرات العلمية والتقنية.