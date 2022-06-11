هذه شروط الحصول على حصص صيد التونة الحمراء

القرار يخص السفن الحاملة للراية الوطنية

فصلت الحكومة في شروط صيد سمك التونة بالنسبة للسفن الحاملة للراية الوطنية وكيفية ذلك، وذلك بموجب قرار وزاري صادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية.

وحسب القرار الجديد، يتعلق الأمر بشروط الحصول على حصص صيد التونة الحمراء وكيفيات ذلك، حيث يخضع صيد التونة الحمراء بالحصول على رخصة الصيـد البحري الممنوحة من طرف مدير الصيد البحري وتربية المائيات المختص إقليميا، وفقا للنموذج المحدد.

كما تنص مواد القرار على ان يخضع الحصول على رخصة صيد التونة الحمراء لكل مجهز سفينة تحمل الراية الوطنية، مسلحة ومجهزة لصيد التونة الحمراء، إلى تقديم ملف يحتوي على المستندات تتمثل على وجه الخصوص في طلب خطي من مجهز السفينة يوضح فيه نوع الصيد المستهدف، صيد التونة الحمراء الميتة أو صيد التونة الحمراء الحية، والخصائص التقنية للسفينة أو لسفن الصيد وقائمة الوسائل المستعملة لجر أقفاص نقل التونة الحمراء الحية، وكذا تلك المتعلقة بوسائل وآلات الصيد والجر المزمع استعمالها.

ومن بين المستندات المطلوبة، محضر زيارة تفتيش إضافية يشهد بأن سفينة أو سفن القنص أو المساعدة قادرة على الملاحة في الصيد البحري الذي وجهت إليه، وأن العتاد وتجهيزات الصيد البحري الموجهة لصيد التونة الحمراء مطابقة لذلك.

ويضاف إلى ذلك نسخة طبق الأصل لشهادة جنسية سفينة أو سفن الصيد، المعلومات المتعلقة بطريقة تحويل الطونة الحمراء الحية المصطادة ونسخة من دفتر الطاقم الساري المفعول.

إضافة إلى ذلك، ينبغي تقديم وثيقة تثبت إدخال العملة الصعبة المتأتية من تصدير التونة الحمراء من طرف المتعاملين الذين شاركوا في حملة صيد التونة الحمراء في السنة الماضية وأخيرا رقم التسجيل البحري الدولي (OMI)، كما يجب أن تكون كل سفن صيد التونة الكيسية مجهزة طبقا للمواصفات التقنية لسفينة القنص.

وتقوم الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، بعد قبول السفن في المشاركة، بإعداد رخصة الصيد البحري المرخص قطاعيا من قبل السفينة المعنية في حال الموافقة وفي حال الرفض يتم تبرير وتبليغ صاحب الطلب بقرار الرفض.

ولضمان متابعة منتظمة لعمليات الصيد البحري، ينص القرار على وجوب ان يقوم مراقبان ملاحظان يمثلان كلا من الإدارة المكلفة بالصيد البحري، والمصلحة الوطنية لحراسة السواحل، بمتابعة ومراقبة عمليات صيد التونة الحمراء على متن كل سفينة ومراقب لذلك.

كما تحدد تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالصيد البحري ووزير الدفاع الوطني تعيين المراقبين الملاحظين ومهامهما وكيفيات تدخلهما.

وبموجب القرار يلزم المراقب الملاحظ على متن سفينة الصيد بإرسال إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري تقرير حملة الصيد في غضون 48 ساعة من دخول السفينة لميناء الإنزال.

كما يقوم المفتشون في نهاية الحملة أيضا بإجراء تفتيش لسفن صيد التونة في ميناء الإنزال ليتم ارسال تقرير إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري في 24 ساعة بعد عملية التفتيش.

كما يجب، حسب النص، على المراقبين الملاحظين ومراقبي اللجنة الدولية للمحافظة على اسماك التونة بالمحيط الأطلسي الحضور لعملية التحويل والإطلاع على تسجيلات فيديو التحويل، وتحرير تقرير في هذا الصدد.