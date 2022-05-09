هذه شروط المشاركة في مسابقة مستخدمي التربية

تخص الترقية إلى 6 رتب إدارية عليا

ضبطت وزارة التربية الوطنية بدقة شروط المشاركة في الامتحانات المهنية للترقية إلى الرتب الإدارية العليا، بعنوان سنة 2022، والتي ستنظم على أساس الاختبارات الكتابية بعد الامتحانات المدرسية الرسمية، إذ سيتم فتح المجال للموظفين الذين يثبتون بين خمس وسبع سنوات من الخدمة الفعلية في الرتبة الحالية.

وشرعت مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات في التحضير للامتحان المهني للترقية الذي سيبرمج في الآجال القريبة، خاصة ما تعلق بالجانب التنظيمي والمادي لأجل إنجاحها، حيث تم الإفراج عن شروط المشاركة في المسابقة لست رتب إدارية عليا.

وسيتم الترخيص لنظار الثانوية المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على الأقل عند إجراء الامتحان المهني، وكذا الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على الأقل للمشاركة في مسابقة الترقية إلى رتبة “مدير ثانوية”.

وأما بالنسبة للترقية إلى رتبة “مستشار التربية”، سيتم فتح المجال لثلاث فئات ويخص الأمر أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ومشرفي التربية الرئيسيون الذين يثبتون سبع سنوات من الخدمة الفعلية وكذا أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

بالمقابل، سيتم الترخيص للمستشارين الرئيسيين الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المنحدرين من أسلاك التعليم ومستشاري التربية المرسمين الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم للمشاركة في الامتحان المهني للترقية إلى رتبة مستشار رئيس للتربية.

وفيما يتعلق بالترقية إلى رتبة “مدير متوسطة”، سيتم برمجة المسابقة لثلاث فئات من المترشحين، ويخص الأمر المستشارين الرئيسيين الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم ومستشاري التربية المرسمين الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم وكذا الأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

وسيتم فتح المجال لكل من مساعدي ومديري المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل عند إجراء الامتحان المهني، وكذا الأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية، للمشاركة في امتحان الترقية إلى رتبة مدير مدرسة ابتدائية.

بالمقابل، سيتم الترخيص لأساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ومستشاري التغذية المدرسية الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وكذا معلمي المدرسة الابتدائية الذين يثبتون سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة للمشاركة في امتحان الترقية إلى رتبة “مساعد مدير مدرسة ابتدائية”.