هذه شروط توظيف مضيفين وتقنيّين وميكانيكيين بالجوّية الجزائرية

إتقان الإنجليزية ضروري في ملفّات المترشّحين

باشرت الخطوط الجوية الجزائرية عملية توظيف جديدة للتقنيين والميكانيكيين والمضيفين بالشركة، عبر نشر إعلان رسمي، يوضّح المناصب المطلوبة والشروط التي يجب توفّرها في المترشحين، على رأسها الشهادات التكوينية والخبرة وإتقان اللغة الإنجليزية.

وحسب بيان لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، تلقت “الشروق” نسخة منه، وفي إطار تعزيز مواردها البشرية واستعدادا لتدعيم أسطول طائراتها، تعتزم شركة الخطوط الجوية الجزائرية إطلاق حملة توظيف بعقود غير محددة المدَة لمناصب عمل في تخصصات عدة.

وتشمل التخصصات أعوانا تقنيين للاستغلال بالعمليات الأرضية، ميكانيكيي طائرات بقسم صيانة الطائرات، مضيفات ومضيفي طائرة بمديرية العلميات الأرضية ويرسل المترشّحون ملفاتهم عبر البريد الإلكتروني المتضمن في الإعلان، وسيقتصر الـرَد على طلبات المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة.

وبالنسبة لتخصّص أعوان تقنيين للاستغلال بمديرية العمليات الأرضية – الجزائر العاصمة فيشترط التمتع بالجنسية الجزائرية والتمكن من اللغات الأجنبية ويتعلّق الأمر بالفرنسية والإنجليزية وتكوين خاص في العمليات الجوية وخبرة لا تقل عن 5 سنوات كعون تقني للاستغلال والتَميز بمهارات الاتصال والتَمتع بصحة جيدة والتحلي بروح المسؤولية.

ويتضمّن الملف طلبا خطيا وسيرة ذاتية محدثة وشهادة عمل تثبت خبرة مهنية لمدة لا تقل عن خمس سنوات وشهادة الميلاد وصورتين شمسيتين حديثتين وشهادة الإقامة بقطر 30 كم عن مكان العمل ووثيقة تبين وضعية المرشح تجاه الخدمة الوطنية، وعلى المرشّحين إرسال ملفاتهم عن طريق البريد الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز 8 أيام ابتداء من تاريخ صدور هذا الإعلان.

وبخصوص منصب ميكانيكيي طائرات بقسم صيانة وإصلاح الطائرات – في الجزائر العاصمة، فيُشترط للظفر به التمتع بالجنسية الجزائرية وبلوغ أقل من 50 سنة وشهادة ليسانس في صيانة الطائرات وخبرة لا تقل عن 5 سنوات كميكانيكي طائرات والتمكّن من اللغة الإنجليزية.

ويُشترط للمنصب أيضا أن يكون معفى من جميع الالتزامات وغير متابع قضائيا، مع إمكانية العمل في جميع فروع قسم صيانة وتصليح الطائرات ورشة المعدات، ورشة صيانة الطائرات والمحطات والمحطة الأم بالجزائر أو خارج المحطة الأم أي المحطات الوطنية.

كما يشترط للمنصب قابلية العمل بالتناوب 12 ساعة نهار وليل نهاية الأسبوع وعطلة مدفوعة الأجر والتنقل عبر القطر الوطني مع القدرة على العمل في الأماكن المرتفعة على مختلف أجزاء الطائرة في أماكنها المغلقة والمحصورة، وتتمثّل الشروط المرغوبة في المعرفة بالإعلام الآلي وامتلاك رخصة السياقة والتحلي بحسن التعامل والتواصل مع الآخرين والنشاط والقدرة على العمل بمفرده أو مع فريق والدقة في العمل والقدرة على العمل والتعامل بشكل جيد في حالات التوتر والضغط.

ويتضمّن ملف الترشّح سيرة ذاتية محدثة ورسالة تحفيزية مع تفاصيل المرشح وهي رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني وشهادة عمل تثبت خبرة مهنية لمدة لا تقل عن خمس سنوات وشهادة الميلاد وشهادة الإقامة -وثيقة تبين وضعية المرشح تجاه الخدمة الوطنية.

أما بخصوص المنصب الثالث والمتمثل في مضيفات ومضيفي طائرة بمديرية العلميات الجوية – الجزائر العاصمة، فيُشترط للظفر به التمتع بالجنسية الجزائرية وأن يكون بالغا من العمر أقل من 40 سنة وحاصلا على شهادة تكوين في السلامة والإنقاذ سارية المفعول وخبرة لا تقل عن 5 سنوات كمضيف طائرة والتمكن من اللغات خاصة العربية، الفرنسية والإنجليزية أو أكثر والإقامة بالجزائر العاصمة والتمتع بصحة جيدة ورؤية جيدة.

ويتضمّن ملف المضيفين طلبا خطيا وسيرة ذاتية محدثة وشهادة عمل تثبت خبرة مهنية لمدة لا تقل عن خمس سنوات وشهادة الميلاد وصورتين شمسيتين حديثتين وشهادة الإقامة ووثيقة تبين وضعية المرشح تجاه الخدمة الوطنية.

هذا، وتكتفي شركة الخطوط الجوية الجزائرية بالرد على ملفات المترشّحين التي تستوفي الشروط فقط.