هذه شروط مبابي للتجديد في باريس سان جيرمان

حدّد نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي شروطه من أجل تجديد عقده مع النادي الباريسي..

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن مبابي يرغب في أن يكون النجم الأول للفريق، والمنفذ الأول لركلات الجزاء في النادي.

وأضافت الصحيفة أن مبابي يريد تعزيز الفريق بأسماء قادرة على مساعد الفريق بدوري الأبطال وخاصة في الدفاع، حيث يعتقد أن ضم سيرجيو راموس لم يكن ذا أهمية بالنسبة له أو للنادي.

كما طالب مبابي بانضباط أكبر في النادي، ويرغب في إنهاء الامتيازات التي يتمتع بها، بعض لاعبي أمريكا الجنوبية على وجه الخصوص.

وتأتي هذه التقارير، في ظل الضغط الكبير على اللاعب من أجل تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، وسط أنباء عن تدخل الرئيس الفرنسي بنفسه إيمانويل ماكرون، لإقناع اللاعب بالبقاء في فرنسا مع النادي الباريسي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، في ظل رغبة كبيرة من ريال مدريد في ضمه مجانا، ومحاولات مستمرة من ناديه لتجديد عقده.