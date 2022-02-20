-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذه شروط مبابي للتجديد في باريس سان جيرمان

سليم.ع
  • 1009
  • 0
هذه شروط مبابي للتجديد في باريس سان جيرمان
أرشيف

حدّد نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي شروطه من أجل تجديد عقده مع النادي الباريسي..
وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن مبابي يرغب في أن يكون النجم الأول للفريق، والمنفذ الأول لركلات الجزاء في النادي.
وأضافت الصحيفة أن مبابي يريد تعزيز الفريق بأسماء قادرة على مساعد الفريق بدوري الأبطال وخاصة في الدفاع، حيث يعتقد أن ضم سيرجيو راموس لم يكن ذا أهمية بالنسبة له أو للنادي.
كما طالب مبابي بانضباط أكبر في النادي، ويرغب في إنهاء الامتيازات التي يتمتع بها، بعض لاعبي أمريكا الجنوبية على وجه الخصوص.
وتأتي هذه التقارير، في ظل الضغط الكبير على اللاعب من أجل تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، وسط أنباء عن تدخل الرئيس الفرنسي بنفسه إيمانويل ماكرون، لإقناع اللاعب بالبقاء في فرنسا مع النادي الباريسي.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، في ظل رغبة كبيرة من ريال مدريد في ضمه مجانا، ومحاولات مستمرة من ناديه لتجديد عقده.

مقالات ذات صلة
فضيحة أخلاقية للكاميروني “إيتو” في إسبانيا

فضيحة أخلاقية للكاميروني “إيتو” في إسبانيا

الكوكي وحلفاية يكشفان سبب خسارة الوفاق أمام الرجاء البيضاوي

الكوكي وحلفاية يكشفان سبب خسارة الوفاق أمام الرجاء البيضاوي

بلايلي يتجه ليكون أساسياً للمباراة الثالثة على التوالي

بلايلي يتجه ليكون أساسياً للمباراة الثالثة على التوالي

الفيفا يحسم الجدل حول تاريخ مواجهتي الجزائر والكاميرون

الفيفا يحسم الجدل حول تاريخ مواجهتي الجزائر والكاميرون

أبو جبل يقبض ثمن التألق في “الكان”.. والزمالك ينفي

أبو جبل يقبض ثمن التألق في “الكان”.. والزمالك ينفي

قبضة حديدية بين إيتو ووزير الرياضة الكاميروني بسبب المدرب كونسيساو

قبضة حديدية بين إيتو ووزير الرياضة الكاميروني بسبب المدرب كونسيساو

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد