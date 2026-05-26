هذه شروط ممارسة الأساتذة الجامعيين والأطباء المتخصّصين “نشاطا مربحًا خاصا”

أصدر الوزير الأول سيفي غريب مرسوما تنفيذيا يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح خاص مـن طرف أساتذة التعليم العالي، والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين.

وحسب ما ينصّ عليه المرسوم المؤرخ في 16 ماي 2026، يمكن أن يمارس الموظفون المذكورون نشاطا مربحا في إطار خاص، بعد الحصول على رخصة لذلك.

ويتعلق الأمر بالموظفين في حالة نشاط، الذين يثبتون 5 سنوات أقدمية مهنية على الأقل، في أحد أسلاك:

الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين،

والأساتذة الباحثين،

والباحثين الدائمين،

والممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية.

غير أنه يمكن الترخيص للموظفين العاملين في بعض ولايات الجنوب والهضاب العليا، بممارسة نشاط مربح في إطار خاص، فور تعيينهم أو ترسيمهم.

ويخص النشاط المربح الذي يمكن أن يمارسه الموظفون المذكورون في إطار خاص، حصريا، مجالات:

الخبرة،

والدراسة،

والاستشارة،

والبحث والتطوير،

والابتكار،

والنشاطات الطبية والجراحية،

والعلاج الطبي.

على أن يمارس النشاط لحساب هيئة عمومية أو خاصة واحدة. وداخل التراب الوطني فقط. كما لا يمكن الترخيص للموظفين المذكورين بممارسة أكثر من نشاط مربح واحد فقط في إطار خاص.

إلى جانب ذلك، يرخص للموظفين الطبيين بممارسة نشاط مربح في حدود إقليم الولاية التي يمارسون فيها عملهم. أو الولاية المجاورة القريبة من مكان عملهم.

ولا يمكن الترخيص بممارسة نشاط مربح في إطار خاص، أثناء شغل وظيفة عليا في الدولة، أو منصب عال بصفة مسؤول مؤسسة عمومية أو أي منصب عال آخر.

كما لا يُمنح الترخيص خلال فترة التكوين أو تحسين المستوى، أو خلال أداء مهمة أو عطلة علمية. وكذلك عند دعوة الموظفين لضمان خدمات الدراسة أو الخبرة مقابل مكافأة في إطار اتفاقيات بين هيئتهم المستخدمة وقطاعات النشاطات الأخرى.