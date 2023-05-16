هذه طريقة الحصول على البطاقة الذهبية مع التوصيل في وقت قياسي

وفرت مؤسسة بريد الجزائر خدمة خاصة تمكن زبائنها من الحصول على البطاقة الذهبية في وقت قياسي، مع خاصية التوصيل إلى باب المنزل.

وأطلقت مؤسسة بريد الجزائر لأصحاب الحسابات البريدية خدمة التوزيع البريدي السريع للبطاقة الذهبية “الخدمة الممتازة” «Service Prémium»، والمتعلقة بطلب توصيل البطاقة النقدية “الذهبية”.

وتتميز هذه الخدمة، حسب بريد الجزائر بالأولوية والتسريع في جميع مراحل إنتاج البطاقة الذهبية انطلاقا من مرحلة طلبها من طرف الزبون، صناعتها، توجيهها، إلى غاية تسليمها للزبون.

وتتيح ” الخدمة الممتازة” للزبائن المشتركين الاستفادة من خدمة مشخصة عالية الجودة ومكيفة حسب حاجتهم مع ضمان التسليم السريع والآمن لبطاقاتهم النقدية والرمز السري إلى منزلهم، في آجال قياسية لا تتعدى الـخمس” 5″ أيام منذ تاريخ تأكيد الطلب والمصادقة عليه.

وأشارت المؤسسة إلى أن ” الخدمة الممتازة”، متاحة للزبائن الذين يطلبون “البطاقة الذهبية” لأول مرة، الزبائن الراغبين في تجديدها وكذا أولئك الذين يريدون الاستفادة من هذه الطريقة الجديدة في الطلب والتوزيع السريع.

مزايا الخدمة الممتازة:

إنتاج البطاقة النقدية والرمز السري الخاص بها في نفس اليوم الذي تطلب فيه.

تتم عملية الإرسال في ظل شروط تضمن إرسال”البطاقة الذهبية” والرمز السري في ظرف آمن صالح للاستخدام مرة واحدة فقط، ومغلق بشريط لاصق آمن ضد أي احتيال.

تتم صناعة وتوجيه البطاقة النقدية وتسليمها بسرعة.

توفير نظام متابعة عن بعد.

إرسال إشعار بطلب البطاقة الإلكترونية عن طريق رسالة قصيرة SMS.

خدمة توصيل شخصية إلى المنزل باليد على الصعيد الوطني.

طريقة الاشتراك:

للاشتراك في هذه “الخدمة الممتازة” Service Prémium، أتاحت بريد الجزائر لزبائنها في قسم “طلب البطاقة” أيقونة تسمى “الخدمة الممتازة”Service Prémium.

وتقدر تعريفة “الخدمة الممتازة” Service Prémium بـ 1008,40 دينار جزائري بدون رسوم. ويتم خصم تلقائي للتعريفة المطبقة على “الخدمة الممتازة” من الحساب الجاري الخاص بالمشترك بعد تأكيده على طلب الخدمة.

وتتم معالجة الشكاوي الخاصة “بالخدمة الممتازة” من خلال العنوان الإلكتروني الذي يتم إرساله للزبون مباشرة بعد طلبه للبطاقة.