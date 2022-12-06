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الجزائر

بريد الجزائر: إجابات تقنية عن 30 استفسارا حول مختلف الخدمات

إيمان بوخاتم
  • 1180248
  • 104
بريد الجزائر: إجابات تقنية عن 30 استفسارا حول مختلف الخدمات
ح.م

تقدم مؤسسة بريد الجزائر العديد من الخدمات وهو ما يجعل زبائنها يتساءلون عن ميزات كل خدمة وكيفية الاستفادة منها.

وبين البطاقة الذهبية وتطبيق بريدي موب والحساب الجاري وكذا خاصية الدفع الإلكتروني، توجد العديد من الاستفسارات حول خدمات بريد الجزائر  وهو ما سنتطرق إليه بالتفصيل في هذا الموضوع:

1- حول البطاقة الذهبية:

البطاقة الذهبية ولكونها الأكثر استعمالا من قبل زبائن المؤسسة (10 ملايين بطاقة ذهبية لدى الزبائن)، فعلى أصحابها أن يكونوا على دراية بأن رقمها ثابت ولا يتغير، ونفس الشيء بالنسبة للرقم السري، وذلك حتى في حال استصدار بطاقة جديدة، أما رقم البطاقة الإثباتي الموجود في الخلف فهو متغير.

وعن الرقم الإثباتي، فهو يتكون من 3 أرقام ويكون موجود على ظهر البطاقة ويُطلب هذا الأخير عند القيام بالعمليات البريدية التالية:

1- الإشتراك في خدمات التّطبيق بريدي موب (الموقع الإلكترونيّ).

2- تسجيل التّطبيق بريدي موب (المحمول).

3– تغيير رقم هاتفكم النّقّال (الموقع الإلكترونيّ).

4- الدّفع عبر الإنترنت (الموقع الإلكترونيّ).

بريد الجزائر: إجابات تقنية عن 30 استفسارا حول الخدمات

كما تتيح المؤسسة خاصية تتبع مسار البطاقة الذهبية من الإنتاج وإلى غاية التسليم وذلك عبر الولوج إلى الرابط  https://edcarte.poste.dz/fr/cmd_status.php واتباع الخطوات التالية:

1- كتابة رقم الحساب البريدي الجاري بدون المفتاح.

2- كتابة رقم الهاتف النقال (نفس رقم التسجيل).

3- كتابة الرمز السري الموجود في الصورة.

4- الضغط على “Valider”.

بريد الجزائر

بالإضافة إلى ذلك بامكان أصحاب هذه البطاقة الذهبية الإستفادة من “الخدمة الممتازة” للحصول عليها في آجال قياسية.

ويتعين فقط على طالبيها، اختيار الخدمة الممتازة والتي تسمح بوصول بطاقتهم في آجال قياسية لا تتعدى 5 أيام منذ تاريخ تأكيد الطلب.

أما عن طريقة تجديد البطاقة الذهبية، فهي تتم تلقائيا ويكون استلامها من نفس المكتب البريدي الذي استُلمت فيه المرة الأولى.

وحول إمكانية إرسال البطاقة، إلى عنوان جديد بالنسبة للزبائن الذين غيروا مقر إقامتهم، فالأمر ممكن من خلال التوجه إلى المكتب البريدي الذي استقبُلت فيه أول مرة وملئ استمارة CIB 755 والتي من الممكن أيضا تحميلها عبر الموقع الرسمي.
https://www.poste.dz/uploads/print/CIB755.pdf

ومن أبرز تخوفات حاملي البطاقة هي نسيان الرقم السري، لكن في حال ما إذا حدث ذلك فيمكن استصدار رقم سري جديد باستخدام تطبيق بريدي موب واتباع الخطوات التالية:

1- الولوج الى تطبيق بريدي موب.

2- إختيار الخانة (service) خدمات.

3- إختيار الخانة (Réémission du code pin carte) إعادة إصدار الرقم السري للبطاقة.

ولحماية هذه البطاقة المخصصة للاستعمال الشخصي فقط وتجنب أي مشاكل يجب التقيد بالاحتياطات التالية:

1- عدم الإفصاح عن رقم البطاقة رمز cvv، تاريخ انتهاء الصلاحية وكلمة السر.

2- عدم إفشاء الرقم الخاص الذي يصلك في رسالة نصية مهما كان الأمر، خاصة في حال إرسال شخص غريب يدعي ارتكابه خطأ في الإرسال.

3- في حالة تغيير رقم الهاتف النقال يجب إعادة ربطه بالبطاقة من جديد عبر الموزع الآلي بشكل شخصي دون تكليف شخص آخر.

4- قم بالدفع عن طريق البطاقة الذهبية فقط في المواقع الآمنة وتأكد أن الرابط المعروض رسمي مثل: https://baridinet.poste.dz/

سحب النقود بدون استعمال البطاقة الذهبية، هي ميزة أخرى طرحتها مؤسسة بريد الجزائر لتمكين زبائنها من سحب أموالهم دون أن يكونوا مرفقين بالبطاقة وذلك عبر أي موزع آلي.

الخطوات اللازمة للقيام بالعملية:

1- الدخول إلى حساب بريدي موب

2- اختيار خدمة السحب بدون بطاقة

3- الضغط على العلامة +

4- اختيار المصدر

5- تحديد المبلغ

6- تحديد مدة صلاحية عملية السحب

7- الضغط على إنشاء

8- تظهر كل التفاصيل و الضغط على تم

9- تظهر لك رسالة بنجاح العملية.

10- تصلك رسالة نصية قصيرة مباشرة إلى الهاتف النقال تحتوي على الرقم السري الخاص بالعملية.

المراحل على مستوى الموزع الآلي:

1- اختيار خدمة السحب بدون بطاقة

2- ادخال الرقم المتعلق بالسحب الذي تلقاه بتطبيق بريدي موب

3- كتابة الرمز السري المتحصل عليه بالرسالة النصية

4- سحب المبلغ الذي حدد سابقا

وحول تاريخ انتهاء مدة صلاحية البطاقة الذهبية فيكون إلى غاية آخر يوم من الشهر المذكور على البطاقة.

ومن الأسئلة المتداولة التي يطرحها الزبائن هي: في حالة ضياع أو سرقة البطاقة الذهبية، كيف يمكننا تجميدها؟

لتجميد البطاقة يجب تقدُم المعني إلى أقرب مؤسسة بريدية مرفوقا ببطاقة إثبات الهوية وطلب تجميد استعمال البطاقة النقدية “الذهبية” ويتعين أن يتضمن هذا الطلب البيانات التالية:

1- الإسم واللقب

2- رقم الحساب البريدي الجاري و / أو رقم البطاقة النقدية

3- رقم الهاتف النقال (اختياري)

4- سبب التجميد

5- تعويض البطاقة المحجوزة (نعم/لا)

أما في حال حجز البطاقة في الموزعات الآلية فيمكن استرجاعها عبر هذه الخطوات:

1- التقدم إلى المؤسسة البريدية أين تم احتجاز البطاقة

2- تقديم بطاقة إثبات الهوية وطلب رفع التجميد عن البطاقة “الذهبية”، ويتعين أن يتضمن هذا الطلب البيانات التالية:

3- إسم ولقب حامل البطاقة.

4- رقم الحساب البريدي الجاري و / أو رقم البطاقة النقدية.

5- سبب الشكوى (حجز البطاقة بعد 3 محاولات خاطئة لإدخال الرمز السري).

وبالنسبة للذين يتساءلون عن طريقة ادخال أو تغيير رقم الهاتف المرتبط ببطاقتهم فإن العملية تكون إما عن طريق الموقع الإلكتروني https://eccp.poste.dz/، أو عن طريق الموزعات الآلية وتتبع هذه الخطوات:

1- إيداع البطاقة بالشباك البنكي الآلي وإدخال الرمز السري.

2- الضغط على الزر الخاص بـ “خدمة الهاتف النقال”.

3- انتقاء الخدمة “تغيير رقم الهاتف النقال”.

4- إدخال رقم الهاتف النقال (لتغيير الرقم أو لإدخال الرقم لأول مرة).

5- التأكيد على تفاصيل العملية (أي رقم البطاقة ورقم الهاتف النقال).

6- الضغط على زر التأكيد من أجل التصديق على العملية.

كما تتيح البطاقة الذهبية لحامليها خاصية الكشف المصغر عن آخر 10 عمليات بريدية وذلك إما عبر:

1- الموزعات البريدية

2- بريدي موب

3- بريدي ويب

ومن بين خدمات بريد الجزائر عبر الانترنت هي خاصية الدفع عن بعد والتي تكون متاحة لحاملي البطاقة الذهبية، حيث يمكن تسديد كل من فواتير (الجزائرية للمياه، سونلغاز، سيال، موبيليس، اتصالات الجزائر) دون الحاجة إلى التنقل عبر الموقع الاكتروني التالي: https://baridinet.poste.dz/#factures

2-حول تطبيق بريدي موب

الاشتراك في تطبيق بريد الجزائر المعروف باسم بريدي موب يستوجب امتلاك البطاقة الذهبية، وأن يكون رقم الهاتف النقال مرتبط بنفس البطاقة الذهبية ما يعني (أن يكون نفس الرقم الذي طلبت به البطاقة الذهبية وليس الرقم المسجل في خدمة الإشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة SMS لأن الخدمتين مختلفتين)

التطبيق يُحمل عبر بلاي ستور، أو آب ستور ليسمح بعدها بالإستفادة من خدماته المتعددة والمرتبطة بالبطاقة الذهبية والحساب البريدي الجاري.

التسجيل يكون باتباع الخوات التالية:

1- كتابة رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الذهبية

2– كتابة رقم البطاقة الذهبية 6280 XXX … المتكون من 16 رقم.

3- كتابة شهر وسنة نهاية صلاحية البطاقة الذهبية.

والتساؤل الذي يطرح نفسه، هو ما هي الخدمات التي يوفرها هذا التطبيق؟

1- السحب بدون بطاقة Cardless.

2- شحن رصيد الهاتف النقال.

3- بريد باي (الدفع الإلكتروني)

4- الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة.

5- تحويل الأموال من حساب بريدي إلى حساب بريدي آخر.

6- تغيير العنوان المخصص لإرسال الفواتير.

7- تجديد البطاقة الذهبية.

8- تحديد مواقع تواجد الموزعات الالية.

ولكل من يتساءل حول مكان تواجد أقرب موزع بريدي بالنسبة له، فإن الأمر بات ممكنا، حيث يحتوي التطبيق على خدمة “الوكالات والشبابيك الآلية”، التي يمكن للزبون من خلال الضغط عليها، ومعرفة أقرب وكالة أو شباك إليه.

بريد الجزائر

ومن بين ميزات التطبيق المتعلقة بالدفع الالكتورني هي خاصية تسديد فواتير الهاتف الثابت وكذا الأنترنت، أما عن كيفية تحويل الأموال من حساب إلى آخر فيكون باتباع الخطوات التالية:

1- إدخال الإسم والرقم السري لبريدي موب.

2- الضغط على خيار “التحويلات”.

3- اختيار خاصية التحويل نحو حساب آخر.

4- اختيار المصدر، رقم الحساب RIP للمؤتمن والمبلغ المراد تحويله.

5- إدخال الرقم السري لبريدي موب.

خدمة “بريدي باي” التي يوفرها التطبيق لفائدة التجار والمتعاملين الإقتصاديين يمكن الاستفادة منها هي الأخرى عبر التقدم إلى المديرية الولائية لبريد الجزائر، وتقديم ملف الانضمام المتكون من:

1- نسخة من السجل التجاري

2- نسخة من بطاقة التعريف الضريبية

3- نسخة من بطاقة التعريف لصاحب المحل أو الوكيل

4- صك بريدي مشطب

للإشارة خدمة “بريدي باي” تسمح للزبائن بالدفع الإلكتروني عند اقتناء المشتريات لدى التجار والمتعاملين الإقتصاديين المسجلين بها، وهذا عن طريق رمز الإستجابة السريعة.

3- حول الحساب البريدي:

يعد الحساب البريدي الجاري أساس كل الخدمات التي توفرها مؤسسة بريد الجزائر، (عدد الحسابات يفوق 23.6 مليون) ولمواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي تم ادخال العديد من المزايا على هذا الأخير.

ومن أبرز الخدمات الجديدة التي بات تقدمها المؤسسة، هي فتح حساب بريدي عن بعد ودون التنقل إلى المكاتب وذلك عبر الولوج إلى الموقع الرسمي للمؤسسة https://ccpnet.poste.dz/

أما بالنسبة للراغبين بفتح حساب بريدي بالطريقة التقليدية فيتوجب عليهم فقط التوجه إلى مكتب البريد التابع للمقاطعة الإدارية لمحل إقامتهم مرفقين بوثيقة إثبات الهوية، ووثيقة تحدد عنوان الإقامة، بالإضافة إلى ملئ استمارة يتم تقديمها على مستوى المكتب البريدي.

وللاطلاع على الرصيد الجاري فهناك 5 طرق مستحدثة وهي:

1- الولوج إلى الموقع الإلكتروني eccp.dz (طلب الرقم السري يكون على مستوى المكتب البريدي).

2- استخدام تطبيق بريدي موب (عبر الضغط على خانة الحسابات).

3- التوجه إلى الموزع البريدي.

4- استخدام خدمة رصيدي لموبيليس (عبر إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 603).

5- التوجه إلى المكتب البريدي مرفقا بصك بريدي وبطاقة إثبات الهوية.

6- الاتصال بالرقم 1530 واتباع خطوت الموزع الصوتي

كما يمكن الاطلاع على الحساب البريدي من المنزل عبر اتباع الخطوات التالية:

1- التقدم إلى أقرب مؤسسة تابعة لمؤسسة بريد الجزائر

2-طلب الرمز السري الخاص بحسابك

3- بعد مرور 24 ساعة من الطلب يمكنك الولوج إلى الموقع https://eccp.poste.dz/ و ملئ بياناتك.

4- الضغط على خانة كشف الحساب.

ولملئ الصك البريدي بالطريقة الصحيحة وتجنب الوقوع في الخطأ فهناك 6 خطوات يجب مراعاتها هي:

1- كتابة المبلغ المراد سحبه بالأرقام.

2- كتابة المبلغ المراد سحبه بالحروف.

3- لأمر لي شخصيا (في حال قمت بسحب المبلغ المالي شخصيا )

4- كتابة تاريخ ومكان سحب المال.

5- الإمضاء (يجب التأكد أن الإمضاء مطابق للإمضاء الأصلي)

6- الإمضاء على ظهر الصك البريدي.

بريد الجزائر

الصك البريدي هو الآخر خصصت له خدمة جديدة وهي الطلب عن بعد وذلك عبر رابط إلكتروني خاص www.poste.dz، واتباع الخطوات التالية:

1- كتابة رقم الحساب البريدي الجاري

2- كتابة الرمز السري الخاص بالحساب البريدي الجاري (يمكن الحصول عليه من مكتب البريد)

3- كتابة الرمز الموجود على الصورة

كما يتيح بريد الجزائر إمكانية طلب دفتر صكوك من الموزعات البريدية أو عن طريق الاتصال على الرقم 1530 واتباع تعليمات الموزع الصوتي بادخال رقم الحساب البريدي والرقم السري (المرتبط بالحساب البريدي الجاري).

ومن بين الاستفسارات التي يطرحها زبائن بريد الجزائر هي المهلة اللازمة لتفعيل الرمز السري للحسابات البريدية.

وأوضحت المؤسسة كرد على هذا التساؤل أن الإطلاع على الحساب البريدي يكون بعد 24 ساعة من تفعيل الرمز السري، ومنه يجب على الزبون الانتظار لمدة يوم كامل لاستخدام هذا الرمز.

وعن كيفية ربط الحساب البريدي بالهاتف النقال، والذي يُمكن الزبون من تلقي الإشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة عقب كل عملية بريدية في حسابهم الجاري فيستلزم القيام بـ 6 خطوات:

1- ادخال رقم الحساب البريدي.

2- ادخال الرمز السري.

3- ادخال نص الصورة

4- اختيار خدمة الإشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة.

5- كتابة رقم الهاتف النقال وستحصل مباشرة على رمز سري مكون من 6 أرقام.

6- كتابة الرمز والضغط على خاصية التأكيد.

وبالنسبة للمهتمين بفتح حساب لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب”، فإن ذلك يكون عن طريق تقديم الوثائق التالية:

1- وثيقة إثبات هويّة سارية المفعول

2- وثيقة تحدّد محلّ الإقامة

3- ملء استمارة متوفّرة على مُسْتَوى مَكْتَب البريد

بريد الجزائر

4- حول الطرود وخدمات أخرى  

إرسال واستلام الطرود البريدية هي خدمة أخرى تتيحها مؤسسة بريد الجزائر، وعليه مكنت زبائنها من متابعة الارسال البريدي والتسليم ومتابعة الشحنة من خلال هذه الخطوات:

1- يطلب مرسل العنصر المسجل أيضًا أن يتم إخطاره باستلام العنصر من قبل المستلم إما عن طريق البريد (إرسال إشعار بالاستلام) أو عن طريق برقية (b @ rkiatic).

2- البريد المسجل مع الإقرار من استلام أو المسجلين الإلكتروني مصحوب بعلم الوصول (LR / AR) هو الخدمة البريدية السماح للمرسل عنصر للحصول على دليل على الصحيح استلام وقعت من قبل المستلم أو من ينوب عنه.

3- خدمة “التتبع والتعقب” عبر موقع aptracking.poste.dz: تتيح هذه الخدمة للعميل بفضل رقم الرمز السري  المخصص لكل ارسال بمراقبة المعاملة المحجوزة لشحنته.

4- الشحن بالقيمة المعلنة: تقدم هذه الخدمة من قبل بريد الجزائر، التي تشبه التوصية إلى حد كبير، ضمانات إضافية للمرسل من خلال ضمان شحنة آمنة وواثقة من البضائع الصغيرة والمراسلات القيمة بالإضافة إلى استرداد القيمة المعلنة في حالة الفقد أو التلف.

5- صريح: العناصر السريعة أو “السريعة” هي العناصر التي يطلب المرسلون التوزيع الفوري لها عن طريق البريد الخاص عند وصولهم إلى مكتب الوجهة.

6- سحب عناصر المراسلات / تصحيح العنوان: لمرسل عنصر مؤتمن على الخدمة البريدية الحق في المطالبة بإعادته، طالما لم يتم تسليم هذا العنصر إلى المرسل إليه. يمكنه أيضًا تغيير العنوان.

يجب تقديم أي طلب لسحب المراسلات أو تغيير العنوان كتابيًا وموقعًا من قبل المرسل الذي يمكنه إثبات هويته.

7- بنود المراسلات المرسلة مقابل سداد التكاليف: يمكن للمرسل إرسال شيء ويطلب من البريد الجزائري استرداد قيمته في وقت تسليمه إلى المستلم.

وفيما يتعلق بخطوات إعادة بعث المراسلات الجديدة، ممن غيروا محل إقامتهم بصفة نهائية أو مؤقتة فيكون بتسليم طلب إلى:

1- ساعي البريد

2- التقدم إلى مكتب البريد

3- إرسال طلب عبر البريد

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التعليقات
104
  • Sedik

    انا غيرت الرقم السري تاع البطاقة الذهبية عبر الانترنت ليصبح اسهل من الاصلي وتخليت على الاصلي وبعد عامين جاتني الجديدة واستخدمت الرقم السري لي غيرته مابغاش يخدم رجعت عندهم قالولي يخصك تطلب رقم سري جديد درت طلب قالولي الامضاء غير صحيح ايا رواح نتا وحلها هههههه نبلوكيها قالك رقم سري هههه كفاش ندير والكود الاصلي نسيته

    6
  • Karimkar

    انا طالبة جامعية جديدة واشتريت رقاقة هاتف موبيليس فوجدتها مستعملة في بطاقة ذهبية لسيدة اجهلها يصلني شهر رسائل نصية تخبرني عن قيامها بعمليات مالية مختلفة فاتلصت بقابضي بريد لمركزين مختلفين لالغاء هذا الربط بين رقم هاتفي هذا و والسيدة صاحبة الحساب البريدي الذي تصلني الرسائل الخاصة به ففشل كلاهما في الغائه واعطاني كل قابض بريد تفسيرا غير مقنع لفشلهما في تصحيح هذا الخطأ

    11
  • زينو

    بريد الجزائر: فتح حساب بريدي عن بعد أصبح ممكنا. أصبح غير ممكن بعدة عددت محوالات بأت بالفشل. إعادة النظر في فى بالمتصفح الخاص بفتح حساب بريدي

    5
  • مواطن

    راكم روطار بالبزاف

    30
  • Ado

    واو ما هذا التقدم هههههههههه

    21
  • علي

    في يوم واحد وعلى موقع يوتوب ، يشاهد يوميا حوالي 5 ملايير فيديو ، عندما تستخرج حفنة نقود تتعطل الدنيا

    17
  • يماحة

    المشكل رصيد التحويل قليل جدا 5ملاين

    17
  • Laifaoui Noureddine

    عندي مشكله في الرقم السري لتطبيق بريدي موب لقد نسيت كلمه السر

    2
  • SAIDA

    لذيا رقم سري منذمدةولم اتمكن من استخدامه للوصول ،لاادري ماالحل اوالطرية الصحيحة

    1
  • sammy

    ما دخل العياشة هنا، هل تريد ان ابعث لك صورتي في المطبخ مع غاز المدينة لتصدقني

    -26
  • Fouadzedadra

    أنا مشمئز من بريد الجزائر أين هي المسؤلية وأين هو الإنضباطد لقد إنتهت صلاحية بطاقة الذهبية منذ ماي2020ونحن الأن فى شهر جوان2021ولم تصلني البطاقة الجديدة

    11
  • Benoumhani bachir

    عندي مشكلة في البطاقة الذهبية في لاتقبل الرقم السري مع انوا صحيح100/100 وفي كل محاولاتي يتم الحجز هل من تفسير

    9
  • Azer

    ملاحظة اطلعت على بعض التعليقات من المواطنين رغم اهميتها لكن لم ارى أي تعقيب من مؤسسة البريد .

    10
  • Azer

    لايمكن التهرب من المسؤلية من طرف بريد الجزائر . فعليها محاكمة اي تنظيم يستعمل شعارها .وهي عملية ليس بمقدور المواطن القيام بها

    8
  • موح

    من فضلكم اعطونا اسهل طريقة لسحب أموالنا من مكاتبكم رانا هرمنا #$%#@$#@

    24
  • سمير

    ماكانش منها، ديما نطلب دفتر الصكوك عبر الأنترنت، وجامي وصلني. لوكان ماتروحش للبريد ودير طلب بنفسك ويقدم لك عون الشباك وصل الطلب، مايوصلكش

    15
  • Siahmed fouzi

    بارك الله فيكم، أشياء جميلة جدا قمتم بها هي في مصلحة المواطن وسيستفاد منها كثيرا، رمضانكم كريم

    1
  • dzman

    إلى رقم 4 المروكي :مهما رانا بعاد لكن تبقى الجزائر أفضل من بلد المخدرات والسياحة المراكشية .

    -20
  • معلق حر

    مع الوقت الزبائن و المؤسسة سيتجنبون بالتجربة أكثر حالات إبتلاع البطاقات في المستقبل، يمكن لمؤسسة بريد أن توفر في مكاتبها بطاقات مؤقتة مع رقم سري صالحة لمدة شهر مثلا، لغرض السحب من الموزعات الآلية للمؤسسة فقط، سواء حالات الإبتلاع أو حتى للزبائن الجدد بتكلفة معينة في إنتظار إستصدار البطاقة الذهبية الفعلية، كما أنه ينبغي النجاح في السيطرة على منظومة الموزعات الآلية بشكل حاسم حتى تلك التابعة للبنوك .

    4
  • نور احمد

    ضيعت رقم السري مالعمل؟

    -3
  • amremmu

    متى تنتهي صلاحية البطاقة الذهبية؟ ... ومتى تنتهي أزمة السيولة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ثم ما الفائدة للبطاقة الذهبية والأموال مفقودة في الموزعات الالية ؟

    15
  • مغربي

    راكم مازالين بعاد

    19
  • عبدالرزاق

    بارك الله فيكم، أشياء جميلة جدا قمتم بها هي في مصلحة المواطن وسيستفاد منها كثيرا، رمضانكم كريم

    1
  • كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون

    كل الكلام كذب في كذب ... أنا متقاعد لدي حسابين بريديين أردت أن أغلق أحدهما لأنني لا أستعمله منذ سنوات فأرسلت طلبا بالبريد المضمون مع وصل الاستلام (recommandé) لغلقه نهائيا وأرفقت الطلب بصورة لبطاقة التعريف وصك مشطوب إلى المركز البريدي الوطني بالعاصمة منذ 3أكثر من أشهر ولحد الساعة لم يتم إرسال لا وصل الاستلام لأعرف أن الطلب وصل ولا تم غلق الحساب الذي ما زال نشيطا لأنني أطلع عليه من الموقع بالأنترنت ... مع العلم أنني قدمت نفس الطلب للمركز الجهوي بالمدينة عندنا منذ سنة مضت فأين هذا الكذب الذي تتبجحون به بدون حياء عن الخدمة وجودة الخدمة؟ ألا تستحون؟؟؟؟

    28
  • adrari

    مؤسف جدا ان ينتطر الزبون في طابور وعمال البريد من وراء ستاراتهم يخدمون انفسهم واصحابهم والزبون هو الهم الاخير.... لا اخلاق ولا هم يحزنون

    28
  • فريد

    2021 كان على بريد الجزائر ان تاخذ معاشات كبار السن الى بيوتهم وتنقص عليهم عناء المشقة

    19
  • LATAMENE

    c'est l'endroit le plus deteste et meme si j'ai mille salaire je ne veux pas avoir un compte CCP.

    5
  • zemalache meguenni

    ومادا عن إرسال البطاقة الدهبية بدون رقم سري لم أستلمها لغاية كتابة هاته الاسطر. وزد على دالك راسلت مركز البريد للصكوك بالجزائر العاصمك بغرض تصحيح الاسم بثلات مراسلات وهدا لمدة عام بالطرق القانونية عن طريق مركز البريد في الاخر أتمنى من مديرة البريد أن تجيب وتوضح لي أين الخلل هل هو تهاون أم عدم الكفاءة لبعض العمال

    15
  • kader

    اسوا خدمات و 80% من العمال لا اخلاق لا هم يحزنون نرجوا من السادة المسؤولون عن بريد الجزائر السكوت وترك البير بغطاه وحشمو انتم في عام 1960 ورجعتونا معاكم اسكتوا 10000 مرة

    35
  • Zergui maria

    بريد الجزائر العذاب تقضي 4 أو 6سعات باش تخلص زوج دورو....وليخدموا فيه يا لطيف وحش البعض تلقى الرهج و ما تلقاهمش لا معاملة لا ابتسامة تقول راهم يصدقوا عليك ...

    30
  • zoty644

    اين السيولة اولا وثانيا راهم كبار السن يدير لاشين من 4 صباحا حتى لليل راه العايلة تتناوب على الدور كل فرد من العائلة يقابل موزع 6 ساعات وكي يتعبيجي الثاني يقابل

    26
  • مهموم و مهووس ببلاده

    ما زال الخير في بلادنا و في عبادنا

    -13
  • محمد البيّض

    من اكتوبر الى يومنا هذا لم يتم تجديد بطاقتي مع العلم اني اتصلت اكثرمن مرة ....عن أي خدمات تتحدثون؟

    22
  • أين السيولة أولا ؟؟

    بريد الجزائر قريب يقول لنا واش ناكلوا العدس وإلا اللوبيا ... كيفاش يتدخلون في البطاقة الذهبية ويعطونا كيف نتصرف بها؟ أليست هذه مسألة شخصية ؟ لنفرض أن هناك شيخا كبيرا رجلا أو امرأة في السن وأعطى لابنه رقمه السري ليخرج له النقود من الموزع أين المشكل عند بريد الجزائر؟ ثم هناك شباب الخدمة الوطنية بأماكن بعيدة أو على الحدود يأتي للمدن بعدة بطاقات ومعه الرقم السري لكل بطاقة لاستخراج المال هل هذه الحالات تزعج بريد الجزائر؟ هذا يسمى التدخل فيما لا يعنيها فكل واحد مسؤول عن بطاقته ويتحمل مسؤوليته ولسنا بحاجة لكي تربينا وتعطينا الدروس،،، ثم لماذا تنسون الأهم وهو السيولة التي عجزتم عن حلها أما هذه النصائح "البايخة" فاحتفظوا بها لأنفسكم فنحن راشدين ونعرف ما ينفعنا وما يضرنا وأحرار في بطاقاتنا التي لا تحمل من الذهبية إلا الاسم.

    28
  • يحيى

    كان من المفروض على بريد الجزائر ان يبدا باصدار البطاقة البرونزية ثم يتطور قليل و يصدر الفضية و بعد ذلك الذهبية. ام بالنسبة للموزعات اقترح فصل التيار الكهربائي عنها لكي نقتصد قليل من الطاقة الكهربائية ما دامت ليس بها نقود .

    63
  • abdou

    salem

    وأوضحت المؤسسة أنه يتعين أن يتضمن الطلب، إسم ولقب حامل البطاقة، رقم الحساب البريدي الجاري ورقم البطاقة النقدية، سبب الشكوى المتمثل في حجز البطاقة بعد 3 محاولات خاطئة لإدخال الرمز السري.

    je doit me rappeler du numéro de cette carte
    je doit le garder chez moi dans un papier ou dans un autre support pour l ajouter dans ma demande + carte d'identité + ... etc
    très difficile .. ..

    9
  • Guidji lakhdar

    السلام عليكم نريد الاستفسار حول غلق الحسابات التجارية وكيف تتم كل هذه العروض المطروحة بعد غلق هاته الحسابات.معناه اذا غلقت الحسابات التجارية كيف يتم الدفع الالكتروني المشتريات.اليس هناك تناقض!!!!!!؟؟؟؟؟؟

    3
  • عبد الحق

    أنا من الذين غيروا عنوان السكن بسبب التقاعد وعندما نفذت مني الصكوك البريدية ذهبت لمركز البريد سلم لي إستمارة لملئها ولتبرير تغيير العنوان استخرجت من البلدية شهادة السكن مع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وقدمت الملف لمركز البريد لمدينة الأربعاء بالبليدة وحاليا أنتظر الحصول على دفتر الصكوك البريدية منذ ستة أشهر وحاليا أستلم منحة التقاعد عن طريق البطاقة الذهبية فقط-فأين الخلل في هذا التأخر فمؤسسة البريد تتكلم كثيرا بدون فائدة أو نتيجة فنحن نتقدم للوراء لأنني أتذكر في الثمانينيات من القرن الماضي كانت هذه المؤسسة تقدم خدمات في القمة لماذا هذا التقهقر و سوء الإستقبال وسوء المعاملة لزبائنها.

    15
  • أحمد كاملي

    لا تزالون في وقت اللا حضارة إذا كانت الرسالة تستغرق أكثر من 20 يوما للوصول من مركز البريد الرئيسي إلى البلدية المجارة و التي تبعد 4 كلم فقط عن مركز البريد الرئيسي، هنا أتحدث عن محل عنواني أنا شخصيا .

    20
  • nasser

    8 ،10 ،6 خطوات. بسطوا العمليات.
    اماالحصول على البطاقة الذهبية !! لازم تنتظر قرن.
    اذا ودرتها او حدث خلل فيها، خلات عليك.ملف تقدمه الى رئيس مكتب البريد الذي بدوره يرسله الى الرئيس الولائي ثم.....الى رئيس مركز الصكوك البريدية...الى كل الرؤساء... وهنا تشيب الولدان.
    تعلموا من اصحاب هذه التقنية ، عند اي خلل تتصل هاتفيا بالمصلحة المختصة حيث يطرحون عليك بعض الاسئلة الخاصة بهويتك للتاكد من الشخص وانتهى...بعد اسبوع تصلك البطاقة الجديدة.
    اما هذه الشطحات فما هي الا للتنشيط وفقط.

    14
  • usma usma

    لا أستطيع تعبئة هاتفي الكترونيا لماذا مع أنني كنت استعملها كل مرة

    6
  • شخص

    أغلبية الموزعات الآلية عبر الوطن (على الأقل في ولاية البليدة) إمّا ما فيهاش دراهم و إمّا en dérangement و إمّا حابسة ، عندما تصلّحون هذا المشكل، نتحدث عندها عن الجديد ؟

    19
  • جنوبي

    اتحدى وزارة البريد أن تعطينا موزع آلي واحد بمدينة بشار شغال أيام دفع معاشات المتقاعديم و أجور أفراد الجيش يوم 18 من كل شهر و أحيانا يمتد التوقيف أياما

    17
  • NASTEB

    عما تتحدثون و الله نحن في مدينة تبسة لنا شهور و نحن نقاصي من سحب رواتبنا و لا نقدر لعدم وجود سيولة و الطوابير بالساعات و في الاخير تنفذ السيولة و الله العظيم سحبت مرتبي بعد 15 يوم على مرتين من DAB و لا حياة لمن تنادي هل نحن في الجزائر ام لا و يقول لك خدمات الذهبية هل من منقذ يا شروق من فضلكم اوصلوا صوتنا للمسؤولين فتجد السيولة يو او يومين في الاسبوع في مكاتب البريد و الباقي طوابير في موزعات البنوك و الغريب لا تعمل كلها و شكرا .

    17
  • جزائرنا

    اكتر من عام ونصف تقدمت بطلبي في ضياع الرقم السري للبطاقة وأردت تغيرها ولكن ...هل هناك أذان صاغية

    14
  • BERBOUCHI SOFIANE

    عندي شهرين وانا نحاول نسجل في بريد موب مقدرتش كل مرة يقول SERVEUR INTROUVABLE

    11
  • s

    الاسم و اللقب أخي لا يكفي ... هناك ألف ممن لديهم نفس اسمك و نفس لقبك ...لازم تاخذ كل الاحتمالات .

    9
  • نوال رشيد

    لماذا بالجزائر المستقلة تقوم الشركات والإدارات العمومية بمخاطبة المواطنين بلغة المستعمر أولا ثم تتم الترجمة ؟؟؟ ولا أتكلم عن الوثائق المفرنسة باستثناء الحالة المدنية والقضاء ... هذه لم أفهمها لحد الساعة.

    23
  • عبد الحكيم "قسنطينة"

    عندي 6 اشهر من طلبي للبطاقة الذهبية لا شئ و لا رد مؤسسة بريد الجزائر مثال للرداءة و التوظيف بالمحسوبية لذلك هي متخلفة جدا .

    15
  • rahimakhiari@gmail.com

    لماذا كل هذا التوضيحات ما دامت كل الاجهزة بدون سيولة اغلقوها أفضل من التكنولوجيا المعطلة دائما اجهزة بدون نقود إلا متى هذا الوضع؟؟؟؟؟؟؟؟

    18
  • محمد العربي

    و لماذا اوقفتم البريد ويب يا بريد الجزائر ؟

    9
  • محمد

    هذه المؤسسة بعيدة كل البعد عن انشغالات المواطنين وبخصوص صب المعاشات فهذا هراء لاصحة له مثلا معاشي تم صبه ليلة 15 فيفري ولحد الآن مراكز البريد لاتوجد بها سيولة وان وجدت تذهب هنا وهناك والقليل منه يوزع بالشباك

    11
  • Ahmed

    Ila moh 32: On revient en marche arrière parce qu'on n'a pas la 1ère vitesse.

    8
  • Yacine

    كل صباح قانون جديد تعليمات جديدة نظام جديد مذكرات جديدة كلها تصب في تطوير البيروقراطية و العرقلة و تضخيم الطوابير سبحان الله لماذا كل هذه العراقيل كيف يمكن للمواطن ان يحفظ رقم البطاقة بالكامل انا كمواطن احتفظت بالرقم السري فقط يجتهدون في خلق العراقيل و فقط مديرية كاملة لا تستطيع إيجاد حلول ناجعة و آمنة من دون اللجوء إلى البيروقراطية

    17
  • Yacine

    مديرية عامة بكل طاقمها لا يمكنها اتخاذ إجراء صحيح و مدروس من كل النواحي الخ

    8
  • محمد

    الدولة الوحيدة في العالم التي تحدد رزنامة لصب المعاشات .... في كل دول العالم المعاشات تمر مباشرة إلى حساب المتقاعدين في تواريخ مضبوطة دونما رزنامة إنها الجزائر وكفى

    17
  • روابح ميلود

    ما هذه الشروط القاتلة؟ (إسم ولقب حامل البطاقة، رقم الحساب البريدي الجاري ورقم البطاقة النقدية، سبب الشكوى المتمثل في حجز البطاقة بعد 3 محاولات خاطئة لإدخال الرمز السري) هل رأيتم واحد يذهب لمكتب البريد ليشتكي مكان واحد آخر؟ ثم أليست بطاقة الهوية المرقمنة المؤمنة كما قلتم كافية؟ ثم كيف تطالبونه برقم البطاقة ومعظم الناس لا يعرفون هذا الرقم لأنهم يستعملونها في استخراج الأموال من DAB وليس في الشهادة للزواج ليتذكروا رقمها الصعب والطويل... هل هذه هي الرقمنة والتسهيل على المواطن؟ بل قولوا الرقمنة والتعسير والتوعير على المواطن لأن شروطكم تعجيزية بامتياز فحتى بالسبعينات لم نرى هذا العصير والتعسير.

    20
  • عماد

    ربي يجيب الخير

    6
  • nacer

    وش من عصر راكم عايشين، و كأني اقرأ أخبار من السبعينات أو الثمانينات، الناس راهي في البيتكوين و الله ثم والله تدخل للدار ما تلقى فيه سنتيم واحد، لانه غير محتاج للنقد، كل شيء يمر عبر البطاقة أو الأنترنت

    23
  • ياسين

    إلى : نجمة الشمال
    أكتبي مليح وبعربية سليمة، وممبعد انتقدي الغير

    -4
  • Omar

    L'ÂGE D'OR DE ALGÉRIE POSTE ET DE LA CARTE EDHAHABIA OU COMMENT ALGÉRIE POSTE EST PASSÉE DU PAPIER AU NUMÉRIQUE POUR REVENIR AU PAPIER... DANS UNE ENTREPRISE QUI SE VEUT MODERNE, IL SUFFIT PAS DE MODERNISER LES OUTILS, IL FAUT ÉGALEMENT MODERNISER LES UTILISATEURS DE CES OUTILS... VIVE LE BON SENS

    11
  • علي علي

    كلمة حق أقولها:
    البطاقة الذهبية" نَقْصَتْ عْلينُا لَغبينَة"، و حتي و لم تكن السيولة بالموزع، و حتى و إن ابتلعت البطاقة فطرقة استرجاعها لا بالبروقراطية و لا بالتعجيزية .
    فالمؤسسة تتحسن و الحمد لله.
    شخصيا واجهة بالطاقة صعوبة لمدة شهرين إلا أن حل المشكلة.

    -13
  • Gouasmi

    يجب على وزير البريد واﻻتصﻻت الضرب بيد من حديد.

    7
  • Abdou fadl selma

    لماذا لم يضاف في التطبيق بريدي موب كيفية تسديد الفواتير (الماء و الكهرباء) دون عناء التنقل الى المكاتب وبطريقة سهلة الولوج الى هذا التطبيق خاصة لكبار السن

    9
  • عيسى بختي

    السلام عليكم بارك الله فيكم واسأل الله أن يكون مفيد للشب الجزائر وأن نبني جزائر جديدة .وشكرا

    -7
  • أدم منير

    هذي الخاصة قديمة لاجديد يذكر

    5
  • جنوبي

    و ماذا عن عدم سحب الأموال من الموزع الآلي بسبب توقفها شبه كلي و فراغ بعضها من الاوراق النقذية على مدار السنة

    15
  • عبد المؤمن

    الموزع الالي في عطلة طويلة .... وعمال البريد يتكبرون ويتجبرون على اخوانهم كانهم هم من يعطونا الاموال من جيبهم.....

    22
  • محمد توفيق

    وفرووا السيولة في مكاتبكم اولا قبل ان تروجوا لخدمات بريدي موب التي يراها المواطن من الرفاهية.

    16
  • توفيق

    وفرووا السيولة في مكاتبكم اولا قبل ان تروجوا لخدمات بريدي موب التي يراها المواطن من الرفاهية.

    7
  • ramid

    البيروقراطية و التعقيدات لا تنتهي مع الرداءة في التسيير. مع هذه العقليات المتحجرة و المتخلفة لا نستطيع ان نتقدم مهما كانت وسائل العصرنة.

    14
  • بوعبيد خالد

    لا يمكن الدخول الى موقع التسجيل لبريدي موب

    6
  • moh

    je comprends pas pourquoi en revient en arrière ??!

    3
  • غيور على الجزائر

    على القراء الكرام تقيم سكاويهم وملاحظاتهم بصفحة بريد الجزائر في الفايسبوك

    8
  • Tadjer

    حجز البطالة البريدية في الموزع الآلي له سبب واحد و هو إدخال الرمز السري ثلاث مرات خاطئة لا غير، فلماذا تقديم طلب رفع التجميد عن البطاقة البريدية مع كتابة السبب

    10
  • ما تبقى من مواطن

    بريد الجزائر تخسر زبائنها الواحد تلو الآخر لصالح مؤسسات أخرى نتيجة فشلها في التأقلم مع التطور الحادث ونتيجة فشلها تعود لتمسك مسيريها بطرق التسيير التي أكل عليها الدهروشرب.

    18
  • محمد

    انا ومجموعة كبير ة من الزبائن لم نحصل اصلا على هته البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها رغم الخدمات السيئة اهته المؤسسه

    13
  • عبد الحق

    تطبيق تابع لبريد الجزائر يفلكسي للمحمول ولا يعبأ ADSL ، اتمنى ان تدرج هذه الخاصية .

    14
  • Haoues Lamri

    هذا الخدمات من بكري كاينة علاه هذا جديد

    4
  • نبيل

    تطبيق ممتاز يوفر الكثير من الجهد و الوقت و موثوق و آمن تبقى نقطة واحدة ايجاد حل لمشاكل نسيان الرقم السري التطبيق.

    2
  • محمد العربي

    تحصيل حاصل ، كل خدمات قديمه.........لماذا اغلق البريديويب ؟

    9
  • دحماني لخضر

    لك من التعليقات عبرة يا صاحب الفكرة البيروقراطية
    و كم من مرة تقدمت عبر الانترنيت للحصول على بطاقة غولدن مع اتباع الطريقة تاعكم منذ رمضان الفارط و سيحل علينا رمضان و لم احصل على البطاقة رغم انكم ستأخذون المال المخصص لها و أكثر بعد السحب و تفقد الحساب و الضريبة السنوية ووو

    لها

    21
  • Ali boukhres

    كيف يمكنني. استرجاع الرقم السري للبطاقة الذهبية بعد ضياعه

    1
  • موظف بالبريد هرب مبكرا

    غاشي كسلان يريد كل شئ بارد ياشعب ياجمهور رغم هذا التضييق وهذا البيروقراطية فهناك من يحترف السرقة والكذب والاحتيال اما في ما يخص اللقب والاسم فقط يكفي فهناك في الاسم العائلي واحد يوجد العشرات نفس الاسم ونفس اللقب وحصل الكثير من المشاكل في تسليم دفاتر الشيكات بالاسم واللقب فقط

    12
  • Mohamed

    الله يهدي ماخلق اصبح عمال البريد يتكبرون ويتجبرون على اخوانهم كانهم هم من يعطيونا الاموال من جيبهم يعنى بالدارجة الهدرة معاهم بالطلب وياربي يشوف فيك لكن حاشا البعض لأن وليد الاصل والمتربي يبقى كذالك مهما كان حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

    37
  • محمد

    شكرا ،الجزائر الجديدة !!!!!!!!
    آه يا العصابة ، نعرف أنك خدعت الكثير من بوصبع لزرق بانتخابات 12/12 /2019 ، لكن الأحرار لم ينخدعوا و سيقفون لك بالمرصاد ، سنعود بإذن الله ، لن نخدع و سيعود من خدعتموه أيضا ، تبا لكم يا مذلولين

    21
  • ayedbrahim

    الادارة و ما ادراك ما الادارة حتى وزير العدل يشتكي منها ما بالك بالمواطن البسيط سنبقى على هذا الحال مع هذه العقول

    40
  • Sami

    ça fait 6 mois que j'attends ma carte eddahabia oumazal

    22
  • بن مير بشير

    خطوة للأمام ثم خطوات للخلف يعني دائما في تخلف ممنهج.

    36
  • عبدالله بن محمد

    أنا مفهمتش علاش ما ديروش صراف آلي متطور تاع لي توش هذاك تاع لقفل يتمحى ويملط ويتكسروا صباعك وانت تكتب، وزيد وفر فيه السيولة 24ساعة ومن بعد احكي كيفاش نخدموا بيه على العام حابس راه في الصيانة وما دام يتحكم فيه عباد عيانة ماشي رايح يتريڨل

    49
  • ABDELALI mohamed

    عند بلع البطاقة في الجهاز لماذا لازم نستنا 12 ساعة باش ارجعها لي. ما فهمتش علاش هذه المدة الزمنية؟

    40
  • نجمة الشمال

    قناص قاتل الشر. كي نضربو رقم البطاقة تخرج المعلومات لكن واش من اثبات بلي هاذيك المعلومات هي تاعك و ماشب تاع خوك ولا باباك ولا جارك ولا سارقها . الا ببطاقة الهوية لي تثبت نفس المعلومات لي تخرج عندهم . في بالي مازلك و لي يفهم كيما نتا ناقصين بزاف فهامة و المنكق نش خاملين فيه اصلا

    -40
  • Haidas benyamina

    لا أستطيع حفظ رقم البطالة الذهبية نظرا لكبره

    48
  • ناصر

    هده عراقيل مؤسسة بريد الجزائر لاسترجاع البطاقة المحتجزة... حبدا لو اضفتم هدا الشرط:
    الطلب يجب ان يتضمن كدلك عدد المرات التي سدد فيها رونارلدو الكرة علي المرمى طوال مسيرته الكروية.

    56
  • معطي أحمد

    أجهزة معظمها معطلة أو لاتتوفر على سيولة. لك الله ياجزائر أعدائك في الداخل أكثر من أعدائك في الخارج.

    86
  • Zaoui tedj

    في البنك تعطيه بطاقة التعريف يعطيك صوالحك و في مكتب البريد تحسب باغي تلفون الباك

    45
  • الرقمنة + التعجيز= العودة للصفر

    هناك شرط تعجيزي يطلبه البريد حسب مقالكم لاسترجاع البطاقة المبتلعة من الآلة وهو: رقم البطاقة النقدية... هل تعلمون أن 95% من الزبائن لا يعرفون رقم بطاقاتهم الذهبية لأنهم لا يكترثون لذلك ولا يستعملونها إلا لاستخراج المال وليس للمعاملات التجارية... ثم تقديم بطاقة التعريف الوطنية "البيومترية" كافي ،،، ألم تقولوا أنكم مع الرقمنة فلماذا لا تكتفون برقم البطاقة البيومترية المرقمنة فهي تحمل كل تفاصيل الشخص ولا يمكن أن يستعملها أحد غيره لأنها مؤمنة ... أو أرسلوا له sms عبر هاتفه للتأكد من هويته بدل هذه الشروط الجهنمية والأحجيات.

    180
  • كمال

    وعلاش كل هاذي العراقيل يكفي أنه يقدم بطاقته التعريفية ويسترد البطالة ويتم اعادة تشغيلها في نفس اللحظة على مستوى نفس المكتب طلب وتعليل سبب السحب وشحال تحبو الورق والله عييتونا

    116
  • rafik

    انا انتضرت طابور طيويل جدا تقريبا ساعتين أو أكثر وعند استعمال بطاقة الذهبية ابتلعها الجهاز وذهبت عند مركز البريد قالولي زيد دير لشان وانتظر باش يردولي البطاقة قلتلهم اديوها راهي ليكم

    127
  • امين 33

    مازالت البيروقراطيه تسرى في عروقكم مادام الزبون قدم لكم بطاقه الاثبات وحضوره شخصيا لمادا تقديم الطلب

    139
  • Adel

    ههههههه الموزع الالي في عطلة طويلة الامد لسبب واحد وهوا hors service دائما و أبدا

    111
  • omar

    JE BAILLE DE SOMMEIL, BONNE NUIT ....

    20
  • الجزائري

    البيروقراطية تضرب من جديد لماذا الطلب و التبرير اذا كانت هوية المعني ثابتة من خلال وثائقة لان الاحتجاز اغلب ما يكون من خلل تقني في الموزع او عند انتهاء صلاحية الطاقة او عدم اعادة تنشيطها

    112
  • قناص قاتِل الشـــــــــــر

    في قاعدة البيانات تكتب الاسم واللقب فقط يخرجلك رقم الحساب ورقم البطاقة و كل بقية المعلومات ، فلماذا كل هذه البيروقراطية في الاجراءات ، بطاقة التعريف تكفي.

    125

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