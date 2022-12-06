بريد الجزائر: إجابات تقنية عن 30 استفسارا حول مختلف الخدمات

تقدم مؤسسة بريد الجزائر العديد من الخدمات وهو ما يجعل زبائنها يتساءلون عن ميزات كل خدمة وكيفية الاستفادة منها.

وبين البطاقة الذهبية وتطبيق بريدي موب والحساب الجاري وكذا خاصية الدفع الإلكتروني، توجد العديد من الاستفسارات حول خدمات بريد الجزائر وهو ما سنتطرق إليه بالتفصيل في هذا الموضوع:

1- حول البطاقة الذهبية:

البطاقة الذهبية ولكونها الأكثر استعمالا من قبل زبائن المؤسسة (10 ملايين بطاقة ذهبية لدى الزبائن)، فعلى أصحابها أن يكونوا على دراية بأن رقمها ثابت ولا يتغير، ونفس الشيء بالنسبة للرقم السري، وذلك حتى في حال استصدار بطاقة جديدة، أما رقم البطاقة الإثباتي الموجود في الخلف فهو متغير.

وعن الرقم الإثباتي، فهو يتكون من 3 أرقام ويكون موجود على ظهر البطاقة ويُطلب هذا الأخير عند القيام بالعمليات البريدية التالية:

1- الإشتراك في خدمات التّطبيق بريدي موب (الموقع الإلكترونيّ).

2- تسجيل التّطبيق بريدي موب (المحمول).

3– تغيير رقم هاتفكم النّقّال (الموقع الإلكترونيّ).

4- الدّفع عبر الإنترنت (الموقع الإلكترونيّ).

كما تتيح المؤسسة خاصية تتبع مسار البطاقة الذهبية من الإنتاج وإلى غاية التسليم وذلك عبر الولوج إلى الرابط https://edcarte.poste.dz/fr/cmd_status.php واتباع الخطوات التالية:

1- كتابة رقم الحساب البريدي الجاري بدون المفتاح.

2- كتابة رقم الهاتف النقال (نفس رقم التسجيل).

3- كتابة الرمز السري الموجود في الصورة.

4- الضغط على “Valider”.

بالإضافة إلى ذلك بامكان أصحاب هذه البطاقة الذهبية الإستفادة من “الخدمة الممتازة” للحصول عليها في آجال قياسية.

ويتعين فقط على طالبيها، اختيار الخدمة الممتازة والتي تسمح بوصول بطاقتهم في آجال قياسية لا تتعدى 5 أيام منذ تاريخ تأكيد الطلب.

أما عن طريقة تجديد البطاقة الذهبية، فهي تتم تلقائيا ويكون استلامها من نفس المكتب البريدي الذي استُلمت فيه المرة الأولى.

وحول إمكانية إرسال البطاقة، إلى عنوان جديد بالنسبة للزبائن الذين غيروا مقر إقامتهم، فالأمر ممكن من خلال التوجه إلى المكتب البريدي الذي استقبُلت فيه أول مرة وملئ استمارة CIB 755 والتي من الممكن أيضا تحميلها عبر الموقع الرسمي.

https://www.poste.dz/uploads/print/CIB755.pdf

ومن أبرز تخوفات حاملي البطاقة هي نسيان الرقم السري، لكن في حال ما إذا حدث ذلك فيمكن استصدار رقم سري جديد باستخدام تطبيق بريدي موب واتباع الخطوات التالية:

1- الولوج الى تطبيق بريدي موب.

2- إختيار الخانة (service) خدمات.

3- إختيار الخانة (Réémission du code pin carte) إعادة إصدار الرقم السري للبطاقة.

ولحماية هذه البطاقة المخصصة للاستعمال الشخصي فقط وتجنب أي مشاكل يجب التقيد بالاحتياطات التالية:

1- عدم الإفصاح عن رقم البطاقة رمز cvv، تاريخ انتهاء الصلاحية وكلمة السر.

2- عدم إفشاء الرقم الخاص الذي يصلك في رسالة نصية مهما كان الأمر، خاصة في حال إرسال شخص غريب يدعي ارتكابه خطأ في الإرسال.

3- في حالة تغيير رقم الهاتف النقال يجب إعادة ربطه بالبطاقة من جديد عبر الموزع الآلي بشكل شخصي دون تكليف شخص آخر.

4- قم بالدفع عن طريق البطاقة الذهبية فقط في المواقع الآمنة وتأكد أن الرابط المعروض رسمي مثل: https://baridinet.poste.dz/

سحب النقود بدون استعمال البطاقة الذهبية، هي ميزة أخرى طرحتها مؤسسة بريد الجزائر لتمكين زبائنها من سحب أموالهم دون أن يكونوا مرفقين بالبطاقة وذلك عبر أي موزع آلي.

الخطوات اللازمة للقيام بالعملية:

1- الدخول إلى حساب بريدي موب

2- اختيار خدمة السحب بدون بطاقة

3- الضغط على العلامة +

4- اختيار المصدر

5- تحديد المبلغ

6- تحديد مدة صلاحية عملية السحب

7- الضغط على إنشاء

8- تظهر كل التفاصيل و الضغط على تم

9- تظهر لك رسالة بنجاح العملية.

10- تصلك رسالة نصية قصيرة مباشرة إلى الهاتف النقال تحتوي على الرقم السري الخاص بالعملية.

المراحل على مستوى الموزع الآلي:

1- اختيار خدمة السحب بدون بطاقة

2- ادخال الرقم المتعلق بالسحب الذي تلقاه بتطبيق بريدي موب

3- كتابة الرمز السري المتحصل عليه بالرسالة النصية

4- سحب المبلغ الذي حدد سابقا

وحول تاريخ انتهاء مدة صلاحية البطاقة الذهبية فيكون إلى غاية آخر يوم من الشهر المذكور على البطاقة.

ومن الأسئلة المتداولة التي يطرحها الزبائن هي: في حالة ضياع أو سرقة البطاقة الذهبية، كيف يمكننا تجميدها؟

لتجميد البطاقة يجب تقدُم المعني إلى أقرب مؤسسة بريدية مرفوقا ببطاقة إثبات الهوية وطلب تجميد استعمال البطاقة النقدية “الذهبية” ويتعين أن يتضمن هذا الطلب البيانات التالية:

1- الإسم واللقب

2- رقم الحساب البريدي الجاري و / أو رقم البطاقة النقدية

3- رقم الهاتف النقال (اختياري)

4- سبب التجميد

5- تعويض البطاقة المحجوزة (نعم/لا)

أما في حال حجز البطاقة في الموزعات الآلية فيمكن استرجاعها عبر هذه الخطوات:

1- التقدم إلى المؤسسة البريدية أين تم احتجاز البطاقة

2- تقديم بطاقة إثبات الهوية وطلب رفع التجميد عن البطاقة “الذهبية”، ويتعين أن يتضمن هذا الطلب البيانات التالية:

3- إسم ولقب حامل البطاقة.

4- رقم الحساب البريدي الجاري و / أو رقم البطاقة النقدية.

5- سبب الشكوى (حجز البطاقة بعد 3 محاولات خاطئة لإدخال الرمز السري).

وبالنسبة للذين يتساءلون عن طريقة ادخال أو تغيير رقم الهاتف المرتبط ببطاقتهم فإن العملية تكون إما عن طريق الموقع الإلكتروني https://eccp.poste.dz/، أو عن طريق الموزعات الآلية وتتبع هذه الخطوات:

1- إيداع البطاقة بالشباك البنكي الآلي وإدخال الرمز السري.

2- الضغط على الزر الخاص بـ “خدمة الهاتف النقال”.

3- انتقاء الخدمة “تغيير رقم الهاتف النقال”.

4- إدخال رقم الهاتف النقال (لتغيير الرقم أو لإدخال الرقم لأول مرة).

5- التأكيد على تفاصيل العملية (أي رقم البطاقة ورقم الهاتف النقال).

6- الضغط على زر التأكيد من أجل التصديق على العملية.

كما تتيح البطاقة الذهبية لحامليها خاصية الكشف المصغر عن آخر 10 عمليات بريدية وذلك إما عبر:

1- الموزعات البريدية

2- بريدي موب

3- بريدي ويب

ومن بين خدمات بريد الجزائر عبر الانترنت هي خاصية الدفع عن بعد والتي تكون متاحة لحاملي البطاقة الذهبية، حيث يمكن تسديد كل من فواتير (الجزائرية للمياه، سونلغاز، سيال، موبيليس، اتصالات الجزائر) دون الحاجة إلى التنقل عبر الموقع الاكتروني التالي: https://baridinet.poste.dz/#factures

2-حول تطبيق بريدي موب

الاشتراك في تطبيق بريد الجزائر المعروف باسم بريدي موب يستوجب امتلاك البطاقة الذهبية، وأن يكون رقم الهاتف النقال مرتبط بنفس البطاقة الذهبية ما يعني (أن يكون نفس الرقم الذي طلبت به البطاقة الذهبية وليس الرقم المسجل في خدمة الإشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة SMS لأن الخدمتين مختلفتين)

التطبيق يُحمل عبر بلاي ستور، أو آب ستور ليسمح بعدها بالإستفادة من خدماته المتعددة والمرتبطة بالبطاقة الذهبية والحساب البريدي الجاري.

التسجيل يكون باتباع الخوات التالية:

1- كتابة رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الذهبية

2– كتابة رقم البطاقة الذهبية 6280 XXX … المتكون من 16 رقم.

3- كتابة شهر وسنة نهاية صلاحية البطاقة الذهبية.

والتساؤل الذي يطرح نفسه، هو ما هي الخدمات التي يوفرها هذا التطبيق؟

1- السحب بدون بطاقة Cardless.

2- شحن رصيد الهاتف النقال.

3- بريد باي (الدفع الإلكتروني)

4- الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة.

5- تحويل الأموال من حساب بريدي إلى حساب بريدي آخر.

6- تغيير العنوان المخصص لإرسال الفواتير.

7- تجديد البطاقة الذهبية.

8- تحديد مواقع تواجد الموزعات الالية.

ولكل من يتساءل حول مكان تواجد أقرب موزع بريدي بالنسبة له، فإن الأمر بات ممكنا، حيث يحتوي التطبيق على خدمة “الوكالات والشبابيك الآلية”، التي يمكن للزبون من خلال الضغط عليها، ومعرفة أقرب وكالة أو شباك إليه.

ومن بين ميزات التطبيق المتعلقة بالدفع الالكتورني هي خاصية تسديد فواتير الهاتف الثابت وكذا الأنترنت، أما عن كيفية تحويل الأموال من حساب إلى آخر فيكون باتباع الخطوات التالية:

1- إدخال الإسم والرقم السري لبريدي موب.

2- الضغط على خيار “التحويلات”.

3- اختيار خاصية التحويل نحو حساب آخر.

4- اختيار المصدر، رقم الحساب RIP للمؤتمن والمبلغ المراد تحويله.

5- إدخال الرقم السري لبريدي موب.

خدمة “بريدي باي” التي يوفرها التطبيق لفائدة التجار والمتعاملين الإقتصاديين يمكن الاستفادة منها هي الأخرى عبر التقدم إلى المديرية الولائية لبريد الجزائر، وتقديم ملف الانضمام المتكون من:

1- نسخة من السجل التجاري

2- نسخة من بطاقة التعريف الضريبية

3- نسخة من بطاقة التعريف لصاحب المحل أو الوكيل

4- صك بريدي مشطب

للإشارة خدمة “بريدي باي” تسمح للزبائن بالدفع الإلكتروني عند اقتناء المشتريات لدى التجار والمتعاملين الإقتصاديين المسجلين بها، وهذا عن طريق رمز الإستجابة السريعة.

3- حول الحساب البريدي:

يعد الحساب البريدي الجاري أساس كل الخدمات التي توفرها مؤسسة بريد الجزائر، (عدد الحسابات يفوق 23.6 مليون) ولمواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي تم ادخال العديد من المزايا على هذا الأخير.

ومن أبرز الخدمات الجديدة التي بات تقدمها المؤسسة، هي فتح حساب بريدي عن بعد ودون التنقل إلى المكاتب وذلك عبر الولوج إلى الموقع الرسمي للمؤسسة https://ccpnet.poste.dz/

أما بالنسبة للراغبين بفتح حساب بريدي بالطريقة التقليدية فيتوجب عليهم فقط التوجه إلى مكتب البريد التابع للمقاطعة الإدارية لمحل إقامتهم مرفقين بوثيقة إثبات الهوية، ووثيقة تحدد عنوان الإقامة، بالإضافة إلى ملئ استمارة يتم تقديمها على مستوى المكتب البريدي.

وللاطلاع على الرصيد الجاري فهناك 5 طرق مستحدثة وهي:

1- الولوج إلى الموقع الإلكتروني eccp.dz (طلب الرقم السري يكون على مستوى المكتب البريدي).

2- استخدام تطبيق بريدي موب (عبر الضغط على خانة الحسابات).

3- التوجه إلى الموزع البريدي.

4- استخدام خدمة رصيدي لموبيليس (عبر إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 603).

5- التوجه إلى المكتب البريدي مرفقا بصك بريدي وبطاقة إثبات الهوية.

6- الاتصال بالرقم 1530 واتباع خطوت الموزع الصوتي

كما يمكن الاطلاع على الحساب البريدي من المنزل عبر اتباع الخطوات التالية:

1- التقدم إلى أقرب مؤسسة تابعة لمؤسسة بريد الجزائر

2-طلب الرمز السري الخاص بحسابك

3- بعد مرور 24 ساعة من الطلب يمكنك الولوج إلى الموقع https://eccp.poste.dz/ و ملئ بياناتك.

4- الضغط على خانة كشف الحساب.

ولملئ الصك البريدي بالطريقة الصحيحة وتجنب الوقوع في الخطأ فهناك 6 خطوات يجب مراعاتها هي:

1- كتابة المبلغ المراد سحبه بالأرقام.

2- كتابة المبلغ المراد سحبه بالحروف.

3- لأمر لي شخصيا (في حال قمت بسحب المبلغ المالي شخصيا )

4- كتابة تاريخ ومكان سحب المال.

5- الإمضاء (يجب التأكد أن الإمضاء مطابق للإمضاء الأصلي)

6- الإمضاء على ظهر الصك البريدي.

الصك البريدي هو الآخر خصصت له خدمة جديدة وهي الطلب عن بعد وذلك عبر رابط إلكتروني خاص www.poste.dz، واتباع الخطوات التالية:

1- كتابة رقم الحساب البريدي الجاري

2- كتابة الرمز السري الخاص بالحساب البريدي الجاري (يمكن الحصول عليه من مكتب البريد)

3- كتابة الرمز الموجود على الصورة

كما يتيح بريد الجزائر إمكانية طلب دفتر صكوك من الموزعات البريدية أو عن طريق الاتصال على الرقم 1530 واتباع تعليمات الموزع الصوتي بادخال رقم الحساب البريدي والرقم السري (المرتبط بالحساب البريدي الجاري).

ومن بين الاستفسارات التي يطرحها زبائن بريد الجزائر هي المهلة اللازمة لتفعيل الرمز السري للحسابات البريدية.

وأوضحت المؤسسة كرد على هذا التساؤل أن الإطلاع على الحساب البريدي يكون بعد 24 ساعة من تفعيل الرمز السري، ومنه يجب على الزبون الانتظار لمدة يوم كامل لاستخدام هذا الرمز.

وعن كيفية ربط الحساب البريدي بالهاتف النقال، والذي يُمكن الزبون من تلقي الإشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة عقب كل عملية بريدية في حسابهم الجاري فيستلزم القيام بـ 6 خطوات:

1- ادخال رقم الحساب البريدي.

2- ادخال الرمز السري.

3- ادخال نص الصورة

4- اختيار خدمة الإشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة.

5- كتابة رقم الهاتف النقال وستحصل مباشرة على رمز سري مكون من 6 أرقام.

6- كتابة الرمز والضغط على خاصية التأكيد.

وبالنسبة للمهتمين بفتح حساب لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب”، فإن ذلك يكون عن طريق تقديم الوثائق التالية:

1- وثيقة إثبات هويّة سارية المفعول

2- وثيقة تحدّد محلّ الإقامة

3- ملء استمارة متوفّرة على مُسْتَوى مَكْتَب البريد

4- حول الطرود وخدمات أخرى

إرسال واستلام الطرود البريدية هي خدمة أخرى تتيحها مؤسسة بريد الجزائر، وعليه مكنت زبائنها من متابعة الارسال البريدي والتسليم ومتابعة الشحنة من خلال هذه الخطوات:

1- يطلب مرسل العنصر المسجل أيضًا أن يتم إخطاره باستلام العنصر من قبل المستلم إما عن طريق البريد (إرسال إشعار بالاستلام) أو عن طريق برقية (b @ rkiatic).

2- البريد المسجل مع الإقرار من استلام أو المسجلين الإلكتروني مصحوب بعلم الوصول (LR / AR) هو الخدمة البريدية السماح للمرسل عنصر للحصول على دليل على الصحيح استلام وقعت من قبل المستلم أو من ينوب عنه.

3- خدمة “التتبع والتعقب” عبر موقع aptracking.poste.dz: تتيح هذه الخدمة للعميل بفضل رقم الرمز السري المخصص لكل ارسال بمراقبة المعاملة المحجوزة لشحنته.

4- الشحن بالقيمة المعلنة: تقدم هذه الخدمة من قبل بريد الجزائر، التي تشبه التوصية إلى حد كبير، ضمانات إضافية للمرسل من خلال ضمان شحنة آمنة وواثقة من البضائع الصغيرة والمراسلات القيمة بالإضافة إلى استرداد القيمة المعلنة في حالة الفقد أو التلف.

5- صريح: العناصر السريعة أو “السريعة” هي العناصر التي يطلب المرسلون التوزيع الفوري لها عن طريق البريد الخاص عند وصولهم إلى مكتب الوجهة.

6- سحب عناصر المراسلات / تصحيح العنوان: لمرسل عنصر مؤتمن على الخدمة البريدية الحق في المطالبة بإعادته، طالما لم يتم تسليم هذا العنصر إلى المرسل إليه. يمكنه أيضًا تغيير العنوان.

يجب تقديم أي طلب لسحب المراسلات أو تغيير العنوان كتابيًا وموقعًا من قبل المرسل الذي يمكنه إثبات هويته.

7- بنود المراسلات المرسلة مقابل سداد التكاليف: يمكن للمرسل إرسال شيء ويطلب من البريد الجزائري استرداد قيمته في وقت تسليمه إلى المستلم.

وفيما يتعلق بخطوات إعادة بعث المراسلات الجديدة، ممن غيروا محل إقامتهم بصفة نهائية أو مؤقتة فيكون بتسليم طلب إلى:

1- ساعي البريد

2- التقدم إلى مكتب البريد

3- إرسال طلب عبر البريد