هذه علامات السيّارات المعنية بعرض أحدث موديلاتها أمام 35 ألف زائر

تشارك في معرض السيارات الإفريقي عبر جناح القصبة بـ"صافكس"

شرعت علامات السيارات العالمية العاملة في إفريقيا في التحضير لإدخال نماذج من أحدث موديلاتها إلى جناح القصبة “سي” والمساحات الخارجية للجناح بقصر المعارض بالصنوبر البحري، تحضيرا لانطلاق معرض السيارات الإفريقي “Automotive Africa Show” من 5 إلى 10 سبتمبر الجاري، على هامش الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية بين 4 و10 سبتمبر.

وسيكتشف الجمهور أحدث ما توصلت إليه صناعة السيارات من علامات رائدة مثل هيونداي، فيات، نيسان، إيسوزو، فاو، تيرسام، إلى جانب الصناعات العسكرية الجزائرية وشركات الدراجات سيم و”في أم أس” وتشارك هذه العلامات عبر الشركات الجزائرية أو الفروع الإفريقية للعلامات العالمية، على غرار ستيلانتيس إفريقيا وهيونداي ونيسان وإيسيزو إفريقيا، في إشارة واضحة إلى ثقل السوق الإفريقية بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات.

وتشهد أروقة قصر المعارض حركة نشطة وتحضيرات مكثّفة وأجنحة مكتظة مع اقتراب الحدث، حيث تم تقسيم الأجنحة الكبرى إلى فضاءات أصغر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العارضين، فيما تمتلئ القاعات بالمعدات والمركبات، كما تعمل اللجنة المنظمة على استكمال إجراءات التأشيرات للوفود القادمة من مختلف الدول، مع التركيز على أدق التفاصيل لوضع اللمسات الأخيرة على البرنامج.

ولا يقتصر “Automotive Africa Show” على عرض السيارات والدراجات فحسب، بل سيُخصص مساحة واسعة لـقطع الغيار وشبكات المناولة، في وقت تولي فيه السلطات الجزائرية أهمية غير مسبوقة لتطوير منظومة المناولة ودعم الموردين المحليين.

ويتمثل الهدف في خلق صناعة سيارات متكاملة في الجزائر، عبر ربط الشركات العالمية بالمصنعين المحليين، وتسهيل انتقال التكنولوجيا والخبرة، بما يعزز فرص الاستثمار ويفتح المجال أمام منتجات جزائرية تنافس في الأسواق الإقليمية والدولية.

وإلى جانب المعرض سيتم تنظيم لقاءات B2B ومنتدى متخصص، حيث لم يقتصر التحضير على تجهيز المعرض فقط، إذ سيتم تنظيم لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات والمستثمرين، ويجري العمل حاليا على إعداد برنامجها بعناية لتحقيق أفضل فرص التشبيك الصناعي، كما سيحتضن المعرض منتدى لصناعة السيارات بإفريقيا يومي 5 و6 سبتمبر، ليكون منصة رئيسية للحوار وبناء الشراكات بين المصنعين والخبراء وصنّاع القرار.

ويجمع المشاركون على أن تنظيم هذا الحدث يأتي في ظرف مهم بالنسبة للجزائر، التي تسعى لإعادة هيكلة سوق السيارات، واستقطاب مشاريع جديدة من كبريات الشركات العالمية، بالتوازي مع تطوير منظومة المناولة وتعزيز الإنتاج المحلي ويُرتقب أن يمنح معرض السيارات الإفريقي دفعة قوية لصورة الجزائر كبوابة محورية للاستثمار والصناعة في إفريقيا، ويؤكد عودة البلاد إلى الساحة الدولية كلاعب رئيسي في قطاع السيارات.