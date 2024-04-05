هذه فوائد شرب القهوة الخالية من السكر 

شرب القهوة بدون سكر، لا يوفر دفعة طبيعية من الطاقة فحسب، بل إنه يعزز أيضا التركيز ويحسن المزاج ويساعد على التخلص من الوزن الزائد.

هذا ليس كل شيء، بل إنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني والسكتة الدماغية ويمنع أمراض الكبد، ويقي من السرطان.

وهذا ما دعمته دراسات طبية، حيث أكدت أن شرب القهوة الخالية من السكر مرتين يوميا يمكن أن يكون له فوائد صحية ممتازة، وفقا لموقع houseofarabica.

ماهي فوائد شرب القهوة بدون سكر؟

تحسين الذاكرة

لقد ثبت علميا أن الأشخاص الذين يستهلكون الكافيين قبل مراجعة الدروس يحصلون على نتائج أفضل.

ويمكن للقهوة غير المحلاة أن تمنع ناقلا عصبيا يسمى الأدينوزين، وعندما يمنع الكافيين ذلك، فإنه يعزز إطلاق الخلايا العصبية في الدماغ.

منع التسوس

الاستهلاك المعتدل للقهوة بدون سكر يمكن أن يفيد صحة الفم، وخاصة في منع تسوس الأسنان.

المساعدة على الهضم

تظهر الأبحاث أن شرب القهوة بدون سكر يمكن أن يكون بمثابة منظف جيد للمعدة، ويساعد في القضاء على البكتيريا والسموم.

منع أمراض الكبد

تعمل القهوة بدون سكر على الوقاية من السرطانات التي تميل إلى الحدوث في الكبد مع التقدم في العمر، ولهذا السبب يوصى باستهلاكها مرتين على الأقل في الأسبوع.

كما أنها يمكن أن تساعد في حماية الكبد، ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد بنسبة 80٪ تقريبا.

فقدان الوزن

توفر القهوة غير المحلاة 5 سعرات حرارية خالية من الدهون، ومع ذلك، فإن هذا يتغير عند إضافة أي نوع من التحلية.

على سبيل المثال، ملعقة صغيرة من السكر يمكن أن تضيف 16 سعرة حرارية إلى قهوتك.

يقلل من السيلوليت

يقلل شرب القهوة بدون سكر، من السيلوليت لأنها تعتبر منشطا رائعا للدورة الدموية، مما يقلل من تكوين رواسب الدهون في مناطق محددة من الجسم.

منع مرض السكري من النوع الثاني.

أظهرت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن شاربي القهوة بدون سكر لديهم فرصة أقل بنسبة 11٪ للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

الوقاية من السرطان

تظهر الأبحاث أن شرب كوبين من القهوة يوميا (بدون سكر) يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان.

وذلك لأن القهوة لها خصائص مضادة للسرطان تقلل من خطر الإصابة بهذا المرض الفتاك، كما أن مركبات القهوة يمكن أن تساعد في وقف نمو الخلايا السرطانية

هل هناك بدائل لتحلية القهوة بدون سكر؟

هناك العديد من البدائل الصحية أو الأقل خطورة من السكر، وهي

مستخلص الفانيلا

يعتبر مستخلص الفانيليا من أسهل الطرق لإضافة الحلاوة إلى القهوة لأنه لا يحتوي على أي سكر ولكن طعمه حلو.

النعناع

مثل الفانيليا، النعناع هو نكهة طبيعية ذات مذاق حلو تتناسب مع القهوة، يمكنك إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى قهوتك أو إضافة القليل من مستخلص النعناع

مسحوق الكاكاو

امزج ملعقة من مسحوق الكاكاو غير المحلى في فنجان القهوة، ستستمتع بكل نكهات الشوكولاتة الغنية بدون السعرات الحرارية الزائدة.

الملح

يمكن أن يؤدي إضافة قليل من الملح إلى فنجان قهوتك إلى جعله أقل مرارة، مما يتيح لك تذوق الجانب الأكثر حلاوة من القهوة.

دبس السكر أو العسل

إذا كنت ترغب في تحلية القهوة ولكنك تفضل السكر الطبيعي، جرب ملعقة من دبس السكر أو العسل، هذه الأشكال الأقل معالجة من السكر يسهل على جسمك هضمها وستضيف نكهات ممتعة إلى قهوتك، وفق موقع the-arabic-coffee.