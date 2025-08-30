هذه قائمة الشهادات الجامعية الجديدة لتوظيف وترقية الأساتذة

الليسانس والماستر بالابتدائي والمتوسط والماستر والماجستير بالثانوي

لأول مرة.. إسناد تدريس التربية الإسلامية بالمتوسط لأهل الاختصاص

أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن قائمة المؤهلات العلمية والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في رتب أسلاك موظفي التعليم الجديدة والواردة في المرسوم التنفيذي 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يتعلق الأمر بأستاذ تعليم ابتدائي قسم أول وأستاذ تعليم متوسط قسم أول وأستاذ تعليم ثانوي قسم أول، إذ تم إدخال تعديلات جوهرية وتغييرات جذرية نوعا ما عليها، وذلك بهدف الارتقاء بمهنة الأستاذية وكذا بدافع رفع المستوى العلمي للمدرسين على المدى البعيد.

وعليه، فقد تم اشتراط شهادتي الليسانس والماستر أو شهادة مهندس دولة، بجميع تخصصاتها للالتحاق برتبة أستاذ في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، مع إسناد تدريس مادة التربية الإسلامية بمرحلة التعليم المتوسط لأهل الاختصاص، من خلال فتح المجال أمام حاملي شهادتي الليسانس والماستر أو مهندس دولة في شعبة العلوم الإسلامية بجميع تخصصاتها، فيما تم فرض شهادتي الماستر والماجستير أو شهادة مهندس دولة لتدريس مختلف المواد والبالغ عددها 27 مادة بمرحلة التعليم الثانوي. وهي بذلك، نفس الشهادات الجامعية، والتي تم فرضها أيضا للالتحاق برتبة أستاذ متعاقد في إحدى المراحل التعليمية الثلاثة.

الليسانس والماستر ومهندس دولة.. للتدريس بالابتدائي

وبخصوص، مرحلة التعليم الابتدائي، أبرزت قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في رتب أسلاك موظفي التدريس، بأنه للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الابتدائي “قسم أول” تخصص لغة عربية، فإن المطلوب توفر شهادتي الليسانس والماستر، في ست شعب وهي، اللغة والأدب العربي، الفلسفة، العلوم الإسلامية، علوم التربية، علم الاجتماع، وعلم النفس، بجميع تخصصاتها. في حين تم اشتراط شهادتي الليسانس أو شهادة الدراسات العليا، ماستر، في الرياضيات بكل تخصصاتها، مع قبول المترشحين من حاملي شهادتي الليسانس أو الماستر في الرياضيات والإعلام الآلي بكل تخصصاتها.

إلى جانب فتح المجال أمام خريجي الجامعات من حاملي شهادتي الليسانس أو الماستر، في فروع الفيزياء، الكيمياء، العلوم الطبيعية، علوم الطبيعة والحياة، والبيولوجيا بكل تخصصاتها.

وفي مقابل ذلك، سيتم الترخيص أيضا بالمشاركة لحاملي شهادتي الليسانس والماستر أو مهندس دولة، في ميادين العلوم التجارية، العلوم الاقتصادية، العلوم المالية، علوم التسيير، التاريخ، الجغرافيا، الإعلام الآلي، الحقوق، العلوم القانونية والإدارية، علوم الإعلام والاتصال، العلوم السياسية والعلاقات الدولية والعلوم السياسية، بكل تخصصاتها.

وأما بالنسبة لتدريس مواد اللغة الأمازيغية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، أوضحت نفس القائمة، أن المطلوب هو شهادتي ليسانس وماستر، في خمسة ميادين، ويتعلق الأمر بشعبة اللغة والثقافة الأمازيغية كل التخصصات، اللغة الفرنسية كل التخصصات، الترجمة من وإلى اللغة الفرنسية “تخصص ترجمة من وإلى اللغة الفرنسية”، اللغة الإنجليزية “كل التخصصات”، والترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية “تخصص ترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية”.

وأما بالنسبة لمادة التربية البدنية والرياضية، فالمجال مفتوح لحاملي الشهادات الجامعية الشعب التالية وهي: التربية البدنية، علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، التربية البدنية والرياضية، علوم وتكنولوجيات النشاطات البدنية والرياضية بجميع التخصصات.

هذه شروط الالتحاق بمنصب أستاذ تعليم متوسط “قسم أول”

وإلى ذلك، فقد لفتت الوصاية، من خلال ذات القائمة، إلى أنه لأجل الالتحاق برتبة أستاذ التعليم المتوسط “قسم أول” في تخصصات اللغة العربية، اللغة الأمازيغية، والتاريخ والجغرافيا، اللغة الفرنسية، واللغة الإنجليزية، فإنه لا بد من توفر لدى المترشحين شهادتي الليسانس والماستر أو شهادة مهندس دولة في فروع اللغة والأدب العربي، العلوم الإسلامية، التاريخ والجغرافيا، اللغة الفرنسية، الترجمة من وإلى اللغة الفرنسية في “تخصص ترجمة من وإلى اللغة الفرنسية”، اللغة الإنجليزية، والترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية في تخصص “ترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية”.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد جرى اشتراط شهادتي الليسانس والماستر، تخصص الرياضيات في شعبة الرياضيات بجميع تخصصاتها، مع فرض شهادتي الليسانس والماستر أو مهندس دولة في فروع الرياضيات والإعلام الآلي، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الإلكترونيك، الإلكتروتقني، بجميع التخصصات، لتدريس مادة الرياضيات بنفس المرحلة التعليمية.

ولأجل الظفر بمنصب أستاذ تعليم متوسط في تخصص العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، فقد تم فتح المجال أمام خريجي الجامعات من حاملي شهادتي الليسانس والماستر، في شعبتي الفيزياء والكيمياء بجميع التخصصات، مع اشتراط شهادتي الليسانس والماستر أو شهادة مهندس دولة في سبعة فروع ويتعلق الأمر بالإلكترونيك، الإلكتروتقني، الميكانيك، الكهرباء، علوم المادة، وهندسة الطرائق بجميع التخصصات.

وأما للراغبين في تدريس مادة العلوم الطبيعية، فأوضحت قائمة الشهادات ذاتها أن المطلوب هو شهادتي الليسانس أو الماستر في شعب العلوم الطبيعية، علوم الطبيعة والحياة، والبيولوجيا، بجميع التخصصات.

وفي مقابل ذلك، فقد تم فرض شهادتي الليسانس والماستر أو شهادة مهندس دولة، في فروع الإعلام الآلي بكل التخصصات للالتحاق بتخصص الإعلام الآلي.

وعلاوة على ذلك، فقد تم فتح المجال أمام حاملي شهادتي الليسانس والماستر أو شهادة الدراسات العليا الموسيقية المسلمة من المعهد الوطني العالي للموسيقى، في شعبة الموسيقى بجميع تخصصاتها، وذلك للالتحاق بتخصص الموسيقى.

وأما بالنسبة لمادة الرسم، فقد تم اشتراط شهادتي الليسانس والماستر أو شهادة الدراسات العليا التقنية، في شعبتي الفنون التشكيلية والفنون البصرية، في ستة تخصصات وهي: فنون تشكيلية، فنون بلاستيكية، نقد الفنون التشكيلية، النقد التشكيلي، تصميم غرافيكي وتصميم المحيط.

وفيما يتعلق بكيفية الالتحاق بتخصص التربية البدنية والرياضية، فقد جرى اشتراط شهادتي الليسانس والماستر، في 5 شعب وهي: التربية البدنية، علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، التربية البدنية والرياضية، علوم وتكنولوجيات النشاطات البدنية والرياضية كل التخصصات.

الماستر والماجستير لتدريس 25 مادة في “الثانوي”

وعن شروط الالتحاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي “قسم أول”، فقد أشارت قائمة المؤهلات العلمية والشهادات، إلى أنه قد تم فرض شهادتي الماستر والماجستير أو شهادة مهندس دولة لتدريس 27 تخصصا، ويتعلق الأمر بمواد علوم الطبيعة والحياة، الإعلام الآلي، العلوم الاقتصادية، الأدب العربي، العلوم الإسلامية، اللغة الأمازيغية، التاريخ والجغرافيا، الفلسفة، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، اللغة الألمانية، اللغة الإسبانية، اللغة الإيطالية، اللغة الروسية، اللغة الصينية، اللغة التركية، الموسيقى، الرسم، التربية البدنية والرياضية، هندسة الطرائق، الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، المسرح والسينما والسمعي، البصري.