هذه قصة النديَّة والإثارة بين المحاربين وأسود الكاميرون

الدور الفاصل فرصة لتحقيق أول فوز رسمي لـ"الخضر"

سيعود المنتخب الوطني مجددا إلى الكاميرون، بعدما أوقعته عملية القرعة في مواجهة نارية أمام الأسود غير المروضة، في إطار الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم التي تحتضنها قطر نهاية السنة الجارية.

يحدث هذا في الوقت الذي غادر أبناء بلماضي الكاميرون من بوابة الدور الأول من منافسة كأس أمم إفريقيا الجارية في هذا البلد، بعد تعادل أمام سيراليون وخسارة ضد غينيا الاستوائية وكوت ديفوار. ما يجعل فاصل المونديال فرصة أخرى لرفع التحدي وكسب الرهان أمام منافس لم يتذوق معه “الخضر” طعم الفوز في تاريخ المواجهات الرسمية التي جمعتها على مر السنوات الماضية.

سيلعب المنتخب الوطني مباراتي الكاميرون في إطار الدور الفاصل المؤهل إلى المونديال بمعطيات حالية وخلفيات تاريخية مثيرة، بحكم أنه قبل هذه المواجهة المزدوجة الفاصلة سبق للمنتخبين أن تقابلا سبع مرات في المواعيد الرسمية ومرتين فقط وديا. وفي الوقت الذي لم يحقق “الخضر” أي فوز رسمي، إلا أنهم حققوا فوزا عريضا في مواجهة ودية جرت منتصف التسعينيات، وذلك بواقع 4 أهداف كاملة كان للدولي السابق عبد العزيز قشير حصة الأسد بثلاثية كاملة.

وبالعودة إلى نتائج المواجهات الرسمية بين الجزائر والكاميرون، نجد أن هذا الأخير قد فاز في 5 مناسبات، فيما انتهت مقابلتان بالتعادل. وتعود أول مواجهة بين المنتخبين إلى الدور نصف النهائي من “كان 84″، حيث انتهى الوقت الرسمي بالتعادل الأبيض، لكن ركلات الترجيح ابتسمت للأسود غير المروضة (5-4)، بعدما ضيّع قندوز ركلة الترجيح. وتجدّد الموعد بعد عمين، في إطار الجولة الثالثة من الدور الأول لمنافسة “كان 86” بمصر، ورغم أن أبناء سعدان كانوا السباقين إلى التهديف، إلا أن لكلمة عادت لرفقاء روجي ميلا ب 3 أهداف مقابل هدفين. فيما لعبت ثالث مواجهة رسمية بين المنتخبين في “كان 98” ببوركينافاسو، وفاز الكاميرونيون بهدفين مقابل هدف. وتواصلت لقاءات المنتخبين التي غلب عليها طابع نهائيات “الكان”، مثلما تواصلت سيطرة الكاميرونيين الذين حققوا فوزا آخر في الدور ربع النهائي من “كان 2000” بغانا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في الوقت الذي كسر المدرب رابح سعدان القاعدة في “كان 2004” بتونس، بعدما فرض لاعبوه التعادل هدف في كل شبكة، لحساب افتتاح الدور الأول، بفضل تسديدة صاروخية من زافور.

من جانب آخر، فقد تجدّد الموعد مع المنتخبين في إطار تصفيات مونديال 2018، وقد فاز الكاميرونيون فوق ميدانهم بثنائية نظيفة بعدما فرضوا التعادل الايجابي بملعب تشاكر خلال مباراة الذهاب (هدف في كل شبكة). أما في الوديات فقد فازت الجزائر برباعية نظيفة سنة 1995 بالغابون، وافترقا على التعادل الأبيض ثم فازت الجزائر بركلات الترجيح (6-5) سنة 1991 خلال دورة ودية جرت بداكار السنغالية.

وخلال المباريات الرسمية، فقد سجل الهجوم الجزائري 6 أهداف بينما تلقى دفاعه 11هدفا، أما في الودية فقد سجل رباعية ولم يتلق أي هدف.

نتائج المباريات بين الجزائر والكاميرون

المباريات الرسمية

“كان 84”: الجزائر- الكاميرون 0-0 تأهل الكاميرون بركلات الترجيح (4-5)

“كان 86”: الجزائر- الكاميرون 2-3

“كان 98”: الجزائر- الكاميرون 1-2

“كان 2000”: الجزائر- الكاميرون 1-2‎

“كان 2004”: الجزائر- الكاميرون 1-1

تصفيات مونديال 2018

الجزائر- الكاميرون 1-1

الكاميرون- الجزائر 2-0

المباريات الودية

1991: الجزائر- الكاميرون 0-0 (فوز الجزائر بركلات الترجيح)

1995: الجزائر الكاميرون 4-0