هذه مركبات “جيلي” الجديدة المُنتظر تسويقها في حصّة 2024

استكمال حصّة 2023 شهر جوان ووصول أرخص مركبة نهاية ماي

تشرع شركة “جيلي الجزائر” في تسويق ثلاثة أصناف جديدة من السيارات التي سيستوردها الوكيل في إطار حصة عام 2024، تتمثّل في “سيتي راي”، “بريفاس”، “أوكافانجو”، في حين يُفترض استكمال تسليم كافة السيارات الخاصة بحصة سنة 2023 شهر جوان المقبل كأقصى تقدير، والتي تعادل 39 ألف مركبة.

وكشف مصدر من شركة “جيلي الجزائر” أن استيراد المركبات خلال سنة 2024 لن يقتصر على النماذج التي تم الإعلان عنها عند إطلاق العلامة نهاية العام الماضي، وهي “جي إيكس 3 برو” و”كولراي” و”إيمجراند” وأصناف أخرى، وإنما سيتجاوزها إلى المركبات الثلاث التي تم ذكرها، والتي لم يتم تحديد سعرها في السوق الجزائرية لحدّ الساعة إلا أنه سيكون مدروسا وتنافسيا.

وتتسم سيارة “جيلي سيتي راي” بالتصميم المدمج والأنيق مع مساحة داخلية مريحة ومحرك اقتصادي في استهلاك الوقود وتقنيات حديثة للسلامة مثل نظام مكابح مانعة للانغلاق ونظام توزيع قوى الفرامل ناهيك عن ميزات ترفيهية وتقنيات متقدمة.

في حين تتسم سيارات “جيلي بريفاس” بالتصميم الأنيق والأداء المتميّز على الطرق الوعرة والسريعة، والتكنولوجيا المتطوّرة للأمان ونظام المساعدة في الثبات والمراقبة.

أما سيارة “جيلي أوكافانغو” رباعية الدفع، فتتسّم بالفساحة والراحة، حيث تعدّ سيارة اقتصادية في استهلاك الوقود توفر أداء جيدا وراحة في القيادة على الطرق الوعرة والسهلة وتكنولوجيا متطورة للترفيه والمعلوماتية.

وبالتزامن مع انتظار وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر كشْف السلطات الوصيّة عن حصص المركبات التي سيستوردها كل متعامل خلال سنة 2024، استقبلت شركة “جيلي” رسميا باخرة محمّلة بمركبات من مختلف الأصناف السبت 12 أفريل بميناء جنجن بجيجل، تضم 1400 سيارة، في انتظار وصول بواخر أخرى لاحقا تضم حوالي 6 آلاف سيارة من مختلف الأصناف بين شهري ماي وأفريل.

ويأتي ذلك في وقت يرتقب أن تصل في الفترة الممتدة بين نهاية شهر ماي وبداية جوان المقبل سيارة جيلي “إيكس 3 برو ستارت” التي يعادل سعرها 197 مليون سنتيم، وتعدّ أرخص سيارة في السوق الجزائرية لحدّ الساعة، في حين لم يتحدّد لحد الساعة موعد بداية التسجيل مجدّدا لطلب هذه المركبة، إذ أكد المصدر أن الأمر يرتبط بالمجموعة الأم في الصين عند استعدادها لتصنيع كوطة جديدة من هذه المركبات.

هذا وباشرت شركة “جيلي” شهر رمضان المنصرم تسليم 3 آلاف سيارة استقبلتها بميناء جن جن بداية من 7 مارس الماضي، حيث يتسلّم زبائن جيلي المركبات بعد وصولها للوكالة في ظرف 48 ساعة، كما تم الاتصال بمعظم المعنيين لتسديد بقية مبلغ المركبة المعادل لـ90 بالمائة من قيمتها، وتشمل عملية التسليم المسجّلين لدى الوكالات بالترتيب لاقتناء مركبات “جيلي إيكس 3 برو” و”جيلي كولراي”.

هذا واستقبل ميناء جنجن بولاية جيجل 1100 سيارة بتاريخ 7 مارس و2300 أخرى بتاريخ 16 مارس وقرابة ألف مركبة نهاية شهر مارس و1400 سيارة بتاريخ 12 أفريل الجاري.