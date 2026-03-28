هذه مزايا مسابقات توظيف الأساتذة على أساس الشهادة

ساهمت في الانتقال من التنظيم الكلاسيكي إلى العصري.. بن عودة:

استعرض الخبير التربوي، عومر بن عودة، أبرز الإيجابيات والميزات التي جاءت بها مسابقة توظيف الأساتذة على أساس دراسة الملفات والتي اختتمت بمقابلة شفوية للمقبولين، حيث أبرز أنه تم خلال هذه الطبعة استغلال الأرضية الرقمية في دراسة ملفات المترشحين، وهو ما جسّد الانتقال الفعلي من الطريقة التقليدية الكلاسيكية في تنظيم المسابقات إلى طريقة عصرية متطورة تساعد في تسريع وتيرة العملية وتحسين جودة الخدمة العمومية.

وفي هذا الإطار، لفت الخبير التربوي في تصريح لـ”الشروق” إلى أن المقابلة الشفهية للأساتذة المقبولين بعنوان سنة 2025، والتي امتدت على مدار ثلاثة أيام بدءا من تاريخ 24 مارس الجاري، قد جرت عبر مختلف مناطق الوطن في ظروف جيدة، ميزها التنسيق والتعاون بين طواقم مراكز الإجراء ولجان الانتقاء، وذلك راجع إلى التحضير الجيد المسبق لها مركزيا، من خلال عقد ندوات عديدة مرئية جمعت وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي رفقة إطارات الوزارة بمديري التربية عبر الولايات، تم فيها ضبط مختلف النقاط الهامة المتعلقة بالمسابقة.

وإلى ذلك، أشار عومر بن عودة إلى أنه لم يتم تنظيم المسابقة منذ عدة سنوات.

وعليه، فقد لجأت الوصاية إلى العمل وعلى مدار عديد السنوات بنظام التوظيف على أساس التعاقد، وذلك إلى غاية العدول عنه السنة الماضية، خاصة بعد استفادة الأساتذة المتعاقدين من صيغتين للإدماج بأمرية رئاسية سنتي 2022 و2025.

وبناء على ذلك، قرر المسؤول الأول عن القطاع تنظيم مسابقة وطنية لتوظيف الأساتذة على أساس الشهادة (دراسة ملف)، على أن يمر المقبولة ملفاتهم على مقابلة شفهية مع لجنة الانتقاء، ويتم معالجتها عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، وذلك من خلال وضع معايير وسلم تنقيط محدد للعملية.

وأكد محدثنا على أن الوزير الحالي قد وضع بصمته فعليا في قطاع التربية الوطنية، حيث برز ذلك جليا من خلال جملة التحسينات التي أضافها في الميدان، ولعل تنظيم مسابقة وطنية لتوظيف الأساتذة بهذا الشكل لخير دليل، ما يعد في حد ذاته مؤشر يسهم كثيرا في ترقية المدرسة الجزائرية.