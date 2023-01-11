هذه مكاسب إنتاج سماد “اليوريا” في الجزائر

سعر الطن الواحد بـ1200 دولار في السوق الدولية

يثمّن رئيس المنظمة الوطنية للفلاحة والأمن الغذائي والموارد المائية كريم حسن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة الفلاحين من أجل الرفع من القدرات الإنتاجية الوطنية للمخصبات الكيميائية الضرورية كمادة “اليوريا 46″، والمحافظة على الثروة المائية بالمراقبة الصارمة وترشيد استعمال عنصر الآزوت، وهو مركب كيميائي وأحد أهم مصادر حبيبات النيتروجين في العالم.

ويؤكد كريم حسن في تصريح لـ”الشروق” أن إنتاج هذه المادة محلّيا يكتسي أهمّية قصوى، بحكم أنه سهل نسبيّا ويعدّ أرخص أنواع الأسمدة وضروريا وأساسيا جدا للفلاحة الصحراوية ذات التربة الفقيرة، وبما أن صحراء الجزائر تمثل 80 بالمائة من المساحة الكلّية، فإن إنتاج هذه المخصبات الكيمائية ضروري جدا للرفع من قدرات الإنتاج الزراعية في البلاد وهي قرارات سيادية، إلا أن المشكل المطروح ـ حسب المتحدّث ـ هو نقص ملحوظ في الكفاءة لاستعمال هذه المخصبات في الميدان، بسبب تهميش المختصين في ذلك، والتبذير في استخدامها وعدم الفعالية الحقيقية لمستخدميها، ومنه وجب، حسب المتحدّث، ترشيد استعمال المخصبات الزراعية الكيميائية والعضوية.

وطالب حسن كريم، بتوظيف مكاتب الدراسات المختصة في المجال لدراسة كيفيات استغلال المياه الجوفية بطرق علمية ومعرفة الاحتياجات المائية للمناطق الفلاحية بدقة بحكم أن الفلاحة تستنزف 75 بالمائة من الموارد المائية لإدارة المياه.

ويشدّد رئيس منظمة الأمن الغذائي على أن تضاعف أسعار الأسمدة على المستوى العالمي يحتّم على الجزائر تصنيعها محلّيا، حيث إن سعر سماد اليوريا وصل إلى 1200 دولار للطن، مقارنة مع 600 دولار قبل الحرب الأوكرانية، أي زاد بمقدار الضعف، كما أن سماد اليوريا سهل التصنيع نسبيا، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الغاز وإمدادات الغاز تسبب في توقف بعض المصانع التي لم تتحمل ارتفاع التكاليف، حيث يمثل الغاز 60 بالمائة من تكلفة سماد مثل اليوريا.

ويجزم حسن كريم أن الجزائر تتمتّع بكل الإمكانيات لإنتاج اليوريا التي تحفّز زيادة إنتاجية التربة وتجعلها غنيّة بالمواد المغذّية، مع العلم أن استخدام المقدار الصحيح من اليوريا يتطلب دراية وكفاءة في الميدان الزراعي كما أنّ اليوريا تحتوي على نسبة نيتروجين عالية تعادل 46 بالمائة، مقارنة مع باقي مصادر النيتروجين، ويتميّز سماد اليوريا بأنه يحتوي على نسبة مئوية أعلى من النتروجين وكلفة إنتاج قليلة، ويعتبر أعلى مصدر إنتاج طبيعي ويمكن تخزينه دون مخاطر، فهو سماد غير قابل للاشتعال ويتم استخدامه على نطاق واسع لتغذية مختلف أنواع المُنتجات الزراعية والأتربة.