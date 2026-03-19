هذه مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر 1447 ه في الجزائر

أعلنت مديريات الشؤون الدينية والأوقاف بعدّة ولايات في الجزائر، عن مواعيد إقامة صلاة عيد الفطر للعام الهجري 1447.

وتتحرّى لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية التابعة للوزارة، هلال شهر شوال، الذي يؤذن بقدوم العيد، أمسية الخميس.

وقالت مديرية الشؤون الدينية بولاية الجزائر، أن إقامة صلاة العيد ستكون عند الساعة 8:00 من صباح الجمعة أو السبت، حسب ما تعلنه اللجنة.

وفي مساجد ولاية وهران، تقام صلاة العيد عند الساعة 7:45 صباحا. وكذلك الأمر بالنسبة لبومرداس وبني عباس.

فيما تتراوح مواقيت إقامة الصلاة صبيحة أول أيام العيد، بين تمام السابعة 7:00 صباحا في تامنغست. والساعة:

7:30 في عنابة وأم البواقي وبجاية،

و7:20 في سكيكدة وجيجل،

و7:15 في قسنطينة وسوق أهراس وميلة.

وستعقد لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية في الجزائر، ندوة خاصة بليلة ترقب الهلال. بدار الإمام في المحمدية بالعاصمة، مباشرة بعد صلاة المغرب مساء الخميس 19 مارس.