هذه هي آليات وشروط التبليغ عن الفساد

السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته توضح:

نشرت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته اليوم الثلاثاء، 12 ماي، بيانا وضحت فيه آليات وشروط التبليغ عن الفساد.

وقالت السلطة في بيانها “في إطار تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز مشاركة المواطنين في الوقاية من الفساد ومكافحته، ولضمان المعالجة الفعالة والتكفل الأمثل بتبليغاتكم والتواصل معكم بخصوصها، تذكر السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كافة الراغبين في التبليغ (شخص معنوي أو شخص طبيعي)، بأنها تضع تحت تصرفهم جملة من الآليات والقنوات الرسمية المخصصة لاستقبال التبليغات المتعلقة بأفعال الفساد”.

وأفاد السلطة أنها خصصت للتبليغ عن شبهات الفساد، عدة قنوات. وتتمثل في مراسلة السلطة عبر البريد العادي، أو عبر البريد الالكتروني للسلطة، أو عبر الفاكس على الرقم: 023487595، أو عبر المنصة الرقمية “بلغنا“، أو عبر الاتصال بالرقم الهاتفي للسلطة: 023487307.

هذا إضافة إلى إمكانية الإيداع المباشر للتبليغات بمقر السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، الواقع بـ: 14 شارع سويداني بوجمعة المرادية الجزائر.

كما ذكرت السلطة أنها تضع خلال أيام العمل الرسمية، الرقم الأخضر المجاني (1027) تحت تصرف المواطنين، للحصول على معلومات دقيقة عن كيفية وشروط التبليغ والاستفادة من خدمات التوجيه والإرشاد.

ولفتت السلطة إلى أن “قبول التبليغات يخضع لجملة من الشروط القانونية والتنظيمية، حيث يجب أن يكون التبليغ، مكتوبا، موقعا متضمنا العناصر الكافية لتحديد هوية المبلغ (الاسم واللقب العنوان، رقم الهاتف والتوقيع)، وكذا المعطيات أو الأدلة أو الوقائع المتعلقة بأفعال الفساد محل التبليغ.”

كما أكدت السلطة التزامها بالحفاظ على سرية المعلومات المرتبطة بهوية المبلغ، وجددت “دعوتها لكافة المواطنين بضرورة التحلي بروح المسؤولية عند ممارسة حق التبليغ، بما يساهم في حماية المصلحة العامة وترسيخ ثقافة الوقاية من الفساد ومكافحته.”