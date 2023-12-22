هذه هي أسباب وتفاصيل الحادث المروّع الذي حدث لمولودية البيض

وكيل الجمهورية لمحكمة السوقر يأمر بفتح تحقيق معمق في ملابسات الحادث

اهتزت ولاية تيارت، ليلة الأربعاء إلى الخميس، على وقع حادث مرور أليم راح ضحيته شخصان، ويتعلق الأمر بمساعد المدرب لفريق مولودية البيض مفتاح خالد وحارس الفريق زكريا بوزياني، الحادث وقع بحدود الساعة التاسعة والربع ليلا على مستوى الطريق الولائي رقم 03 وبالضبط عند النقطة الكيلومترية 33 بجزئه الرابط بين بلديتي السوقر وسي عبد الغاني..

تدخلت من خلاله الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة السوقر مدعومة بالوحدة الرئيسية بمدينة تيارت وأيضا بالوحدة الثانوية لدائرة مهدية، تم من خلالها تسخير سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى مستشفى قرميط الناصر بمدينة السوقر لتلقي العلاج فيما تم تحويل جثث الضحيتين إلى مصلحة الحفظ بذات المستشفى، أين تم تسخير 06 سيارات أسعاف وثلاث شاحنات وثلاث سيارات الربط فضلا عن تسخير 40 عونا من الحماية المدنية.

الحادث نجم عن انحراف شاحنة من نوع هايقر وانقلابها، مخلفة قتيلين وتسجيل إصابة 19 شخصا آخر فيما تم التكفل بستة لاعبين جراء تعرضهم للصدمة.

هذا، وقد شهد مستشفى ميموني الطاهر بمدينة السوقر هّبة شعبية من أجل التبرع بالدم للمصابين، فيما تم التكفل بالأنصار الذين كانوا يرافقون الحافلة نحو ولاية تيزي وزو من ناحية المبيت والعشاء، وهو ما ترك انطباعا حسنا لدى أنصار فريق مولودية البيض الذين عبروا عن شكرهم لتعاطف سكان مدينة السوقر بصفة خاصة وسكان مدينة تيارت بصفة عامة معهم ومع لاعبي الفريق، للإشارة، فإن فريق مولودية البيض كان برحلة لولاية تيزي وزو استعدادا للمباراة التي كانت مقررة إجرائها أمس من يوم الجمعة أمام فريق شبيبة القبائل ضمن الجولة الحادية عشر، غير أن الأقدار شاءت العكس، من جهته تنقل والي ولاية تيارت السيد علي بوقرة إلى مستشفى ميموني الطاهر للاطمئنان على حالة اللاعبين مقدما لهم التعازي بمصابهم الجلل، من جهتها أصدرت محكمة السوقر بيانا صحفيا ممضي من قبل وكيل الجمهورية يؤكد فيه انحراف حافلة فريق مولودية البيض وانقلابها بأحد المنعرجات الخطيرة نتيجة عدم تخفيض السرعة من طرف سائقها، وهي التحريات الأولية التي أشرف عليها وكيل الجمهورية شخصيا قبل أن يأمر بفتح تحقيق كامل عن الحادث.

سائق الحافلة يؤكد لـ الشروق:

لم أتحكم في الحافلة بعد انزلاقها

قال سائق الحافلة لـ”الشروق”: “الحادث نجم عن عدم التحكم في الحافلة بعد انزلاقها، مؤكدا أنه لحظة خروجه من مدينة السوقر بالطريق المؤدي إلى بلدية سي عبد الغاني لاحظ الأشغال بهذا الطريق الولائي، ومباشرة بعد وصوله إلى المنعرج الخطير حاول تخفيض السرعة غير أن الحافلة لم تستجب وبدأت تتأرجح إلى غاية انقلابها”، وحسب السائق فإن عجلات الحافلة امتلأت مساماتها بمادة التيف المبللة والموضوعة بالأشغال على الطريق، ما تسببت في إنزلاق العجلات والحافلة بأكملها. وبتأثر شديد ترحم السائق على المرحومين زكريا وخالد قبل أن تنهمر الدموع من عينه ولم يستطع الكلام.

طبيب فريق مولودية البيض لـ”الشروق”:

الحالة النفسية للاعبين محبطة

أكد الدكتور تاج الدين طبيب فريق مولودية البيض للشروق، أن حالة أغلب اللاعبين حاليا ليست بالخطيرة وأغلبهم غادروا مستشفى ميموني الطاهر بمدينة السوقر بحدود الساعة منتصف النهار نحو ولاية البيض، وهم بصحة جيدة، فيما تعرض ثلاثة لاعبين إلى إصابات متفاوتة الخطورة بسبب إصابات على مستوى فقرات الرقبة ومرافق الفريق ضمن الطابق الطبي يعاني من إصابة على مستوى فقرات الظهر، بحيث تم التكفل بهم على أعلى مستوى بمستشفى ميموني الطاهر، فيما أضاف طبيب الفريق أن الحالة النفسية للاعبين محبطة للغاية ومن المستحيل العودة للمنافسات خلال هذه الفترة كون أن العامل النفسي للاعبين لا يسمح لهم حتى بالتدرب ولهم وقت طويل للعودة للمستوى النفسي والجسدي، مضيفا أن الطاقم الطبي سيسعى إلى مرافقة اللاعبين من أجل العودة إن شاء الله”…

الأمين العام لنادي مولودية البيض لـ”الشروق”:

“الحادث قضاء وقدر”

قال السيد صافر عامر الأمين العام لنادي مولودية البيض لـ”الشروق”، أن الحادث كان قضاء وقدر ولا أحد يمكنه الاعتراض على مشيئته، ومن هذا المنبر نشكر مديرية الصحة لولاية تيارت ورجال الحماية المدنية وكل سكان ولاية تيارت على تضامنهم معنا، نشيد بمجهودات مديرية الصحة وعلى رأسها السيد المدير الذي أمر بتسخير سيارتين للإسعاف لنقل الضحيتين بكل من ولاية البيض وولاية بشار، فيما تم أيضا تخصيص سيارتين للإسعاف لنقل اللاعبين المصابين، حقا سكان ولاية تيارت وخاصة سكان مدينة السوقر أثبتوا تعاطفهم وتضامنهم مع الفريق الجريح، تم تقديم المساعدات وحتى للتبرع بالدم شكرا جزيلا، فيما أضاف زميله اللاعب أحمد غنام أن زكريا كان يوقض زملائه لصلاة الفجر على مدار الثلاث الأيام الأخيرة وكأنه كان يحس بقرب لقائه بخالقه عز وجل، رحمه الله إنا لله وإنا إليه راجعون.

عم الضحية زكريا بوزياني لـ”الشروق”:

زكريا صلى بزملائه صلاة المغرب جماعة قبل الحادثة

عبر عم اللاعب زكريا بوزياني لـ”الشروق”، عن حسرته لفقدان إبن أخيه الذي لم يتجاوز 26 من عمره جراء تعرضه لهذا الحادث الأليم، مخلفا ورائه طفلة صغيرة وطفل وزوجة، مضيفا أن تواجده اليوم بالمستشفى من أجل التكفل بالإجراءات الإدارية لنقل جثمان ابن أخيه، غير أنه تفاجأ بأبناء ولاية تيارت وخاصة أبناء مدينة السوقر يتكفلون بكل شيء، حتى ضنّ أنه ابنهم حسب تصريحه، شاكرا كل سكان ولاية تيارت على تعاطفهم منذ وصولهم لمدينة السوقر، مضيفا أن المرحوم سيتم تشييع جثمانه بمسقط رأسه بمقبرة بشار، ويضيف عم المرحوم للشروق والدموع بعينه، أنهم كسبوا أبناء جدد عبر 58 ولاية حتى أنه تفاجأ بقدوم محبي زكريا من جميع ولايات الوطن كونه محبوبا لدى الجميع ولكل اللاعبين الذي التقى بهم خلال مشواره الرياضي، داعيا من الجميع الترحم عليه، مضيفا أيضا أن زكريا صلى المغرب بأعضاء الفريق وأمّهم دقائق فقط قبل الحادثة وهو معروف بعمل الخير وقليل الاختلاط بالناس فهو يحب الوحدة والانضباط بفريقه وكل سكان ولاية بشار يعرفونه جيدا وهو محبوب للغاية بحيه والكل مصدوم برحيله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، في الوقت الذي أكد فيه زميلهم بالفريق أنه لحظة وقوع الحادثة كانوا نائمين إن لم نقل أغلبهم حتى لاحظنا بالصدفة انقلاب الحافلة لثلاث مرات مضيفا أن السائق كان يسير بسرعة عادية وليس كما قيل.

مدير الصحة لولاية تيارت:

“تم التكفل بالمصابين في ظروف جيدة ووفرنا كل الإمكانات”

كشف مدير الصحة والسكان لولاية تيارت، السيد صادق بن علي لـ”الشروق”، أنه عقب إبلاغهم بالحادث تم تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية بعد استقبال مستشفى ميموني الطاهر بمدينة السوقر لـ 25 جريحا إصاباتهم متفاوتة من فريق مولودية البيض، بحيث تم التكفل بهم بظروف جيدة والسهر عليهم إلى غاية مغادرتهم المستشفى بحدود منتصف النهار يوم الخميس، حتى لظروف نقلهم من موقع الحادث تمت باحترافية من قبل عناصر الحماية المدنية وهو ما ساهم في علاج المصابين بدقة دون تعريضهم للخطر.

رئيس بلدية البيض السيد بلبشير مبروك لـ”الشروق”:

“أشكر سكان مدينة السوقر وولاية تيارت على وقفتهم”

أكد رئيس بلدية البيض السيد بلبشير مبروك لـ”الشروق”، أن الحادث جاء على غفلة إذ نعزي أنفسنا وكل الشعب الجزائري بالمصاب التي تعرض له فريق مولودية البيض بمخرج مدينة السوقر، مقدما شكره لكل سكان مدينة السوقر وولاية تيارت على وقفتهم مع إخوانهم وخاصة أعضاء فريق مولودية البيض أين تم توفير كل المستلزمات لهم والتخفيف عنهم، شكرا لكم جميعا فيما كشف الممرض السيد دين بن يعقوب عن الهّبة الشعبية التضامنية بعد الحادث الأليم الذي راح ضحيته عضوين من فريق مولودية البيض وهي الهّبة التي لم نشهد لها مثيل منذ سنوات عديدة حسبه، كما وجه رسالة شكرا لكل الطاقم الطبي والشبه طبي بمستشفى ميموني الطاهر بمدينة السوقر لسهرهم على إسعاف الجرحى وإلى غاية مغادرتهم الخميس المستشفى بحدود الساعة منتصف النهار، فيما تم تسخير سيارات الإسعاف لنقل الضحيتين إلى مسقط رأسيهما بكل من بشار والبيض مرفقين بأحد من عائلاتهم، شاكرا أيضا كل سكان مدينة السوقر على تضامنهم الواسع وخاصة من ناحية التبرع بالدم بعدما عرف المستشفى تشبع كامل بالدم لإسعاف الجرحى ممن أصيبوا بهذا الحادث.

لوز محمد أمين:

“رئيس الجمهورية يعزي نادي مولودية البيض”

تقدم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتعازيه لأسر ضحايا الحادث الذي تعرضت له حافلة فريق مولودية البيض لكرة القدم بتيارت وتسبب في وفاة حارس المرمى زكرياء بوزياني ومساعد المدرب خالد مفتاح.وجاء في تعزية السيد رئيس الجمهورية: “تلقيت بألم وأسى شديدين نبأ الفاجعة التي أصابت طاقم تدريب ولاعبي مولودية البيض. وأمام هذا المصاب الجلل أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين. كما أعزي كل محبي الفريق. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الفاف تقرر تعليق كل النشاطات الكروية إلى موعد لاحق

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تأجيل لموعد لاحق لكل النشاطات الكروية عقب حادث المرور الذي تعرض له فريق مولودية البيض والذي أودى بحياة شخصين من أعضاء النادي.

و جاء في بيان الهيئة الكروية الذي نشرته بموقعها الرسمي: “عقب الحادث المأساوي الذي ألم ا بنادي وعائلة مولودية البيض، قررت الفاف تعليق جميع النشاطات الكروية المقررة نهاية الأسبوع بكل التراب الوطني وعلى مستوى كل الأصناف وذلك لغاية إشعار أخر”. وتابعت الفاف في بيانها: “عضوا الفريق اللذان فارقا الحياة هما حارس المرمى زكرياء بوزياني ومساعد المدرب خالد مفتاح اللذان كانا على متن الحافلة التي كانت تقل وفد الفريق إلى مدينة تيزي وزو تحسبا لمواجهة شبيبة القبائل المقررة الجمعة لحساب الجولة 11 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس”.

.. وتأجيل مراسم عملية قرعة كأس الجزائر

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم تأجيل إلى موعد لاحق مراسم عملية سحب قرعة الدورين الـ32 والـ16 لكاس الجزائر لكرة القدم 2023- 2024، المقررة يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023″، بسبب الفاجعة التي ألمت بالكرة الجزائر، وسيصدر الفف بيان لاحق لتحديد موعد آخر.

السيد بوغالي يعزي الفريق والأسرة الرياضية:

تقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، بتعازيه إلى فريق مولودية البيض لكرة القدم وإلى الأسرة الرياضية عموما، إثر حادث المرور الأليم الذي تعرضت له حافلة كانت تقل الفريق باتجاه ولاية تيزي وزو. وكتب السيد بوغالي على حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “لقد هالني الحادث المروري التي تعرضت له حافلة مولودية البيض، ما أدى إلى تسجيل وفيات وإصابات، أسأل الله تعالى أن يتغمد المتوفين برحمته الواسعة وأن يعجل الشفاء للمصابين إنه سميع مجيب”.

صلاة الجنازة وتأبينية على روح بوزياني والمدرب المساعد مفتاح

أقيمت الخميس بمدينة البيض صلاة الجنازة وتأبينية على روح كل من حارس المرمى لمولودية البيض زكريا بوزياني، والمدرب المساعد خالد مفتاح اللذان توفيا خلال حادث انقلاب حافلة الفريق الذي وقع ليلة الأربعاء إلى الخميس بولاية تيارت.

وقد جرت هذه المراسم بمسجد “عبد الله بن الزبير” بحضور والي البيض نور الدين بلعريبي والسلطات المحلية المدنية والعسكرية وجمع غفير من المعزين من المواطنين ومن أنصار الفريق وعدد من زملاء الفقيدين، تم خلالها إلقاء كلمة تعزية وترحم على روح الفقيدين.

وقد تم بعدها نقل جثمان حارس المرمى زكرياء بوزياني إلى ولاية بشار مسقط رأسه ليوارى الثرى، فيما تم نقل جثمان المدرب المساعد خالد مفتاح إلى مدينة المشرية بولاية النعامة ليوارى الثرى بمسقط رأسه.

وكشفت ادارة فريق مولودية البيض أن جميع المصابين من الطاقم الفني واللاعبين جراء هذه الحادث المروري الأليم غادروا المؤسسة العمومية الاستشفائية “الشهيد ميموني الطاهر” بمدينة السوقر (ولاية تيارت) بعد تحسن حالتهم الصحية.و كان والي البيض قد تنقل ليلة أمس رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي إلى ولاية تيارت للوقوف على حالة طاقم الفريق من لاعبين وإداريين وتقديم واجب العزاء لرئيس الفريق وزملاء الفقيدين رفقة والي تيارت والسلطات المدنية والعسكرية للولاية. كما أثنى ذات المسؤول على التكفل التام للمصابين بمستشفى السوقر والهبة التضامنية لسكان ولاية تيارت إثر هذا الحادث حسبما أفادت به خلية الإعلام لولاية البيض.

في جنازة مهيبة بمشرية

جثمان المدرب المساعد لمولودية البيض خالد مفتاح يوارى الثرى

ووري الثرى بعد عصر الخميس بمقبرة “سيدي مربوح” بمدينة مشرية (ولاية النعامة ) جثمان المدرب المساعد لفريق مولودية البيض خالد مفتاح الذي توفي رفقة الحارس زكريا بوزياني أمس الأربعاء في الحادث المروري المميت بولاية تيارت.

وحضر مراسم الجنازة كل من والي النعامة لوناس وبزقزة ووالي البيض نور الدين بلعريبي والسلطات المحلية المدنية والعسكرية ووجوه رياضية محلية، إلى جانب جمع غفير من المواطنين. وعبر الجمع الغفير من المواطنين بمكان إقامة مراسم العزاء بحي 540 مسكن بمدينة مشرية عن تأثرهم العميق بفقدان المدرب المساعد خالد مفتاح واعتبروه خسارة لأسرته ولكل العائلة الرياضية وحدثا محزنا وأليما بالنسبة لرياضة كرة القدم والرياضية الجزائرية.