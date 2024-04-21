هذه هي أسعار الخراف في رومانيا

شرع الكثير من الجزائريين في تقصي أخبار أسعار الخراف في الأسواق، وذلك تحسبا لعيد الأضحى المبارك والمنتظر حلول على الأمة الإسلامية يوم 10 جوان المقبل.

فمن خلال معاينات محدودة لأسعار الخراف في بعض أسواق الماشية، اتضح وجود تقلبات في الأسعار وانخفاضات معتبرة مقارنة بالسنة الماضية، ولعل السبب الرئيس في ذلك يعود إلى عدم توفر الزبون بشكل كبير في هذه الأسواق، حيث يأمل الكثير من المواطنين أن تتوجه الجزائر إلى استيراد شحنة معتبرة من الأغنام تحسبا للعيد المقبل، من أجل خفض الأسعار.

وفي هذا الإطار، عمدت “الشروق أونلاين” إلى البحث عن أسعار الخراف في سوق دولة رومانيا، التي توجهت إليها وزارتي الفلاحة والتجارة لاستيراد الماشية خلال رمضان الماضي، قصد خفض أسعار اللحوم في السوق، ووفق مقال نشره موقع “أنتينا 3” الروماني والتابع لشبكة “سي أن أن” الأمريكية فان سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف الحي، أواخر شهر فيفري الماضي، قدّر بـ 22.03 لو (عملة رومانيا)، أي ما يعادل 640 دج للكيلوغرام الواحد في الأيام العادية، مع تسجيل زيادات في الأسعار خلال المناسبات والأعياد الدينية في هذه الدولة الأوربية، حيث بلغ السعر خلال سنة 2022 مستوى 35 لو، أي ما يعادل 112 دج للكيلوغرام الواحد.

وإذا طبقنا السعر المرجعي الأول، فان ثمن الخروف الحي، ذي الوزن 30 كلغ في السوق المحلي الروماني، فانه لا يتجاوز 19200 دج بسعر الصرف الرسمي الجزائري، و 31833.6 دج بسعر الصرف الموازي، وهو فارق معتبر مقارنة بسعر الخروف الجزائري الذي بلغ في السنة الماضية مستويات قياسية.

يعد المناخ المطر التي تتوفر عليه دولة روماينا، سببا رئيسيا في انخفاض أسعار اللحوم مقارنة بالجزائر، ذلك أن تربية الأغنام في هذا البلد الأوربي سهل مقارنة بالبلد الأفريقي، كونه يتوفر على المراعي الواسعة الناجمة عن كثافة تساقط الأمطار، في حين يعاني الموال الجزائري من شح الأمطار وقلة المرعى، ما يستدعيه إلى البحث عن وسائل أخرى، تزيد من تكاليفه الإنتاجية.

وفي هذا الشأن بات ضروري على وزارة الفلاحة تقديم المزيد من الحلول والاقتراحات التي تمكن الموال الجزائري من مزاولة عمله بالشكل الذي يسهم في زيادة الثروة الحيوانية وخفض أسعارها خلال المناسبات والأعياد الدينية، ولما لا التوجه إلى التصدير مستقبلا، نظرا إلى كون اللحم المحلي ذا نوعية جيدة، لما يتميز به من خصائص بيولوجية رفيعة.