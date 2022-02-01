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رياضة

هذه هي الأجرة الجديدة لـ “سليماني”

علي بهلولي
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هذه هي الأجرة الجديدة لـ “سليماني”

كشفت الصحافة البرتغالية، الثلاثاء، عن تفاصيل صفقة عودة اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني إلى الفريق المحلّي سبورتينغ لشبونة.

وترك سليماني فريق أولمبيك ليون الفرنسي في سوق الانتقالات الشتوية لِجانفي الماضي، وقبل 6 أشهر من انقضاء مدّة العقد.

ووافق سليماني على تخفيض راتبه، مقابل العودة إلى فريق سبورتينغ لشبونة. حيث سيقبض أجرة سنوية قيمتها 1.6 مليون أورو، بعدما كان يتقاضى راتبا يُقدّر بـ 3 ملايين أورو سنويا. كما ذكرته صحيفة “أ بولا” البرتغالية، الثلاثاء.

ورضي سليماني بِهذه القيمة المالية الجديدة، بِسبب عدم تمكّن إدارة نادي السبورتينغ من دفع راتب ضخم، وأيضا لِرغبة قنّاص “محاربي الصحراء” في التألّق مجدّدا، مع فريق قدّمه إلى جماهير البرتغال وأوروبا عامّة.

وأمضى المهاجم الجزائري – البالغ من العمر 33 سنة – عقدا تنقضي مدّته في صيف 2023، مع إمكانية إضافة موسم آخر.

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