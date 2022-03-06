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الجزائر

هذه هي التكلفة السنوية لتكوين “الطالب الجامعي الواحد” في الجزائر

محمد عبد المؤمن
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هذه هي التكلفة السنوية لتكوين “الطالب الجامعي الواحد” في الجزائر

30 مليون سنتيم. هي تكلفة تكوين الطالب الجامعي في الجزائر في السنة الجامعية الواحدة. حسب ما كشف عنه مدير المالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المدير العام للمالية بالوزارة عبد الحكيم جبراني، قدّم لدى استضافته في برنامج “ضيف التحرير” على القناة الإذاعية الثالثة صباح الأحد. أرقاما عن حجم المبالغ المالية التي تنفقها مصالح القطاع. لتخريج مئات الآلاف من حملة الشهادات الجامعية في مختلف التخصّصات العلمية والتقنية سنويا.

وتختلف التكلفة المالية المتوسطة لتكوين الطالب الجامعي في الجزائر، من مؤسسة إلى أخرى، حسب ما أوضحه جبراني. حيث تتراوح بين 8 مليون سنتيم في الجامعات وما يفوق 100 مليون سنتيم سنويا في بعض المدارس العليا.

ويبلغ المعدل الوطني لتكلفة تكوين الطالب الجامعي الواحد 16.2 مليون سنتيم. وهذا عند احتساب المصاريف الموجّهة لسير المؤسسات الجامعية بشكل مباشر.

لكن مع احتساب المصاريف المتعلقة بالخدمات الجامعية، من نقل وإطعام وإيواء ومنح. بالإضافة إلى ما يكلّفه الإنفاق على البحث العلمي، سيرتفع متوسط التكلفة إلى 24 مليون سنتيم للطالب الواحد سنويا، يضيف المتحدث.

ومع إضافة تكاليف الاستثمار في تطوير الهياكل الجامعية، ترتفع التكلفة المتوسطة إلى ما بين 29 و30 مليون سنتيم للطالب الواحد سنويا، يؤكد جبراني.

350 دينار يوميا.. تكلفة نقل الطالب الجامعي الواحد

كما كشف جبراني أيضا في حديثه للإذاعة، أنّ الوزارة تنفق في باب الخدمات الجامعية 300 دينار يوميا لإطعام الطالب الواحد، في مطاعم المؤسسات الجامعية والإقامات الجامعية عبر الوطن.

بالإضافة إلى ذلك، تنفق مصالح القطاع ما متوسطه 350 دينار يوميا، لنقل الطالب الواحد، عبر حافلات النقل الجامعي، يضيف المسؤول ذاته.

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