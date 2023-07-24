هذه هي الجامعات الفرنسية الـ10 الأكثر استقبالا للطلبة الأجانب

تستقبل الجامعات الفرنسية عشرات آلاف الطلبة الأجانب كل عام. ومن بين هذه الجامعات، هناك جامعات أكثر استقبالا للطلبة الأجانب، حسب ما أفادت به “لوفيغارو إيتيديون” في تحقيق نشره اليوم الإثنين 24 جويلية.

في العام الجامعي 2021/2022 كان الطلبة الجزائريون يشكلون ثاني أكثر نسبة طلبة أجانب يدرسون في الجامعات الفرنسية بعدد تجاوز 31 ألف طالب.

توزيع هؤلاء وغيرهم من الطلبة الأجانب عبر الجامعات الفرنسية توزيع غير عادل، حسب ذات المصدر. فتوجد جامعات أكثر استقبالا من غيرها للطلبة الأجانب، وهذا لعديد الإعتبارات. ويأتي نصف الطلبة الأجانب في الجامعات الفرنسية من إفريقيا، ثم تليها دول أوروبية أخرى وأخيرا دول آسيوية.

تحقيق “لوفيغارو إيتيديون” أفاد أن 20.6 بالمئة من المسجلين في جامعة باريس 8 هم طلبة أجانب. نفس الشيء بالنسبة لجامعة الصوربون الجديدة أو باريس 3 التي تظم 19.5 بالمئة من الطلبة الأجانب. نفس الشيء بالنسبة لجامعة هافر نورماندي التي تستقبل 18.1 بالمئة من الطلبة الأجانب.

في حين هناك جامعات مثل جامعة كورسيكا مثلا، لا تظم في صفوفها سوى 3.5 بالمئة من الطلبة الأجانب.

هذا التفاوت بين هذه الجامعات عائد إلى أسباب جغرافية، ومعيشية، وتوفر النقل إضاف إلى سمعة الجامعات. لكن حسب التحقيق هناك أسباب أخرى.

فجامعة الصوربون الجديدة حسب التحقيق تعتبر، حسب نفس النص، أن “التعدد الثقافي” الذي تعرفه هو “حظ تحافظ عليه”. هذا حسب تصريح لمسؤولة الجامعة.

من جهة أخرى، فالطلبة الأجانب يشكلون فرصة لاستمرارية عمل هذه الجامعات. فبفضل هؤلاء، تستطيع هذه الجامعات مواصلة تدريس تخصصات لا يميل إليها كثيرا الفرنسيون.

فشهادات الماستر مثلا وفي كثير من هذه الجامعات يملؤها الأجانب. فأكثر من 44 بالمئة من طلبة الماستر في جامعة دونكيرك شمال فرنسا، هم طلبة من جنسيات غير أوربية.

نفس الوضع بالنسبة لجامعة باريس 8 التي تسمي نفسا “الجامعة العالم”، نظرا لتعدد الجنسيات فيها. فمن التخصصات فيها ما يدرسه الأجانب أكثر من الفرنسيين.