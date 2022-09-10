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هذه هي الحصيلة الجديدة للحادث المروع بالجلفة (صور)

الشروق أونلاين
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هذه هي الحصيلة الجديدة للحادث المروع بالجلفة (صور)
ح.م
صورة من الحادث

ارتفع حصيلة حادث انقلاب سيارة ببلدية مسعد بولاية الجلفة الذي وقع مساء الجمعة إلى 8 وفيات و16 جريحا.  

وكشفت  مصالح ولاية الجلفة، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، عن تسجيل 8 وفيات و16 جريحا في حادث انقلاب سيارة من نوع ” هيليكس تويوتا” في حدود الساعة 15 سا و05 د بالطريق البلدي رقم 25 الرابط بين منطقة أم الخشب وبلدية ام العظام.

الضحايا 5 نساء تتراوح  أعمارهن بين 36 سنة و80 سنة وطفل يبلغ من العمر 03 سنوات وشاب 23 سنة.

وتنقل الأمين العام للولاية بمعية رئيس  المجلس الشعبي الولائي ،ومدير الصحة و السكان، مساء الجمعة إلى المؤسسة الاستشفائية محاد عبد القادر للوقوف على ظروف وإجراءات التكفل بمصابي حادث مرور الأليم في بالطريق البلدي رقم 25 الرابط بين منطقة ام الخشب وبلدية ام العظام، الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نفعية حيث اسفر الحادث عن وفاة 08 أشخاص من مختلف الأعمار من بينهم أطفال ونساء وإصابة 16 آخرين بجروح مختلفة متفاوتة الخطورة.

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