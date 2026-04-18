هذه هي القنوات الناقلة لمباراة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة

يطمح فريق اتحاد العاصمة أمسية الأحد، لتجاوز مصيفه أولمبيك آسفي، وبلوغ نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق مباراة إياب نصف نهائي كأس “الكاف”، بين أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة على الساعة الثامنة ليلا.

وستنقل المباراة على المباشر عبر قناة “بين سبورت” الثالثة، بتعليق محمد بركات.

وانتهى لقاء الذهاب الذي احتضنه ملعب 5 جويلية، بالجزائر، على نتيجة التعادل السلبي.

وسيواجه الفائز من مباراة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة، نادي الزمالك المصري.

وحسم الزمالك المصري تأهله إلى نهائي كأس “الكاف”، بعد فوزه ذهابا في الجزائر على شباب بلوزداد بهدف دون رد، وتعادله سلبيا في ملعب القاهرة.