هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والأردن

يواجه المنتخب الجزائري نظيره الأردني، في مباراة هامة للمنتخبين، حيث يسعى كل طرف للخروج بنتيجة إيجابية يبقي من خلالها على حظوظه قائمة في التأهل إلى الدور المقبل.

وبعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام الأرجنتين، سيكون أشبال المدرب بيتكوفيتش، مطالبين، بتحقيق الفوز قبل المواجهة الصعبة التي تنتظرهم في الجولة الثالثة، أمام النمسا.

وتضبط الجماهير الجزائرية ساعاتها على موعد اللقاء المرتقب على الساعة الرابعة من فجر هذا الثلاثاء.

وأعلن التلفزيون الجزائري عن نقل المباراة على القناة الأولى “الأرضية”.

كما يمكن متابعة اللقاء، على قنوات “بين سبورتس”، عبر “ماكس” 2 و”ماكس” 4 ، بتعليق عصام الشوالي وعلي سعيد الكعبي، كما يمكن متابعة المباراة عبر قناة “بين سبورتس” المفتوحة.