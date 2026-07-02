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رياضة

هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وسويسرا

عمر سلامي
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هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وسويسرا
ح.م
المنتخب الجزائري

يواجه المنتخب الجزائري نظيره السويسري، فجر الجمعة، في إطار الدور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026 .

ويهدف أشبال المدرب بيتكوفيتش، لتجاوز عقبة سويسرا، والتأهل إلى الدور الـ16 من المنافسة.

وتلعب المباراة فجر الجمعة بداية من الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر، بملعب “بي سي بليس” بفانكوفر.

وأعلن التلفزيون الجزائري العمومي عن نقل المباراة عبر القناة الأولى، “الأرضية”.

وتبث قنوات “بين سبورتس” المباراة، عبر “ماكس 1 ” بتعليق حفيظ دراجي، و “ماكس 3 ” بتعليق أحمد البلوشي.

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