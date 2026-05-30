هذه هي القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال
تتجه الأنظار أمسية السبت، إلى ملعب “بوشكاش أرينا” بالعاصمة المجرية بودابيست، الذي يحتضن بداية من الخامسة، نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 – 2026.
وتجمع المباراة النهائية بين حامل لقب الموسم الماضي باريس سان جيرمان وأرسنال.
ويسعى حامل اللقب باريس سان جيرمان للتتويج للمرة الثانية على التوالي.
أما آرسنال، فقد سبق ووصل إلى النهائي في 2006 لكن خسر المواجهة وقتها لصالح برشلونة، ويبحث عن إنجازه الأول في أوروبا.
وتملك شبكة قنوات “بي إن سبورتس” ا لحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وسينقل نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على قناة “بين سبورتس 1″، بتعليق حسن العيدروس.
كما تنقل المباراة أيضا على “بين سبورتس 2 ” بتعليق عصام الشوالي .
وعلى القمر الصناعي “أسترا” تنقل المباراة على شبكة ” movistar “.
🔥🏆 هل أنتم مستعدون للنهائي؟ ⚽️✨
باريس سان جيرمان 🆚 آرسنال
🕖 19:00 بتوقيت مكة المكرمة
📺 على beIN SPORTS 1 و beIN SPORTS 2
🌙 ليلة واحدة… حلم واحد… بطل واحد 🏟️🏆
