هذه هي القنوات الناقلة لودية الجزائر ومصر

تتجه الأنظار أمسية الاثنين بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، إلى ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات، الذي يحتضن ودية المنتخب الوطني ومصر.

وسيكون بإمكان الجمهور الجزائري متابعة اللقاء الودي الكبير، عبر القناة الأولى للتلفزيون الجزائري (الأرضية).

كما ستبث المباراة على القناة الأولى لشبكة “أون تايم سبورت” المصرية.

وستنقل المباراة كذلك شبكة أبوظبي الرياضية عبر قناتها المفتوحة المجانية.

ويتأهب المنتخب الجزائري، لخوض ثاني مباراة ودية في التربص الجاري، حيث يجري أمسية الأحد آخر حصة تدريبية، تحضيرا لودية مصر.

وفاز “الخضر” في الودية الأولى على منتخب جزر الرأس الأخضر بخماسية مقابل هدف واحد، حيث يسعى أشبال بلماضي لإنهاء تربص شهر أكتوبر بفوز جديد أمام مصر، يؤكدون من خلاله عودتهم القوية.