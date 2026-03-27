هذه هي القنوات الناقلة لودية الجزائر وغواتيمالا

يلتقي المنتخب الجزائري، منتخب غواتيمالا، سهرة اليوم الجمعة، في مباراة ودية تدخل في إطار التحضير لكأس العالم 2026.

وتنطلق المباراة على الساعة الثامنة ونصف ليلا، على ملعب لويجي فيراريس بمدينة جنوى الإيطالية.

وأعلن التلفزيون الجزائري عبر صفحته الرسمية على فايسبوك عن نقل المباراة الودية.

وستنقل المباراة على القناة التلفزيونية الجزائرية الأولى “الأرضية”.

ويخوض المنتخب الجزائري بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش مبارتين وديتين خلال التربص الجاري بإيطاليا.

وبالإضافة إلى مواجهة غواتيمالا، سيلتقي المنتخب الوطني، الثلاثاء المقبل، بمنتخب الأورغواي بداية من الساعة الثامنة ليلا.

وأنهى رفقاء القائد رياض محرز صبيحة الخميس تحضيراتهم لمواجهة غواتيمالا، بخوضهم آخر حصة تدريبية.

ووضع الطاقم الفني خلال هذه الحصة اللمسات الأخيرة، تحت إشراف الناخب الوطني الذي ضبط معالم التشكيلة الأساسية والخطة التكتيكية التي سيعتمدها في المباراة.

وكان الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش قد نشط قبل الحصة التدريبية الأخيرة، ندوة صحفية، رفقة كل من حسام عوار وأمين غويري.

وأجاب الثلاثي عن أسئلة ممثلي وسائل الإعلام، يما في ذلك أهداف هذه المباراة والحالة المعنوية التي تسود المجموعة.

وأكد الناخب الوطني بيتكوفيتش على أن الميدان هو الذي سيكون حاسما في اختيار العناصر التي ستشارك في “المونديال”.

كما أثنى على إمكانات الوجوه الجديدة في المنتخب ومن بينهم المدافع المتألق أشرف عبادة، مؤكدا أنهم سيحتاجون إلى التأقلم مع المجموعة.

ومن جهتهما عبّر كل من غويري وحسام عوار عن أسفهما للغياب عن نهائيات كأس أمم إفريقيا بسبب الإصابة.

وأكد الثنائي على ضرورة العمل الجاد والمثابرة من أجل التحضير المثالي للمونديال، وشددا على ضرورة تقديم أداء في المستوى خلال الوديتين، والعمل على تحقيق الفوز.

كما طالب اللاعبان الجماهير الجزائرية المتواجدة في إيطاليا بالتنقل إلى الملعب من أجل تقديم الدعم اللازم للمنتخب.

للإشارة فإنه خلال الفترة المسائية، ليوم الخميس، شد الوفد الجزائري الرحال نحو جنوى، حيث ستقام هذه المواجهة المرتقبة أمام غواتيمالا.