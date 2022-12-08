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هذه هي الكلمات الـ10 الأكثر بحثًا على غوغل في 2022

محمد عبد المؤمن
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هذه هي الكلمات الـ10 الأكثر بحثًا على غوغل في 2022
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لعبة الكلمات "واردل" الأكثر بحثا في غوغل

كشف محرّك البحث غوغل عن قائمة الكلمات الأكثر بحثا في عام 2022، وقد تصدرتها كلمة “WORDLE” التي تعبّر عن لعبة ذائعة الصيت.

فـ”واردل” هذه هي لعبة كلمات على الانترنت، طورّها مهندس برمجيات من ويلز يدعى جوش واردل، فهي إذن تحمل اسمه.

وبعد “واردل” جاءت الرياضة ثانيةً في قائمة الكلمات الأكثر بحثا على غوغل، متمثلة في كلمة “الهند-إنجلترا”، التي تشير إلى مقابلة بين البلدين، في نصف نهائي كأس العالم لرياضة الكريكت.

الكلمة الثالثة، كانت “أوكرانيا”، وقد تصدرت ألمانيا البلدان الأكثر اهتماما بهذه الكلمة على محرّك البحث.

أما الكلمة الرابعة فهي “الملكة إليزابيث” التي فارقت الحياة مطلع سبتمبر الماضي. وبعدها جاءت الكريكت مرة أخرى بكلمة “الهند-جنوب إفريقيا”.

الكلمات الـ10 الأكثر بحثًا في 2022:

  • واردل،
  • الهند-إنجلترا،
  • أوكرانيا،
  • الملكة إليزابيث،
  • الهند-جنوب إفريقيا،
  • كأس العالم،
  • الهند-غرب إنديز،
  • آيفون 14،
  • جيفري داهمر،
  • الرابطة الهندية الممتازة (للكريكت).
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