هذه هي المشروبات المفضلة للجزائريين حسب عالم الإحصاء

نشر حساب World of Statistics المختص في الإحصائيات عبّر منصة “تويتر”، تصنيفًا عالميًا للمشروبات الأكثر الشعبية في مختلف بلدان العالم.

وتختلف المشروبات المستهلكة بكثرة من بلد إلى آخر، ففي مصر يفضلون الشاي الأسود وقصب السكر. بينما إنجلترا نجد عصير التفاح والجبن.

أما بالنسبة للجزائريين، فكشف ذات الحساب من بين 66 دولة تمّ تحليلها، أنّ أغلبيتهم مولع بشرب القهوة والشاي، ويفضلها على بقية المشروبات.

ففي الجزائر لا شيء يُفضل على كوب من الشاي بالنعناع من شمال البلاد إلى جنوبها. أو القهوة في مقهى تقليدي في مختلف الولايات.

Most popular drinks: 🇦🇱 Albania: Raki

🇦🇹 Austria: Almdudler

🇩🇿 Algeria: Coffee, tea

🇦🇬 Antigua and Barbuda: Rum

🇦🇷 Argentina: Mate, wine

🇦🇺 Australia: Coffee, LLB

🇧🇸 Bahamas: Switcha

🇧🇾 Belarus: Byarozavik

🇧🇪 Belgium: Beer

🇧🇷 Brazil: Caipirinha

🇧🇦 Bosnia and Herzegovina:… — World of Statistics (@stats_feed) June 8, 2023



ولا يعتبر الشاي والقهوة مجرد مشروب بالنسبة للجزائريين، بل تقاليد متجذرة بعمق الثقافة الجزائرية. حيث تنتقل من جيل إلى جيل.

ويظل الجزائريون أوفياء لحبهم للقهوة والشاي، على غرار بقية البلدان التي لديها مجموعة متنوعة من المشروبات المفضلة المحبين لهم كقهوة السعودية وشاي تركيا.