هذه هي المنتخبات المتأهلة لحد الآن إلى كأس العالم 2026

ضمن 18 منتخبا حتى الآن تأهله إلى نهائيات مونديال 2026، منها 15 منتخبا عبر التصفيات، إضافة إلى منتخبات الدول الثلاث المستضيفة للبطولة، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبعدما حسم 18 منتخبا تواجده في المونديال، يتبقى 30 مقعدا للتنافس عليها في الجولات المقبلة من التصفيات.

فمن قارة آسيا، تأهل الأردن، وهو المنتخب العربي الوحيد الذي حجز مقعده حتى الآن من القارة، إلى جانب كل من اليابان وإيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية وأستراليا، ليصل عدد المتأهلين من القارة الآسيوية إلى 6 منتخبات.

أما بالنسبة للقارة الإفريقية فقد ضمن منتخبان فقط لحد الآن تواجدهما في المونديال، بعد مرور 8 جولات من التصفيات، ويتعلق الأمر بمنتخبي المغرب وتونس.

وفي قارة أمريكا الجنوبية، ضمنت منتخبات الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وأوروغواي وكولومبيا وباراغواي مشاركتها في كأس العالم 2026، ومن أوقيانوسيا تأهل منتخب نيوزيلندا.

وكما هو معلوم حصلت أوروبا على 16 مقعدا في نهائيات كأس العالم 2026، أما إفريقيا فقد نالت 9 مقاعد مباشرة، إضافة إلى مقعد في الملحق العالمي.

وخصصت لقارة آسيا 8 مقاعد مباشرة، مع فرصة إضافية من خلال مقعد الملحق، بينما تمتلك قارة أمريكا الجنوبية 6 مقاعد مضمونة، إلى جانب مقعد آخر عبر الملحق.

وحصل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي على 6 مقاعد، من بينها 3 مقاعد محجوزة للبلدان المستضيفة، إضافة إلى مقعدين في الملحق العالمي. بينما نالت قارة أوقيانوسيا مقعدا مباشرا واحدا، إضافة إلى مقعد آخر عبر الملحق.

ولأول مرة ستقام مباريات نهائيات بطولة كأس العالم 2026، في ثلاث دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وهي النسخة الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.