هذه هي فحوى ما دار بين “مناجير” بن ناصر وباولو مالديني

برمجت إدارة نادي ميلان آسي بطل إيطاليا بعد ظهيرة الأربعاء لقاءً مع مدير أعمال اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وكان الدولي الجزائري قد وظّف مدير أعمال جديد في الفترة الأخيرة، والأمر يتعلّق بـ “المناجير” إينتسو رايولا، ابن وكيل اللاعبين الإيطالي الشهير والرّاحل مينو رايولا.

ويرتبط متوسّط الميدان بن ناصر (25 سنة) مع نادي الميلان بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2024. ويتقاضي أجرة سنوية تقترب من رقم 1.5 مليون أورو.

وتتفاوض إدارة نادي “الروسونيري” مع الدولي الجزائري منذ نحو سنة خلت لِتجديد العقد، لكن بِلا طائل.

ووفقا لِخبير سوق الانتقالات في البطولة الإيطالية ألفريدو بيدولا، وفي تغريدة له نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الأربعاء، فإن اللّقاء المُشار إليه أعلاه لم يحسم أمر التجديد.

وأوضح بيدولا أن المفاوضات جرت بين إنتسو رايولا والمدير الرياضي للميلان باولو مالديني، ودامت ساعة ونصف الساعة.

وأضاف أن إدارة الميلان اقترحت دفع راتب سنوي للدولي الجزائري مبلغه 3.8 مليون أورو، ويرتفع الرّقم قليلا بِإضافة قيمة المنح، مع تمديد العقد إلى غاية صيف 2027. لكن “مناجير” بن ناصر اشترط أن يستلم مُوكّله أجرة سنوية تُعادل رقم 4.5 مليون أورو.

وتابع خبير “الميركاتو” الإيطالي يقول إن الطرفَين اتّفقا على مواصلة المفاوضات في الأيّام القليلة المقبلة.

لكن ألفريدو بيدولا استطرد، وقال إن أندية أوروبية عملاقة تُراقب المفاوضات وتأمل أن تتعثّر، لِتطفوَ إلى السطح وتجلب بن ناصر. وذكر اسمَي ليفربول وتشيلسي من إنجلترا، مثالا وليس حصرا.

ويُصنّف إسماعيل بن ناصر هذه الأيّام ضمن خانة أحسن لاعبي خطّ الوسط في أوروبا عموما، وإيطاليا بِصفة خاصّة.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أدناه انتقال مدير أعمال بن ناصر إلى مقرّ نادي الميلان، للتفاوض حول تجديد العقد.