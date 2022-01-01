-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذه هي وضعية فغولي

علي بهلولي
  • 47
  • 0
هذه هي وضعية فغولي

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن وضعية الجناح سفيان فغولي، قبل سبعة أيّام من انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

وكان سفيان فغولي قد خاض التدريبات مع زملائه من المنتخب الوطني، في الأيّام الأولى للمعسكر الإعدادي بِقطر، ثم توارى عن الأنظار.

ويُعاني جناح فريق قلعة السرايا التركي إصابة خفيفة، ألزمت تركه يرتاح قليلا. كما جاء في بيان للاتحاد الجزائري لكرة القدم، دون أن يُوضّح نوعيتها.

ولم تذكر “الفاف” أيضا المهاجم إسلام سليماني، الذي عرف الوضعية ذاتها لِزميله فغولي.

وسيُواصل أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي التدريبات بِقطر هذا الأحد، في انتظار مواجهة نظرائهم من غانا ودّيا، الأربعاء المقبل.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: لا خوف على بن عيادة وتوغاي

بِالفيديو: لا خوف على بن عيادة وتوغاي

معنويات مرتفعة لِبن رحمة قبل “كان” الكاميرون

معنويات مرتفعة لِبن رحمة قبل “كان” الكاميرون

بطولة افريقيا لكرة اليد.. الاتحاد القاري يكشف عن الدول التي رفضت دورة المغرب

بطولة افريقيا لكرة اليد.. الاتحاد القاري يكشف عن الدول التي رفضت دورة المغرب

لماذا يصر الاتحاد المغربي لكرة اليد على ابتزاز الأفارقة؟

لماذا يصر الاتحاد المغربي لكرة اليد على ابتزاز الأفارقة؟

من هو اللاعب البارز الذي قد يغيب عن “الخضر” في الكان؟

من هو اللاعب البارز الذي قد يغيب عن “الخضر” في الكان؟

الزلزولي يرفض المغرب ويُفضّل إسبانيا

الزلزولي يرفض المغرب ويُفضّل إسبانيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد