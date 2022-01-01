هذه هي وضعية فغولي

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن وضعية الجناح سفيان فغولي، قبل سبعة أيّام من انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

وكان سفيان فغولي قد خاض التدريبات مع زملائه من المنتخب الوطني، في الأيّام الأولى للمعسكر الإعدادي بِقطر، ثم توارى عن الأنظار.

ويُعاني جناح فريق قلعة السرايا التركي إصابة خفيفة، ألزمت تركه يرتاح قليلا. كما جاء في بيان للاتحاد الجزائري لكرة القدم، دون أن يُوضّح نوعيتها.

ولم تذكر “الفاف” أيضا المهاجم إسلام سليماني، الذي عرف الوضعية ذاتها لِزميله فغولي.

وسيُواصل أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي التدريبات بِقطر هذا الأحد، في انتظار مواجهة نظرائهم من غانا ودّيا، الأربعاء المقبل.