هزة أرضية بشدّة 4.3 درجات في غليزان

سجّلت هزة أرضية بولاية غليزان مساء السبت، بشدّة 4.3 درجات على سلم ريجتر، حسب ما أكده مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وحدّد مركز الهزة، التي وقعت في حدود الساعة 18:28، بـ11 كم جنوب غربي بلدية واد الجمعة بدائرة الحمادنة في غليزان، وفق ما ذكره المصدر.

وعلى إثر هذه الهزة الأرضية، أطلقت مصالح الحماية المدنية بولاية غليزان، عمليات التعرف على الخسائر عن قرب، عبر أحياء وشوارع البلدية.

ولم يتم تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة، حسب ما أفادت به ذات المصالح. باستثناء 4 حالات إغماء جراء الصدمة، وحالة هلع واحدة قالت إنها تلقت بلاغات بشأنها.

ودعت الحماية المدنية سكان الولاية لعدم الهلع، باعتبار أن “الهزة المسجّلة معتدلة، وتدخل في إطار النشاط الزلزالي المعتدل للمنطقة”.