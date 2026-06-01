هزيمة ثقيلة وإقصاء لِمُنافس الجزائر في المونديال

أُقصي منافس للجزائر في المونديال بعد ظهيرة الإثنين، وعقب تلقّيه هزيمة نكراء.

ويتعلّق الأمر هنا بِمنتخب الجبل الأسود أشبال، الذي خسر بِخماسية نظيفة أمام نظيره الفرنسي، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِبطولة أمم أوروبا صنف أقل من 17 سنة.

وكانت هذه المنافسة قد انطلقت بِإستونيا في الـ 25 من ماي الماضي، وتستمرّ حتى السابع من جوان الحالي.

وسجّل أشبال الجبل الأسود ثلاث هزائم: أمام الدانمارك (1-2)، وإيطاليا (0-3)، وفرنسا (0-5)، فتذيّلوا لائحة ترتيب الفوج الثاني وودّعوا البطولة الأوروبية.

ويتبارى الجبل الأسود مع المنتخب الوطني الجزائري أشبال في الـ 24 من نوفمبر المقبل، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات، لِمونديال صنف أقل من 17 سنة بِقطر. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي أمريكا والشيلي.