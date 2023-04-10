هشام بوداوي يتلقى الثناء بعد لقاء باريس سان جرمان

يؤدي موسما استثنائيا مع فريقه نيس

عرف مستوى اللاعب الجزائري، هشام بوداوي، تطوراً كبيرا في الموسم الحالي في منافسات بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، إذ أصبح قطعة أساسية في فريقه نيس، ومن أفضل لاعبي خط الوسط في المنافسة، وهو ما يرشحه لأن ينتقل إلى نادٍ أحسن في الفترة المقبلة،حسبما أكده موقع العربي الجديد.

وواصل هشام بوداوي تألقه، هذا الموسم، بأداء كبير أمام باريس سان جيرمان ونجومه في اللقاء الذي جمع الفريقين، في ملعب “أليانز ريفيرا”، إذ تمكن من عمل عدد من التدخلات الموفقة أمام نجوم الباريسي في مقدمتهم الأسطورة، ليونيل ميسي، وينال بذلك إشادة واسعة من قبل المتابعين نظير مردوده الكبير.

وبالتوازي مع أدائه المميز، حقق اللاعب هشام بوداوي رقماً مهماً في مشواره الاحترافي وفقاً لحساب “ألجيريا برو” المتخصص في الإحصائيات في موقع “تويتر”، إذ أصبح اللاعب الشاب ثاني أسرع لاعب جزائري يصل إلى مباراته رقم 100 في أوروبا. يذكر أن هشام بوداوي انتقل مباشرة بعد بطولة كأس أفريقيا 2019، إلى فريق نيس قادماً من فريق بارادو الجزائري مقابل صفقة قدرت بحوالي 4 ملايين يورو، ورغم بدايته الصعبة في بطولة الدوري الفرنسي بسبب الإصابات المتتالية التي لاحقته، إلى أنه بدأ في فرض شخصيته وأمسى حديث المختصين والمتابعين هناك في فرنسا.