هكذا تتم عمليّة تسجيل الحائزين على بكالوريا خاصة وأجنبية

الوزارة تضع لها رزنامة مستقلة وأرضيّة رقمية لكل حالة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المنشور التوجيهي الخاص بحاملي بكالوريا 2025 عن مختلف حالات التسجيل للحائزين على بكالوريا خاصة وأجنبية 2025، فضلا عن تسجيل المترشحين الأجانب المستفيدين من منح الحكومة الجزائرية.

فصَلت الوزارة في المنشور التوجيهي طريقة التسجيل في مؤسسات التعليم العالي للحائزين على بكالوريا خاصة 2025، حيث ينبغي على الناجحين الحاملين لشهادة بكالوريا خاصة إجراء مطابقة الشهادة مع شعب البكالوريا التي تتيحها وزارة التربية الوطنية في مؤسسات التكوين العمومية، حيث تتم مطابقة شعبة البكالوريا الخاصة تقني اقتصادي، فرع اقتصادي واجتماعي لتصبح ضمن شعبة تسيير واقتصاد، ونفس الشيء بالنسبة لشعبة علوم وتكنولوجيا المناجمنت والتسيير التي تطابق ضمن شعبة تسيير واقتصاد، أما شعبة علوم، فرع رياضيات وعلوم الطبيعة فتتم مطابقتها ضمن شعبة علوم تجريبية.

وأوضحت الوزارة بأن الحائزين على بكالوريا خاصة خلافا للناجحين ضمن مؤسسات التربية العمومية فلا يخضغون لعملية التسجيل الأولي والتوجيه عبر موقع الانترنت المخصص لباقي الطلبة، إلا أنهم يخضعون في المقابل لشروط الالتحاق بكل تكوين المنصوص عليها في هذا المنشور وحسب المعدلات الدنيا التي يمكن الإطلاع عليها عبر موقع الإنترنت المخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

التسجيل من 12 إلى 14 أوت لحاملي بكالوريا خاصة

وحسب ذات المنشور، يتعين على حاملي البكالوريا الخاصة القيام بتسجيلهم النهائي في الفترة من 12 إلى 14 أوت 2025، من خلال اختيار التكوين المسموح لهم به على مستوى مؤسسة التعليم العالي التي تضمن هذا التكوين ووفقا لشعبة البكالوريا والمعدلات الدنيا الترتيبية التي تفرزها المعالجة الآلي للرغبات الخاصة بكافة الناجحين، وينبغي أن تتم عملية التسجيل بتحميل النسخة الأصلية لشهادة البكالوريا .

معادلة الشهادة للجزائريين حاملي بكالوريا أجنبية

أما فيما يخص تسجيل المترشحين الجزائريين الحاصلين على بكالوريا أجنبية 2025، فيجب على المعنيين قبل القيام بأي تسجيل في مؤسسات التعليم العالي تقديم طلب معادلة لشهاداتهم على الأرضية الإلكترونية عبر الرابط الآتي https://progres.mesrs.dz/webequivalence/ وبعد الحصول على المعادلة، يمكن لحاملي شهادة البكالوريا تقديم ترشحهم من 12 إلى 21 أوت 2025، باستحداث حساب على أرضية PROGRES باختيار واجهة جزائري حاصل على بكالوريا أجنبية، وهذا عبر الرابط

https://progres.mesrs.dz/bac-etrangers، حيث يحصل حامل شهادة البكالوريا على رقم تسجيل يبدأ هذا الرقم بـ 9DZA متبوعاً برقم تسلسلي.

وينبغي على حاملي بكالوريا أجنبية بعد حصولهم على المعادلة إيداع الملف بعد مسحه ضوئيا عبر الرابط الإلكتروني المخصص من قبل وزارة التعليم العالي، حيث يعبر من خلاله على ستة (06) اختیارات باحترام الشروط البيداغوجية المشار إليها في هذا المنشور، وكذا المعدلات الدنيا للالتحاق التي يمكن الإطلاع عليها عبر موقع الانترنت المخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويجب أن تتضمن الاختيارات الستة المعبر عنها، وجوبا اختيارين في الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي المضمونة حضوريا أو عن بعد.

وبعد الحصول على التوجيه، يصبح التسجيل نهائياً بمجرد الدفع الإلكتروني لرسوم التسجيل الذي يتم عبر الأرضية الالكترونية بواسطة البطاقة الذهبية حصريا .

ويشير المنشور التوجيهي إلى أن المترشحين الأجانب المستفيدين من منح الحكومة الجزائرية في إطار التعاون الدولي أو أبناء الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر، والحائزين على بكالوريا أجنبية الذين يرغبون في الترشح للتسجيل الجامعي في إحدى مؤسسات التعليم العالي الجزائرية يخضعون للأحكام المحددة من طرف المصالح المكلفة بالتعاون الدولي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أنهم معنيون بنفس أحكام التسجيل الأولي والتوجيه والتسجيل النهائي المطبقة على المترشحين الجزائريين الحائزين على بكالوريا جزائرية.

تسجيل الطلبة الأجانب ضمن برنامج “أدرس في الجزائر”

وفي سياق ذي صلة وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 25-83 المؤرخ في 20 فيفري 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، يمكن للطالب الأجنبي الترشح للإلتحاق بأي مؤسسة جزائرية للتعليم والتكوين العاليين لمزاولة تكوين للحصول على شهادة للتعليم العالي في أطوار الليسانس، الماستر والدكتوراه ومهندس دولة ومهندس معماري ومسارات التكوين في العلوم الطبية عبر الأرضية المخصصةhttps://studyinalgeria.dz.

مؤسسات دوائر وزارية أخرى لا تخضع للتسجيل الأولي

وتتيح وزارة التعليم العالي خيارات أخرى لتسجيل حاملي شهادة البكالوريا في مؤسسات تكوين عال تابعة لدوائر وزارية أخرى، أوفي المؤسسات الخاصة للتكوين العالي المعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث بإمكان حاملي شهادة البكالوريا الجدد القيام بالتسجيل في مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، الخاضعة للوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث لا يخضع حامل شهادة البكالوريا الراغب في التسجيل في إحدى المؤسسات المذكورة أعلاه لإجراءات التسجيل الأولي والتوجيه والتسجيل النهائي المحددة في هذا المنشور، إذ عليه الاتصال مباشرة بالمؤسسة المختارة، باستثناء مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الصحة، أما بالنسبة لمؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الدفاع الوطني، يمكن الإطلاع على قائمة مؤسساتها وشروط الالتحاق بها عبر الموقع الإلكتروني لهذه الأخيرة www.mdu.dz-.