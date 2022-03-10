هكذا تسببت أشهر جاسوسة مصرية في مقتل أكبر قادة جيش بلادها!

استذكرت صحف مصرية في يوم الشهيد الموافق لـ 9 مارس، قصة الجاسوسة الشهيرة انشراح موسى التي تسببت في مقتل أكبر قادة الجيش.

وكشفت الجاسوسة المصرية للجيش الإسرائيلي عن موقع وموعد وصول الفريق عبد المنعم رياض إلى الجبهة المصرية يوم 9 مارس 1969.

وتعرض عبد المنعم رياض، أثناء وجوده في الخطوط الأمامية للجبهة أثناء حرب الاستنزاف لهجوم مدفعي إسرائيلي مفاجئ وإطلاق النيران والقذائف، حتى أصيب، وفارق الحياة قبل نقله إلى المستشفى.

وتواصلت الجاسوسة، انشراح موسى، التي انضمت هي وزوجها وأبناؤها الثلاثة للعدو الإسرائيلي بمحض إرادتهم، ووشت بموعد وصول الجنرال الذهبي إلى مقر الجبهة.

وقامت المخابرات العامة المصرية عام 1974 بالقبض على الجاسوسة انشراح موسى وزوجها وأبنائها، وتم الحكم على زوجها فقط بالإعدام.

أما انشراح موسى نفسها فتمت مبادلتها هي وأبناؤها الثلاثة ببعض الأسرى المصريين لدى إسرائيل، في صفقة تبادل أسرى وضعها الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع إسرائيل التي كانت تتعهد آنذاك بتوفير الملاذ الآمن لكل من ينفضح أمره ممن يعملون لصالحها.