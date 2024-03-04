هكذا تعمل وزارة البريد على تشجيع الدفع الإلكتروني

أطلقت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حملة تحسيسية من أجل تشجيع الدفع الإلكتروني، اليوم الإثنين 04 مارس 2024.

أطلقت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الإثنين 04 مارس، حملة تحسيسية من أجل تشجيع الدفع الإلكتروني.

حسب بيان الوزارة، فهي تهدف عبر هذه الحملة إلى “تحفيز التجار و المواطنين على الانخراط في مسعى تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة و تعريفهم بالمفاهيم والقواعد الخاصة بالتجارة الالكترونية وحثهم على الإقبال عليهما ضمن أطرهما القانونية، مع التطرق إلى الارشادات والنصائح التي من شأنها رفع درجة يقظة المواطنين تجاه المخاطر التي يمكن أن تواجههم بمناسبة تسوقهم عبر الأنترنت، و ذلك تفاديا لوقوعهم ضحية لأية ممارسات تجارية احتيالية.”

وستتمثل هذه الحملة في جملة من النشاطات والفعاليات عبر مختلف الولايات، “على غرار المحاضرات والورشات و الأيام الدراسية، المعارض، الأبواب المفتوحة والخرجات الميدانية الجوارية، فضلا عن الحصص الاذاعية والتلفزيونية” وهذا مع إشراك مختلف الفاعلين.

وللتذكير، فسبق لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن أصدرت دليلا إرشاديا خاصا بالتجارة الإلكترونية والذي يمكن تحميله عبر موقع الوزارة.