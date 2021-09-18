هكذا تلقى السعيد بوتفليقة خبر وفاة شقيقه

محامي دفاعه يودع طلب تمكين موكله من حضور الجنازة ويكشف لـ "الشروق":

أودعت هيئة الدفاع عن السعيد بوتفليقة، السبت طلبا لدى قاضي تطبيق العقوبات في إدارة المؤسسة العقابية للحراش، لتمكين موكلها من حضور جنازة شقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي توفي في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، بالإقامة الرئاسية في زرالدة.

وقال المحامي سليم ديراش حجوطي في تصريح لـ “الشروق”، السبت إنه هو من انتقل إلى السجن، وأخبر موكله السعيد عن وفاة شقيقه عبد العزيز، حيث “تعرض للصدمة عند تلقيه للخبر، وتأثر كثيرا إلا أنه بعد5 دقائق نطق بعبارة إنا لله وإن إليه راجعون، واسترجع قواه قبل أن يطلب مني التماسا من قاضي تطبيق العقوبات تمكينه من إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان شقيقه الذي رافقه ليلا ونهارا طيلة سنوات”.

وأضاف الأستاذ حجوطي “من الأرجح أن تتم الموافقة على طلبنا من طرف قاضي تطبيق العقوبات، خاصة أن عائلة الرئيس الراحل أبلغت ذويها أن الراحل عبد العزيز بوتفليقة سيدفن اليوم في مربع الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة، بعد الإعلان عن تنكيس العلم”.

السعيد بوتفليقة، المتواجد في سجن الحراش منذ شهر ديسمبر 2020، متابع في 3 قضايا فساد على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، حيث أنه سيمثل أمام محكمة الجنايات، الأسبوع المقبل وبالضبط يوم 26 سبتمبر رفقة الوزير السابق لطيب لوح و15 متهما، و36 شاهدا.

وفي هذا السياق أكد محامي دفاعه سليم حجوطي، أنه نظرا للحالة النفسية لموكله السعيد بوتفليقه، إثر وفاة شقيقه، سيطلب من هيئة المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة إلى تاريخ لاحق، رغم أن موكله يتواجد في حالة إفراج ومتابع بجنحة المشاركة في استغلال الوظيفة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 33 ـ 44 ـ 01/ 52 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.