هكذا رافق الأمن احتفالات رأس السنة

سخرت المديرية العامة للأمن الوطني إمكانيات مادية وبشرية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2023.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن، أن تأمين الاحتفالات برأس السنة تم وفق مخطط أمني عبر كامل قطاع الاختصاص، بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني.

وأوضح نفس المصدر أن المخطط الأمني ارتكز أساسا على “وضع تشكيلات راجلة وراكبة، لاسيما على مستوى الفضاءات الجوارية والمرافق الترفيهية والساحات العمومية التي عرفت توافدا كبيرا للمواطنين، وذلك لضمان أمن الأشخاص وحماية الممتلكات ومحاربة الجريمة بكل أشكالها والسهر على انسيابية حركة المرور وتسهيل تنقلات المواطنين”.